Суд в Москве заочно приговорил украинского экс-депутата Мосийчука к восьми годам

Tекст: Елизавета Шишкова

Мосгорсуд вынес заочный приговор бывшему депутату Верховной рады Игорю Мосийчуку, признав его виновным по делу о нападении на посольство РФ в Киеве, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в марте 2016 года.

«Назначить Мосийчуку наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии общего режима», – огласил решение судья. Кроме того, суд постановил солидарно взыскать с осужденного и его бывшей помощницы Татьяны Близнюк 1,8 млн рублей в пользу российской страховой компании.

По данным Следственного комитета, в результате действий фигурантов был нарушен порядок работы дипломатического представительства, а имуществу причинен значительный ущерб. Нападавшие бросали в здание камни и флаконы с жидкостью, разбивали окна и ломали камеры видеонаблюдения.

Игорь Мосийчук был заочно арестован в России в 2020 году и объявлен в международный розыск. Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов. Бывшая помощница политика Татьяна Близнюк также заочно арестована российским судом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года суд заочно приговорил бывшую помощницу Мосийчука Татьяну Близнюк к 13 годам колонии.

В декабре того же года инстанция вынесла заочный приговор двум другим участникам нападения на российское посольство в Киеве.

Ранее следователи доказали вину семерых фигурантов дела о нападении на Российский центр науки и культуры.