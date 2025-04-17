Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.0 комментариев
Минпромторг сообщил о планах сократить список товаров для параллельного импорта
Минпромторг подготовил изменения в перечень товаров для параллельного импорта, которые теперь проходят регистрацию в Минюсте.
Обновленный перечень товаров для параллельного импорта, который планируется сократить, находится на регистрации в Минюсте, передает ТАСС.
Минпромторг подчеркивает, что параллельный импорт служит инструментом для обеспечения российского рынка необходимыми товарами в условиях нестабильности на внешних рынках.
В ведомстве отметили, что благодаря развитию отечественного производства и увеличению поставок продукции из дружественных стран, список продуктов для параллельного импорта подлежит пересмотру и сокращению.
Дополнительно в Минпромторге пояснили, что приказ учитывает как широкий спектр товаров, так и ограничения с учетом конкретных брендов, которые поставляют продукцию в рамках кода ТН ВЭД.
Ранее Минпромторг отказался стимулировать возвращение иностранных брендов.
Глава РФПИ Дмитриев предположил возвращение американских компаний на российский рынок во втором квартале 2025 года.