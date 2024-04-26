СМИ: Квартиру экс-жены замминистра обороны Иванова выставили на торги за 500 млн рублей

Tекст: Елизавета Шишкова

В квартире, расположенной на Поварской улице, есть гостиная, столовая, кухня, кабинет, три спальни (каждая со своей ванной и гардеробной), гостевой санузел, отдельная комната для одежды и помещение для персонала. Высота потолков достигает 4 метров, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала Shot, Иванов был зарегистрирован в этой квартире. О местонахождении бывшей супруги замминистра в настоящий момент не сообщается.

Напомним, Иванов подозревается в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны, он арестован, также под арест отправлены и другие фигуранты дела.

