При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.2 комментария
ВС России нанесли массированный групповой удар по предприятию ВПК Украины
Российские войска нанесли удары по заводу ВПК и комплексу Patriot на Украине
В ночь на 23 июня было осуществлено массированное высокоточное поражение завода ракетного вооружения, центра радиотехнической разведки и позиции ЗРК Patriot на Украине, сообщили в Министерстве обороны России.
Групповой удар по украинским военным объектам был нанесен высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Удары пришлись по предприятию военно-промышленного комплекса на Украине, где производят ракетное вооружение и ударные беспилотные летательные аппараты, а также по центру радиотехнической разведки и позиции американского зенитного ракетного комплекса Patriot.
Все поставленные цели были успешно поражены. Назначенные объекты уничтожены, как сообщается в официальном сообщении ведомства.
Российские войска нанесли удары по центру спецопераций и авиации СБУ, а также по складам боеприпасов и пунктам дислокации ВСУ.
Российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и более сотни беспилотников.
МИД России заявил, что Россия ответит на атаку украинских БПЛА по российским регионам ударами по военным целям.