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Квартиру экс-жены замминистра обороны Иванова выставили на торги за 500 млн рублей
СМИ: Квартиру экс-жены замминистра обороны Иванова выставили на торги за 500 млн рублей
В день задержания замминистра обороны России Тимура Иванова по подозрению в получении взятки на торги выставили квартиру, оформленную на его бывшую жену. Недвижимость в центре Москвы, площадью 317 кв. метров, оценена в 500 млн рублей.
В квартире, расположенной на Поварской улице, есть гостиная, столовая, кухня, кабинет, три спальни (каждая со своей ванной и гардеробной), гостевой санузел, отдельная комната для одежды и помещение для персонала. Высота потолков достигает 4 метров, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
По данным Telegram-канала Shot, Иванов был зарегистрирован в этой квартире. О местонахождении бывшей супруги замминистра в настоящий момент не сообщается.
Напомним, Иванов подозревается в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны, он арестован, также под арест отправлены и другие фигуранты дела.