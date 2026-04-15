Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?
Вашингтон заявил об участии кубинцев в украинском конфликте на стороне России
Вашингтон считает кубинские власти соучастниками отправки тысяч граждан страны для участия в специальной военной операции на стороне Москвы, сообщает Axios.
Администрация президента США уведомила Конгресс о том, что Куба якобы могла направить до пяти тысяч бойцов для участия в спецоперации на Украине, передает портал Axios.
В докладе Госдепартамента также отмечается, что Гавана оказывает Москве дипломатическую и политическую поддержку.
«Публичные данные не доказывают, что Гавана официально отправила всех кубинских бойцов. Однако есть существенные признаки того, что режим сознательно терпел, разрешал или выборочно содействовал этому потоку», – говорится в рассекреченном отчете американского внешнеполитического ведомства.
По оценкам украинской разведки, несколько тысяч кубинцев якобы уже находятся непосредственно на линии фронта.
Документ был направлен в ключевые комитеты Конгресса на фоне усиления давления Белого дома на Гавану с целью смены руководства страны.
Осенью прошлого года Госдепартамент использовал информацию о кубинских бойцах для создания дипломатической оппозиции резолюции ООН о снятии эмбарго США с Кубы. При этом правительство Острова свободы ранее заявляло о возбуждении уголовных дел против организаторов вербовки своих граждан, подчеркивая запрет на торговлю людьми.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о контактах Москвы и Гаваны для поддержки Кубы в условиях американской блокады.
МИД России выразил обеспокоенность эскалацией ситуации вокруг островного государства.
Посол России Виктор Коронелли резко раскритиковал указ Дональда Трампа о введении пошлин на поставки нефти.