Минпромторг сообщил о планах сократить список товаров для параллельного импорта

Tекст: Александра Юдина

Обновленный перечень товаров для параллельного импорта, который планируется сократить, находится на регистрации в Минюсте, передает ТАСС.

Минпромторг подчеркивает, что параллельный импорт служит инструментом для обеспечения российского рынка необходимыми товарами в условиях нестабильности на внешних рынках.

В ведомстве отметили, что благодаря развитию отечественного производства и увеличению поставок продукции из дружественных стран, список продуктов для параллельного импорта подлежит пересмотру и сокращению.

Дополнительно в Минпромторге пояснили, что приказ учитывает как широкий спектр товаров, так и ограничения с учетом конкретных брендов, которые поставляют продукцию в рамках кода ТН ВЭД.

Ранее Минпромторг отказался стимулировать возвращение иностранных брендов.

Глава РФПИ Дмитриев предположил возвращение американских компаний на российский рынок во втором квартале 2025 года.