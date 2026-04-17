Стармер: Лондон и Париж возглавят миссию в Ормузском проливе
Лондон и Париж возьмут на себя руководство международной операцией по обеспечению безопасности судоходства на Ближнем Востоке, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Соединенное Королевство совместно с французскими партнерами намерено гарантировать свободу навигации, передает ТАСС. Соответствующее заявление сделал британский премьер-министр Кир Стармер по итогам встречи представителей 49 государств в Париже.
«Мы условились ускорить наше военное планирование. Я могу подтвердить, что вместе с Францией Британия возглавит многонациональную миссию по защите свободы навигации, как только позволят условия. Это будет исключительно мирная и оборонная миссия, чтобы дать уверенность гражданским судам и провести разминирование», – подчеркнул глава правительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении организовать конференцию по созданию мирной многонациональной миссии. Лидеры ряда европейских стран выразили готовность обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе. Великобритания и Евросоюз договорились совместно разработать стратегию по восстановлению навигации.