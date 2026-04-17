Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.2 комментария
Tasnim: Иран установил три условия для прохода судов через Ормузский пролив
Осведомленный источник, близкий к Высшему совету национальной безопасности, сообщил о новых деталях соглашения между Ираном и США относительно двухнедельного перемирия и прохода судов через Ормузский пролив, пишет агентство Tasnim.
По словам собеседника Tasnim, с началом инициативы о перемирии, предложенной Пакистаном, Иран был готов разрешить ограниченное число проходов коммерческих судов ежедневно. Однако после срыва перемирия в Ливане и отказа распространить режим прекращения огня на «Хезболлу» и Израиль, Тегеран приостановил это соглашение.
По словам источника, Иран выдвинул три обязательных условия для прохода: только коммерческие суда, отсутствие связей с враждебными государствами, движение исключительно по маршрутам, установленным иранской стороной, и согласование прохода с иранскими силами.
Он подчеркнул, что если морская блокада сохранится, Иран расценит это как нарушение перемирия и вновь закроет пролив.
Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.
Президент США ранее заявил о сохранении морской блокады Ирана, несмотря на открытие для судоходства Ормузского пролива.