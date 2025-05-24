Российские войска нанесли удары по заводу ВПК и комплексу Patriot на Украине

Tекст: Вера Басилая

Групповой удар по украинским военным объектам был нанесен высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Удары пришлись по предприятию военно-промышленного комплекса на Украине, где производят ракетное вооружение и ударные беспилотные летательные аппараты, а также по центру радиотехнической разведки и позиции американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Все поставленные цели были успешно поражены. Назначенные объекты уничтожены, как сообщается в официальном сообщении ведомства.

Российские войска нанесли удары по центру спецопераций и авиации СБУ, а также по складам боеприпасов и пунктам дислокации ВСУ.

Российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и более сотни беспилотников.

МИД России заявил, что Россия ответит на атаку украинских БПЛА по российским регионам ударами по военным целям.