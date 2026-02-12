Россиянка Плешкова стала 19-й в супергиганте горнолыжников на ОИ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россиянка Юлия Плешкова с результатом 1 минута 26,32 секунды заняла 19-е место в супергиганте горнолыжников на Олимпиаде в Италии. Победу одержала итальянка Федерика Бриньоне с результатом 1 минута 23,41 секунды. Второй стала француженка Романе Мирадоли, уступившая чемпионке 0,41 секунды. Бронзовую награду завоевала австрийка Корнелия Хюттер с отставанием 0,52 секунды, сообщает официальный сайт Игр.

Во время гонки из-за неблагоприятных погодных условий не смогли финишировать сразу 17 из 43 участниц. Среди сошедших оказались двукратная олимпийская чемпионка из Чехии Эстер Ледецка, двукратный серебряный призер нынешних Игр из Германии Эмма Айхер и итальянка София Годжа, ранее завоевавшая бронзу на этих Олимпийских играх.

Для 28-летней Юлии Плешковой это второе участие в Олимпиаде. На прошлых Играх в Пекине в 2022 году ее лучшим результатом стало десятое место в комбинации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен стал первым чемпионом Олимпиады-2026 в Италии в скоростном спуске.

Ранее норвежский горнолыжник Фредрик Меллер был эвакуирован по воздуху после аварии на первой олимпийской тренировке. Напомним, FIS выделила две квоты российским горнолыжникам на Олимпиаду 2026 года, включая Плешкову и Семена Ефимова, которые выступают в нейтральном статусе.