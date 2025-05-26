Песков назвал удары по Украине вынужденными из-за атак Киева

Tекст: Ольга Иванова

Песков заявил, что президент России Владимир Путин принимает необходимые решения для обеспечения безопасности страны, передает ТАСС.

Он отметил, что киевский режим угрожал зарубежным лидерам накануне их приезда в Москву на День Победы, и эти угрозы были слышны всем.

Песков добавил: «Президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны. Все мы были свидетелями того, как киевский режим угрожал зарубежным лидерам накануне их приезда в Москву на празднование Дня Победы. Эти угрозы киевского режима слышали все. И многие лидеры, которые находились здесь, фактически стали свидетелями попыток киевского режима нанести удары дронами по территории Российской Федерации, по крупным городам и по столице накануне такого важного дня. Эти попытки продолжаются, мы вынуждены принимать меры. Президент Путин делает что должно для обеспечения безопасности России».

Он также подчеркнул, что атаки Киева на территорию России продолжаются, поэтому Москва вынуждена отвечать на них.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов».

Вооруженные силы России ранее нанесли массированный групповой удар по объекту военно-промышленного комплекса на Украине. В ночь на 23 мая российские военные поразили завод ракетного вооружения, центр радиотехнической разведки и позицию ЗРК Patriot на Украине.