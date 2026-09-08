Минобороны перечислило пораженные цели в Киеве

ВС России поразили производство ракет «Фламинго» и центр разведки СБУ в Киеве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры и военные базы в Киеве, Киевской и Одесской областях, указало ведомство в Max.

В Киеве под удар попали несколько заводов, включая «Киевский радиозавод», где производили комплектующие для беспилотников большой дальности. Также поражено предприятие, собиравшее боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и дронов FP-2.

В Киевской области уничтожены логистические центры «Химтрансагро» и «Р-Пласт», обеспечивавшие доставку военных грузов и боеприпасов. Кроме того, пострадали авиабаза ВСУ «Васильков», склад горючего в Борисполе и центр разведки СБУ.

В Одесской области поражены цех сборки дронов и электроподстанция «Днестровская». В порту «Черноморск» уничтожен танкер, доставивший горючее для нужд украинской армии.

Видео ударов опубликованы в канале «Макс» газеты ВЗГЛЯД.

Ранее во вторник Минобороны сообщило, что российские военные ударили по Киеву и Киевской области, а также по танкеру в порту Черноморск.

В конце августа ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве.

В начале того же месяца армия поразила резервуары с горючим в порту Одессы.