Николь Кидман заявила, что хочет стать доулой смерти

Tекст: Катерина Туманова

Обладательница премии «Оскар», актриса Николь Кидман, на выходных сообщила, что пробует себя в новой роли: она будет работать доулой смерти, передает NBC News.

Доулой называют специально обученную компаньонку, которая сопровождает беременную в предродовой период, поддерживает ее морально и физически. Доула смерти оказывает психосоциальную, эмоциональную, духовную и практическую помощь и поддержку людям, переживающим утрату близкого человека.

В субботу во время выступления в Университете Сан-Франциско вместе с главным корреспондентом NBC News по вопросам защиты прав потребителей Вики Нгуен, Кидман поделилась подробностями своей новой карьеры в рамках серии лекций.

Она объяснила, что ее решение пройти обучение на специалиста по сопровождению умирающих вызвано глубокой скорбью, которую она испытала после смерти своей 84-летней матери в мае 2024 года.

«Когда моя мать уходила из жизни, она чувствовала себя одинокой, и семья могла обеспечить ей лишь ограниченное количество вещей. У нас с сестрой много детей, мы заняты карьерой и работой, и нам нужно было заботиться о ней, потому что моего отца больше не было в этом мире. И тогда я подумала: «Как бы мне хотелось, чтобы в мире были люди, которые могли бы беспристрастно поддержать и просто утешить меня», – рассказала Кидман, согласно San Francisco Chronicle.

Кидман добавил, что идея пройти обучение на специалиста по сопровождению умирающих звучала «немного странно», опыт с ее матерью пробудил в ней интерес к поддержке других людей, переживающих утрату.

«Это часть моего профессионального роста, и это одна из вещей, которым я буду учиться», – сказала она.

Как писал журнал People, Кидман потеряла отца, доктора Энтони Кидмана, в 2014 году. Он умер в результате падения во время визита к родственникам в Сингапуре.

