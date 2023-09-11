У европейцев обширный опыт обращения с нонкомбатантами из вражеских стран, так что в случае чего концлагеря будут созданы молниеносно. И это также стоит иметь в виду согражданам, которых упорно тянет в Европу.4 комментария
Глава Роспотребнадзора Попова объявила о старте кампании по вакцинации против гриппа
На VII Восточном экономическом форуме руководитель Роспотребнадзора Анна Попова открыла Всероссийскую кампанию по вакцинации против гриппа.
«Сегодня на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт прививочной кампании от гриппа для всей нашей дорогой, прекрасной страны и ее жителей», – заявила руководитель ведомства.
В этом году в противогриппозной вакцине заменен один компонент для варианта гриппа H1N1. Антигены вирусов гриппа А(H3N2) и вирусов гриппа остались прежними.
Попова отметила, что на сегодня вакцина от гриппа уже доставлена в регионы России, а готовность к прививочной кампании достаточно высокая.
На ВЭФ-2023 на стенде Роспотребнадзора все участники могут в специально оборудованном медицинском кабинете сделать бесплатную прививку от гриппа отечественной вакциной с актуальными штаммами и получить сертификат установленного образца о пройденной процедуре.
Кроме этого, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России, в этом году, как и ранее, необходимо привить не менее 60% совокупного населения страны и 75% от групп риска. К группам риска относятся работники медицинской и образовательной отраслей, пожилые люди, граждане с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, а также маленькие дети.
Также до 1 октября регионы должны оценить готовность медицинских организаций к работе в период подъема заболеваемости. Нужно обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных лекарств, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и медицинских организациях.