Tекст: Мария Иванова

Администрация президента США уведомила Конгресс о том, что Куба якобы могла направить до пяти тысяч бойцов для участия в спецоперации на Украине, передает портал Axios.

В докладе Госдепартамента также отмечается, что Гавана оказывает Москве дипломатическую и политическую поддержку.

«Публичные данные не доказывают, что Гавана официально отправила всех кубинских бойцов. Однако есть существенные признаки того, что режим сознательно терпел, разрешал или выборочно содействовал этому потоку», – говорится в рассекреченном отчете американского внешнеполитического ведомства.

По оценкам украинской разведки, несколько тысяч кубинцев якобы уже находятся непосредственно на линии фронта.

Документ был направлен в ключевые комитеты Конгресса на фоне усиления давления Белого дома на Гавану с целью смены руководства страны.

Осенью прошлого года Госдепартамент использовал информацию о кубинских бойцах для создания дипломатической оппозиции резолюции ООН о снятии эмбарго США с Кубы. При этом правительство Острова свободы ранее заявляло о возбуждении уголовных дел против организаторов вербовки своих граждан, подчеркивая запрет на торговлю людьми.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о контактах Москвы и Гаваны для поддержки Кубы в условиях американской блокады.

МИД России выразил обеспокоенность эскалацией ситуации вокруг островного государства.

Посол России Виктор Коронелли резко раскритиковал указ Дональда Трампа о введении пошлин на поставки нефти.