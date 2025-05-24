При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.0 комментариев
ПВО России сбила украинский МиГ-29
Российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и более сотни беспилотников, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что российские средства ПВО за последние сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, а также уничтожили три управляемые авиабомбы JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.
В сообщении российского Министерства обороны отмечается, что за тот же период были также уничтожены 174 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
В апреле Киев сообщил о крушении своего истребителя F-16 в Сумской области. Минобороны России сообщило, что самолет был сбит российской ПВО. По данным западных СМИ, по истребителю выпустили три ракеты.