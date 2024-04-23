Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.9 комментариев
USADA призвала проверить пробы пловцов из КНР с помощью независимого прокурора
Необходимо назначить независимого прокурора на дело о положительных допинг-пробах пловцов из Китая, заявило американское антидопинговое агентство (USADA).
Независимый прокурор должен рассмотреть дело о 23 положительных пробах китайских атлетов, американское ведомство обратилось с таким призывом к совету директоров и совету учредителей ВАДА, передает ТАСС со ссылкой на сообщение USADA.
Также нужно пересмотреть деятельность ВАДА, чтобы «подобное не повторилось», и чтобы эта структура была «по-настоящему независимым органом».
Ранее ВАДА сообщило, что не стало применять санкции к пловцам из КНР, чьи пробы на Олимпиаде в Токио дали положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.