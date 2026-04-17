    Как Одессе и Николаеву проложить путь в Россию
    Российское посольство раскритиковало Бельгию за выдуманную «Нарвскую республику»
    Лукашенко предложил США поучиться демократии у Белоруссии
    Китайская компания Seres запатентовала встроенный туалет для автомобиля
    Тегеран разблокировал Ормузский пролив
    Стоимость нефти Brent опустилась ниже 90 долларов впервые с марта
    Эксперт: Кишинев пошел на провокацию против российских военных
    В Госдуме напомнили о выплатах к 9 Мая
    Туск выразил сомнение в целесообразности отмены права вето в ЕС
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке

    Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Выйдут ли США из НАТО

    НАТО – это не только американское оружие и технологии, это обмен разведданными, интегрированные системы управления, стратегическое и тактическое планирование, эффективная работа всех систем вооружения и слаженность объединенной группировки европейских войск. Всего этого Европа самостоятельно не имеет.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Выращенные англосаксами жабы съедят их самих

    Однажды прокси, выращенные для войны с кем-то, слетают с катушек, и все идет не по плану. Эту надпись стоило бы вытатуировать на лбу каждого англосаксонского лидера, будь он президент США или английский премьер.

    5 комментариев
    17 апреля 2026, 17:59 • Новости дня

    Стармер: Лондон и Париж возглавят миссию в Ормузском проливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лондон и Париж возьмут на себя руководство международной операцией по обеспечению безопасности судоходства на Ближнем Востоке, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

    Соединенное Королевство совместно с французскими партнерами намерено гарантировать свободу навигации, передает ТАСС. Соответствующее заявление сделал британский премьер-министр Кир Стармер по итогам встречи представителей 49 государств в Париже.

    «Мы условились ускорить наше военное планирование. Я могу подтвердить, что вместе с Францией Британия возглавит многонациональную миссию по защите свободы навигации, как только позволят условия. Это будет исключительно мирная и оборонная миссия, чтобы дать уверенность гражданским судам и провести разминирование», – подчеркнул глава правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении организовать конференцию по созданию мирной многонациональной миссии. Лидеры ряда европейских стран выразили готовность обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе. Великобритания и Евросоюз договорились совместно разработать стратегию по восстановлению навигации.

    17 апреля 2026, 09:59 • Новости дня
    Трамп ради мира с Ираном согласился приехать в Исламабад
    Трамп ради мира с Ираном согласился приехать в Исламабад
    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер допустил поездку в Исламабад, если там состоится подписание мирного договора, завершающего конфликт с Тегераном.

    Президент США заявил о возможном визите в Пакистан для заключения соглашения об окончании войны с Ираном, передает The New York Times.

    Ранее стало известно, что Исламабад готовится принять второй раунд переговоров между представителями Вашингтона и Тегерана.

    «Если сделка будет подписана в Исламабаде, я, возможно, поеду», – отметил Дональд Трамп в беседе с журналистами. Он высоко оценил усилия премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и главнокомандующего армией Асима Мунира, назвав их работу великолепной.

    На этой неделе высокопоставленные пакистанские посредники посетили Тегеран, пытаясь укрепить хрупкое перемирие между США и Ираном, срок действия которого истекает в ближайшие дни. Трамп уклонился от ответа на вопрос о продлении режима прекращения огня, выразив оптимизм по поводу скорого заключения мирного договора.

    Выступая в Лас-Вегасе, глава Белого дома подчеркнул успешный ход кампании и раскритиковал советников, отговаривавших его от начала конфликта из-за угрозы роста цен на топливо до 300 долларов за баррель. Он назвал разговоры об инфляции безосновательными, указав на рекордные показатели фондового рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США анонсировал следующий этап американо-иранских переговоров в Пакистане.

    Американский лидер поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу возглавить процесс мирного урегулирования.

    Комментарии (6)
    17 апреля 2026, 10:29 • Новости дня
    Стало известно о риске глобального сбоя авиаперевозок из-за дефицита топлива

    AP сообщило о риске глобального сбоя авиаперевозок из-за дефицита топлива

    Стало известно о риске глобального сбоя авиаперевозок из-за дефицита топлива
    Tекст: Мария Иванова

    Закрытие Ормузского пролива на фоне ближневосточного конфликта грозит Европе и Азии острой нехваткой авиатоплива, что может привести к массовым отменам рейсов.

    Надвигающийся дефицит авиационного топлива в Европе и Азии, спровоцированный конфликтом с участием Ирана и фактическим закрытием Ормузского пролива, способен нарушить мировые путешествия уже в ближайшие недели, передает Associated Press.

    Если поставки нефти не возобновятся, пассажиров ждут отмены рейсов и рост цен на билеты в преддверии летнего сезона.

    Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил: «Запасов авиатоплива в Европе хватит, возможно, на шесть недель, а мировая экономика сталкивается с крупнейшим энергетическим кризисом». Авиационный керосин составляет около 30% расходов авиакомпаний, и его стоимость уже удвоилась с начала конфликта.

    Ежедневно из-за блокировки Ормузского пролива мировой рынок теряет от 10 до 15 млн баррелей нефти. Через этот маршрут проходит около 40% европейского импорта авиатоплива, однако с начала боевых действий поставки прекратились. Для восполнения дефицита США увеличили экспорт керосина в Европу до 150 тыс. баррелей в день.

    Некоторые авиаперевозчики уже начали сокращать полетные программы и перекладывать возросшие издержки на пассажиров через повышение тарифов на багаж и топливные сборы. Так, нидерландская KLM объявила об отмене 160 рейсов в следующем месяце из-за роста стоимости керосина, а британская ЕasyJet ожидает доналоговый убыток до 560 млн фунтов стерлингов (около 758 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил о риске массовой отмены рейсов в Европе из-за истощения запасов горючего.

    Крупнейшие европейские авиакомпании сократили количество перелетов на фоне закрытия Ормузского пролива. Цены на авиационное топливо в регионе достигли рекордных 1,9 тыс. долларов за тонну.

    Комментарии (7)
    17 апреля 2026, 12:48 • Видео
    Китай нашел замену Макрону

    Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 01:34 • Новости дня
    Суд в Лондоне начал слушания по делу о подрывах «Северных потоков»
    Суд в Лондоне начал слушания по делу о подрывах «Северных потоков»
    Tекст: Антон Антонов

    Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне приступил к разбирательству по делу о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщили в лондонском судебном органе.

    Процесс под председательством судьи Клэр Молдер, вероятно, продлится около пяти недель, передает ТАСС.

    Истцом выступает компания Nord Stream. Оператор требует от страхового рынка Lloyd’s of London выплатить 580 млн евро. При этом суд не будет устанавливать виновников диверсии, а сосредоточится исключительно на финансовых вопросах.

    Представители Lloyd’s of London отказываются возмещать ущерб. Страховщики утверждают, что диверсию организовали власти или негосударственные акторы с Украины. По их мнению, инцидент связан с военным конфликтом и попадает под исключения из полиса.

    В свою очередь юристы Nord Stream отвергают эти доводы. Они подчеркивают отсутствие трубопроводов в зоне боевых действий и отрицают их статус как военной цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оператор газопроводов Nord Stream подал в лондонский суд иск к страховым компаниям. Позже компания увеличила сумму финансовых требований к ответчикам. Верховный федеральный суд Германии назвал Украину вероятным заказчиком подрывов трубопроводов.

    Комментарии (2)
    17 апреля 2026, 09:54 • Новости дня
    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса
    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса
    Tекст: Мария Иванова

    Кризис поставок авиационного топлива, вызванный закрытием Ормузского пролива, вынуждает крупнейшие европейские авиакомпании сокращать количество рейсов и выводить из эксплуатации самолеты.

    Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что у Европы осталось запасов авиатоплива «примерно на шесть недель», сообщает Politico.

    С начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля цены на этот вид горючего в регионе выросли более чем вдвое.

    Хотя фактический дефицит еще не наступил, высокая стоимость топлива заставляет перевозчиков закрывать менее прибыльные маршруты. В четверг Lufthansa объявила о досрочном выводе из эксплуатации всех 27 самолетов дочерней компании CityLine уже в эти выходные. По словам финансового директора Тилля Штрайхерта, текущий кризис вынуждает реализовать эти меры раньше запланированного срока.

    Помимо этого, с октября Lufthansa выведет из дальнемагистрального парка последние четыре Airbus A340-600 и два Boeing 747-400. В зимнем расписании 2026–2027 годов компания сократит провозные емкости, убрав еще пять лайнеров. Общее сокращение флота составит 38 самолетов. Штрайхерт отметил, что этот шаг неизбежен в свете резко возросших затрат на керосин и геополитической нестабильности.

    Проблемы затронули и другие компании. KLM сообщила, что в мае выполнит на 80 рейсов меньше в аэропорт Схипхол и обратно, что затронет маршруты в Лондон и Дюссельдорф. Бюджетная easyJet заявила о росте расходов на топливо почти на 29 млн евро только за март, а ее убытки до уплаты налогов за полгода могут достичь 640 млн евро.

    В критической ситуации оказалась и латвийская airBaltic, зависящая от финансовой поддержки. Премьер-министр Эвика Силиня предупредила о возможном распаде коалиции из-за нежелания партнеров одобрить кредит в 30 млн евро. Однако в четверг правительство Латвии все же обеспечило перевозчику этот заем.

    Ранее сообщалось, что нидерландская авиакомпания KLM отменит 160 рейсов по Европе из-за подорожания авиационного топлива.

    Руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль предрек европейским странам полную нехватку горючего.

    Итальянская газета Corriere della Sera сообщила о наличии достаточных запасов керосина только у двух государств Евросоюза.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 10:35 • Новости дня
    Азии и Африке предсказали бум атомной энергетики
    Азии и Африке предсказали бум атомной энергетики
    Tекст: Мария Иванова

    Глобальный шок на рынках углеводородов спровоцировал масштабный ренессанс атомной энергетики, вынудив десятки развивающихся стран экстренно проектировать собственные ядерные реакторы, отмечает Associated Press.

    На фоне перебоев с поставками топлива страны Азии и Африки начали активно наращивать мощности электростанций, передает Associated Press.

    Государства, уже обладающие ядерными объектами, увеличивают их производительность, а новички ускоряют реализацию долгосрочных проектов.

    «Война ускорила глобальный «ядерный ренессанс», – заявила Рэйчел Бронсон из журнала Bulletin of the Atomic Scientists. Она отметила, что страны активно ищут выход из ситуации, связанной с высокими рисками на рынках ископаемого топлива.

    В Азии Южная Корея увеличивает выработку энергии, а Япония заключила сделку с США на 40 млрд долларов. Бангладеш спешит запустить новые реакторы от корпорации Rosatom, в то время как Вьетнам подписал соглашение с Москвой.

    Африканские государства также проявляют высокий интерес к технологиям. Россия возводит первый реактор в Египте и заключила соглашения с пятью странами, включая Эфиопию. США пытаются догнать конкурентов, предлагая странам континента малые модульные реакторы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Азии столкнулись с худшим в истории энергетическим кризисом из-за войны с Ираном. На фоне дефицита азиатские государства усилили использование угольных электростанций.

    Африканский союз предупредил о серьезных последствиях ближневосточной эскалации для мировых энергетических рынков.

    Комментарии (4)
    17 апреля 2026, 10:06 • Новости дня
    Власти США призвали нефтяные компании нарастить добычу из-за войны

    Bloomberg: Власти США попросили нефтяников нарастить добычу из-за перекрытия Ормуза

    Власти США призвали нефтяные компании нарастить добычу из-за войны
    Tекст: Мария Иванова

    Американское руководство обратилось к руководителям крупнейших энергетических корпораций с просьбой увеличить объемы производства сырья для компенсации глобального дефицита поставок.

    Представители Белого дома провели видеоконференцию с топ-менеджерами нефтяной отрасли, передает Bloomberg.

    В переговорах участвовали руководители Exxon Mobil, Chevron и других компаний. Стороны обсудили глобальный шок предложения, вызванный фактическим закрытием Ормузского пролива из-за конфликта в Иране, что лишило мировой рынок 16 млн баррелей сырья в день.

    Президент США назвал рост цен на топливо краткосрочным явлением. «Они не очень высоки, если посмотреть, какими они должны были быть, чтобы избавиться от ядерного оружия со всеми вытекающими опасностями», – заявил американский лидер журналистам.

    Представители индустрии при этом подчеркнули важность реформы системы выдачи разрешений для ускорения разработки новых проектов. Бизнесмены также рекомендовали ослабить ограничения на сжигание попутного природного газа на скважинах.

    В свою очередь чиновники заверили, что не планируют вводить запрет на экспорт американской нефти или налог на сверхприбыль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США ранее объявил о начале блокады Ормузского пролива. Американские военные запланировали перекрытие связанных с Ираном морских перевозок.

    Для сдерживания цен Вашингтон одобрил рекордный выброс нефти из стратегических резервов.

    Комментарии (2)
    17 апреля 2026, 00:17 • Новости дня
    Десятидневное перемирие в Ливане официально вступило в силу
    Десятидневное перемирие в Ливане официально вступило в силу
    Tекст: Антон Антонов

    Начало действовать соглашение о приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

    По информации «Галей ЦАХАЛ», «после нескольких часов непрерывных обстрелов севера Израиля временное прекращение огня в Ливане официально вступило в силу», передает ТАСС.

    Самолеты израильских ВВС нанесли удары по 11 населенным пунктам на юге Ливана за десять минут до вступления в силу режима прекращения огня, передает РИА «Новости» со ссылкой на ливанский телеканал Al-Mayadeen.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заявили о договоренности Израиля и Ливана начать десятидневное перемирие. Президент Ливана Джозеф Аун назвал прекращение огня отправной точкой для прямых переговоров между странами.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    Франция отказалась приглашать Рютте и фон дер Ляйен на саммит по Ормузскому проливу

    Tекст: Вера Басилая

    Франция не пригласила генерального секретаря НАТО Марка Рютте и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на саммит по ситуации в Ормузском проливе, сообщает газета Financial Times.

    По данным Financial Times, Франция не пригласила генсека НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на предстоящий саммит по безопасности в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    Мероприятие, организованное Парижем и Лондоном, должно пройти на этой неделе, а ожидаемое число участников превышает 40 государств.

    По информации издания, Франция дважды вычеркивала Рютте и фон дер Ляйен из списка приглашенных, который предлагала Британия. В Елисейском дворце считают, что на саммите должны присутствовать в основном лидеры государств, а не руководители международных организаций.

    Президент США не будет присутствовать на встрече. Однако премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон планируют проинформировать его о результатах саммита.

    Ранее Франция и Германия разошлись в вопросе участия США в защите Ормузского пролива.

    До этого Париж и Лондон договорились провести конференцию по возобновлению судоходства в регионе.

    Ранее Британия предложила организовать саммит по вопросам безопасности на своей территории.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 16:48 • Новости дня
    Трамп объявил о сохранении морской блокады Ирана
    Трамп объявил о сохранении морской блокады Ирана
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на открытие для судоходства Ормузского пролива, американская морская блокада портов Ирана сохраняется.

    Глава Белого дома подчеркнул, что блокада будет снята только после полного выполнения сделки между США и Тегераном, передает РИА «Новости».

    По словам президента США, процесс реализации соглашения «должен пройти быстро, поскольку большинство его пунктов уже согласованы сторонами».

    Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    Напомним, соглашение о приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном вступило в силу.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 02:18 • Новости дня
    Израильская артиллерия обстреляла Ливан после начала перемирия

    NNA: Израиль открыл огонь по Ливану после начала перемирия

    Израильская артиллерия обстреляла Ливан после начала перемирия
    Tекст: Антон Антонов

    Несмотря на вступление в силу режима прекращения огня, израильские военные нанесли интенсивные удары по двум населенным пунктам на юге Ливана, передает ливанское национальное агентство NNA.

    Артиллерия армии Израиля открыла интенсивный огонь по ливанской территории спустя полчаса после начала действия перемирия, передает РИА «Новости» со ссылкой на NNA.

    Указывается, что «артиллерия израильской армии продолжает обстреливать населенные пункты Хиям и Дебин», при этом происходит «прочесывание района с применением стрелкового оружия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу. Ранее США заявили о достижении соответствующей договоренности по прекращению огня.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 09:50 • Новости дня
    Politico: Франция и Германия разошлись во взглядах на Ормузский пролив

    Politico: Франция и Германия разошлись в вопросе участия США в защите Ормуза

    Politico: Франция и Германия разошлись во взглядах на Ормузский пролив
    Tекст: Мария Иванова

    Между Парижем и Берлином возникли разногласия по поводу привлечения Соединенных Штатов к европейской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести переговоры с лидерами ряда стран для подготовки сугубо оборонительной миссии в Ормузском проливе, передает Politico.

    Представитель администрации французского лидера подчеркнул, что разрабатываемая инициатива не предполагает участия американской стороны.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности Берлина помочь в защите маршрутов, но захотел обсудить участие вооруженных сил США в этой инициативе. «Есть веские аргументы в пользу этого», – отметил Мерц на пресс-конференции, говоря о совместных усилиях Европы и Америки.

    Позиция Мерца может привести к конфликту с Макроном, который ранее критиковал удары США и Израиля по Ирану. В Вашингтоне же европейскую инициативу назвали бессмысленной, заявив, что американские ВМС располагают достаточными ресурсами для самостоятельного обеспечения безопасности в проливе.

    Канцлер Германии также дал понять, что Берлин готов направить тральщики, но только при условии стабильного прекращения огня и наличия международного мандата ООН. Встреча европейских лидеров, в которой примут участие премьеры Британии и Италии, может стать поводом для призыва к дипломатическому урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны разрабатывают план по освобождению Ормузского пролива без участия США.

    Париж и Лондон запланировали международную конференцию по возобновлению судоходства.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее высмеял военные возможности Франции в этом регионе.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Матвиенко сообщила о глобальных последствиях ближневосточного конфликта для всей планеты

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что боевые действия в ближневосточном регионе спровоцировали масштабный энергетический кризис и привели к резкому росту уровня нищеты на всей планете.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на ассамблее Межпарламентского союза в Стамбуле указала на глобальные последствия кризиса, передает РИА «Новости». «Последствия агрессий грозят всем. Война на Ближнем Востоке усугубила ситуацию с голодом и нищетой на планете, привела к масштабному энергетическому кризису, растет угроза миграционной катастрофы и экологического бедствия», – заявила она.

    Спикер верхней палаты парламента добавила, что на глазах всего мира продолжают гибнуть мирные граждане, включая женщин, детей и стариков. При этом международное сообщество демонстрирует полную неспособность остановить эти преступления.

    Особое внимание политик уделила трагедии в иранском городе Минаб, где в школе погибли невинные дети. По ее словам, правовые и моральные нормы отвергнуты теми, кто применяет силу в обход санкций Совета Безопасности ООН, и таким действиям нет оправданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВФ Кристалина Георгиева рассказала о крупнейшем сбое в поставках энергоресурсов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил об угрозе голода для миллионов людей.

    Всемирная продовольственная программа ООН заявила о блокировке десятков тысяч тонн продовольственной помощи для беднейших стран.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    Трамп велел НАТО «держаться подальше» от Ормузского пролива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от предложения помощи от НАТО в Ормузском проливе.

    По его словам, представители Североатлантического альянса связались с ним после урегулирования ситуации в регионе, чтобы узнать, не требуется ли Вашингтону поддержка, передает РИА «Новости».

    «Теперь, когда ситуация с Ормузским проливом урегулирована, я получил звонок от НАТО с вопросом, не нужна ли нам помощь. Я велел им держаться подальше, разве что они просто хотят загрузить свои корабли нефтью. Они были бесполезны, когда были нужны», – написал глава Белого дома в Truth Social.

    Он также вновь назвал альянс «бумажным тигром».

    В марте Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать США в ситуации с Ираном.

    Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 06:30 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о намерении Израиля контролировать буферную зону в Ливане
    Нетаньяху заявил о намерении Израиля контролировать буферную зону в Ливане
    Tекст: Антон Антонов

    Израильская армия сохранит под контролем десятикилометровую полосу безопасности на юге Ливана, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху в обращении к нации подчеркнул намерение сохранить военное присутствие Израиля на ливанской территории. По его словам, это необходимо для защиты северных израильских поселений от возможных вторжений и противотанковых обстрелов со стороны боевиков, передает РИА «Новости».

    «Мы остаемся в Ливане в усиленной полосе безопасности. Это не пять точек, которые были ранее. Это полоса безопасности, которая начинается от моря и продолжается до горы Дов и подступов к Хермону, до границы с Сирией. Это полоса безопасности глубиной десять километров, которая намного прочнее, мощнее и надежнее, чем то, что у нас было раньше. Мы там находимся, и мы не собираемся уходить», – заявил глава израильского правительства.

    Нетаньяху также отметил, что при согласии на перемирие Израиль категорически отверг требования «Хезболлы». Шиитское движение настаивало на полном выводе израильских войск до международной границы и прекращении огня по формуле «тишина в обмен на тишину». Лидер еврейского государства подчеркнул, что ни одно из этих условий выполнено не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта Нетаньяху распорядился расширить зону оккупации на юге Ливана. Позже глава правительства посетил израильские военные позиции на ливанской территории. Президент Ливана Джозеф Аун отметил, что прекращение огня с Израилем рассматривается как отправная точка для начала прямых переговоров между странами.

    СМИ сообщили, что несмотря на вступление в силу режима прекращения огня, израильские военные нанесли интенсивные удары по двум населенным пунктам на юге Ливана.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 20:52 • Новости дня
    Трамп: Израиль и Ливан договорились начать десятидневное перемирие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль и Ливан договорились о прекращении огня, заявил президент США Дональд Трамп.

    По его словам, это решение было достигнуто после телефонных переговоров с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС.

    «Два лидера согласились с тем, что ради достижения мира между их странами они официально начнут 10-дневное прекращение огня в 17.00 (00.00 мск 17 апреля) по времени Восточного побережья США», – написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.

    Ранее власти Ливана опровергли переговоры с Израилем.

    Газета Financial Times сообщала о возможности скорого перемирия Израиля и Ливана.

    Движение «Хезболла» одобрило возможное перемирие при условии соблюдения договора израильской стороной.

    Комментарии (0)
    Главное
    Трамп объявил о сохранении морской блокады Ирана
    ЕК отвергла обвинения в пролете украинских дронов через ЕС для атак по России
    Нижегородский губернатор протестировал новый кроссовер Volga K50
    На Украине призвали Европу запретить въезд ветеранам СВО
    Бастрыкин потребовал отчет по делу о самоуправстве в подмосковной деревне
    Астронавты миссии Artemis II оценили лунный корабль Orion
    В МВД зафиксировали резкое снижение преступности среди мигрантов

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Перейти в раздел

    Западу для войн нового типа понадобилась Украина

    Запад обсуждает создание нового военного альянса, в который войдет Украина. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Киев, который многие годы безуспешно пытается вступить в ЕС и НАТО, рад такой возможности. Какая миссия будет возложена в этом альянсе на США, Европу и Украину и какие риски для Москвы несет создание такого блока? Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Варшава научит Будапешт интригам против Брюсселя

    Победителю венгерских выборов Петеру Мадьяру остро нужны деньги Евросоюза, заблокированные в свое время для Венгрии. Однако Мадьяр намерен прежде всего искать союзников не в Брюсселе, а в Варшаве. Именно польский премьер Дональд Туск может поделиться с Мадьяром опытом того, как можно манипулировать руководством Евросоюза. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
