В России разработали первый профстандарт для менеджеров НКО

Tекст: Елизавета Шишкова

Проект стандарта был одобрен Советом по профессиональным квалификациям в сфере управления и права для общественного обсуждения, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Разработкой документа занимались Ассоциация волонтерских центров, некоммерческие организации и институты развития Добро.рф и НАСДОБР. Стандарт станет первым в стране нормативным документом для менеджеров НКО и корпоративной социальной ответственности.

Документ описывает трудовые функции и компетенции управленцев, привлекающих финансирование, выстраивающих команды и оценивающих результаты. Для организаций он станет инструментом подбора персонала, а для специалистов – понятной траекторией карьерного роста. На основе стандарта планируется создать систему обучения в вузах во исполнение поручения вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Мы создаем рынок управленцев социальных проектов разного типа: бизнесовых, государственных, некоммерческих. Запрос на это большой – с развитием индустрии благотворительности, ростом влияния на экономику и социальную жизнь сектора общественных организаций, появления все большего числа программ КСО и устойчивого развития, стоит вопрос компетентных кадров. После появления профессионального стандарта в отрасли университеты смогут запускать аккредитованные программы, подготовка кадров будет системной и молодые люди начнут выбирать работу на этом профессиональном треке осознанно», – подчеркнул руководитель экосистемы Добро.рф, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Стандарт закрепляет требования для координаторов проектов, менеджеров по работе с волонтерами, фандрайзеров и руководителей проектов. Требования к образованию варьируются от бакалавриата до магистратуры с опытом работы от двух лет. Ответственный секретарь СПК УП Елена Переверзева отметила, что новый документ вместе с уже утвержденным стандартом сформирует единую систему требований к профессии в сфере социальных изменений.

Общественное обсуждение проекта продлится до конца мая 2026 года. Итоговая редакция с учетом замечаний экспертов будет представлена в третьем квартале 2026 года. Ожидается, что стандарт поможет повысить устойчивость сектора, насчитывающего более 133 тыс. социально ориентированных НКО и почти 385 тыс. работников, а также станет опорой для коммерческих компаний при выборе специалистов.