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    27 апреля 2024, 20:20 • Экономика

    Брошенные фабрики Bosch и Ariston заработают без западных хозяев

    Брошенные фабрики Bosch и Ariston заработают без западных хозяев
    @ Никита Крючков/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Италия недовольна передачей российских активов Ariston во временное управление дочке «Газпрома», которая также получила и производственные мощности Bosch. Работа фабрик этих двух концернов в России была приостановлена после начала СВО. Почему же решение передать управление фактически брошенными заводами российской компании вызвало негативную реакцию Рима и как будет действовать Москва с другими простаивающими активами компаний из недружественных стран?

    Компания «Газпром бытовые системы» получила под временное управление 100% долей в российских подразделениях Ariston и BSH Hausgerate. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Обе фирмы несли серьезные убытки в 2023 году, а их деятельность после начала СВО на Украине фактически была заморожена.

    Напомним, «Газпром бытовые системы» является частью одноименного публичного акционерного общества (ПАО). На сайте компании отмечается, что холдинг считается крупнейшим производителем газового оборудования в России. Его продукция (электрические плиты) выпускается под марками Darina, Tessa, Flama, «Лада» и Terra.

    В свою очередь «Аристон термо Русь» принадлежала итальянской корпорации Ariston Holding. Согласно данным сервиса «РБК Компании», фирма была зарегистрирована в 2002 году во Всеволожске Ленинградской области. Ее специализация – производство бытовых электрических приборов. В 2023 году чистая прибыль организации снизилась на 82% до 33 млн рублей. При этом общая выручка выросла на 5% до 9,4 млрд.

    Еще одним активом, который перешел под управление «Газпрома», стал «БСХ бытовые приборы», принадлежащий BSH Hausgerate GmbH (дочерняя компания немецкой фирмы Bosch). Фирма была зарегистрирована в Петергофе в 2005 году, а за прошлый год ее выручка упала на 92% до 2 млрд. рублей.

    В 2022 году Bosch располагала семью производствами на территории России, однако после начала СВО их деятельность была приостановлена. На протяжении двух лет немецкое руководство пыталось найти покупателя своих мощностей, напоминает в другом материале РБК. Часть заводов удалось отдать в руки российских предпринимателей, однако значительное число производств до сих пор простаивает.

    Решение о передаче активов компаний «Газпрому» спровоцировало негативную реакцию Италии. Так, глава МИД страны Антонио Таяни поручил вызвать посла России Алексея Парамонова для объяснений в связи с ситуацией. По его словам, в настоящий момент Рим, Берлин и Брюссель работают над совместным ответом на действия Москвы.

    Данные события развиваются на фоне одобрения Палатой представителей США конфискации российских активов в пользу Украины. Речь идет, приблизительно, о пяти млрд долларов, официально принадлежащих РФ. Механизмы использования замороженных средств уже обсуждаются в G7, где в этом году председательствует Италия. Ранее Рим заявлял о том, что активно работает над попытками осуществления этого проекта, писало ТАСС.

    И хотя глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что решение Вашингтона не несет за собой никаких негативных последствий для финансовой стабильности страны, Москва крайне настороженно отреагировала на заявления из США. Так, МИД допустил возможность понижения уровня дипотношений со Штатами в случае, если инициатива все-таки будет реализована.

    Кроме того, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил ввести в законодательство возможность конфискации активов лиц из недружественных стран. По его мнению, это поможет обратить взыскания в пользу России. В своем Telegram-канале он написал, что Москва даст болезненный ответ Вашингтону.

    В экспертном сообществе отмечают, что передача активов двух иностранных компаний «Газпрому» благотворно отразится не только на экономической, но и социальной ситуации в России. Размораживание деятельности предприятий позволит создать большее число рабочих мест. Кроме того, это позволит дать понятный ответ на неправомерную деятельность западных стран.

    «Газпром» – это хороший хозяйствующий субъект. Передача активов именно ему в управление признана наиболее экономически целесообразной. Это абсолютно правильный ответ Москвы на действия Запада в отношении суверенных российских активов. Их инициативы лежат вне правового поля, и похожи на откровенный грабеж», – заверил Константин Долгов, зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике.

    «В этой ситуации самое главное, чтобы наша экономика работала, создавались рабочие места. Компания Ariston фактически ушла с российского рынка. Они бросили активы, производственные мощности, специалистов. Понятно, что Россия не может позволить людям, трудоустроившимся на эти фабрики, остаться без прежних доходов. Кроме того, оставлять замороженной деятельность хороших заводов – кощунственно», – добавил он.

    «При этом позиция правительства Италии в вопросе кражи российских активов выглядит очень провокационно. Предсказать, какие еще иностранные активы перейдут под управление отечественных компаний, пока трудно. Думаю, наши власти займутся этим вопросом в ближайшее время. Процесс запущен, и останавливать его никто не собирается», – уточняет Долгов.

    Решение о передаче «Газпрому» активов Ariston и BSH выглядит своевременным,

    соглашается экономист Иван Лизан. «Компания имеет богатый опыт производства бытовой техники. Ее продукты достаточно сильно вплетены в рынки России и Белоруссии. В общем, фирма зарекомендовала себя как ответственного игрока», – сказал он.

    «Новые мощности позволят «Газпрому» обзавестись дополнительными цехами. Это положительно скажется на объемах будущих товаров и, соответственно, на общих показателях выручки. Кроме того, у данного решения имеется и социальный аспект. Несмотря на все перипетии международных отношений, за людьми сохранятся их рабочие места на остановленных сейчас заводах», – уточняет эксперт.

    «Дело в том, что фабрики Bosch, базирующиеся в России, фактически простаивали без дела. Их деятельность была заморожена, а немецкие управленцы пытались в срочном порядке найти покупателя сложных активов. Процесс затянулся, а удерживать неработающие современные цеха с набранным персоналом – идея заведомо глупая», – подчеркивает собеседник.

    «Поэтому практика неболезненной передачи активов в пользу местных компаний кажется единственно верным выходом. Все сделано цивилизованно: зарубежные собственники не теряют прав на свои мощности, но лишаются некоторых управленческих функций. Россия остается в выигрыше от подобного исхода», – акцентирует он.

    По его мнению, в дальнейшем правительство продолжит использовать данный подход. «Однако перед началом процесса передачи активов в каждом случае стоит действовать осторожно. Многие компании продолжают работать в РФ под местным управлением. В их отношении стоит работать сдержанно и аккуратно», – считает эксперт.

    «Что касается реакции МИД Италии на произошедшее, то к действиям Рима не стоит относиться слишком серьезно. Их собственность в виде Ariston Group попала под некоторое экономическое давление. В этом случае любое дипведомство постарается пожурить мнимого обидчика. К чему-то большему эта ситуация не приведет», – резюмирует Лизан.

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