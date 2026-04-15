Слова Трампа о конце войны с Ираном вызвали оптимизм на рынке энергоносителей

Американский лидер дал понять, что готовится свернуть вооруженный конфликт, передает Bloomberg.

В интервью каналу ABC News политик намекнул на значительный прогресс в урегулировании ситуации. «Я думаю, вас ждут удивительные два дня впереди. Я действительно так считаю», – подчеркнул президент США.

Смена риторики Вашингтона при этом оставила без ответа множество вопросов, включая судьбу иранского обогащенного урана. Тегеран также демонстрирует признаки стремления избежать эскалации, рассматривая возможность приостановки поставок через Ормузский пролив. Это делается для того, чтобы не провоцировать американскую блокаду и не ставить под угрозу новые переговоры.

Позитивные оценки перспектив мирного соглашения способствовали улучшению настроений инвесторов по всему миру. Американские фондовые индексы отыграли падение, зафиксированное с начала боевых действий в феврале. Оптимизм по поводу дальнейшего диалога также помогает удерживать стоимость нефти ниже 100 долларов за баррель.

Несмотря на перемирие, израильская разведка планирует продолжить тайные операции против иранского руководства. Параллельно в Вашингтоне стартовали консультации по урегулированию конфликта в Ливане, где продолжаются столкновения с движением «Хезболла». Швейцария уже предложила свою поддержку в организации дальнейших дипломатических усилий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США приказал начать морскую блокаду Ирана для оказания давления на Тегеран. Ранее он объявил о двухнедельном прекращении огня между сторонами.

Высший совет нацбезопасности Исламской республики заявил о признании Вашингтоном права Тегерана на обогащение урана.