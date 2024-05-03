Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.10 комментариев
Кандидат в президенты Литвы признал Крым российским
Независимый кандидат в президенты Литвы профессор медицины Эдуардас Вайткус признал, что Крым принадлежит России, об этом он заявил в ходе публичных дебатов в эфире радио LRT.
«Крым в настоящее время принадлежит России», – сказал он, отвечая на серию коротких вопросов, передает Lenta.ru.
Его оппонент, адвокат и другой независимый кандидат Игнас Вегеле считает Крым украинской территорией. По его словам, Литва не изменяла позицию относительно территориальной целостности Украины.
Выборы президента пройдут в Литве 12 мая.