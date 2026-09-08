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AP: Huawei предстанет перед судом в США за рэкет
США обвинили Huawei в краже технологий и связях с Ираном и КНДР
В Нью-Йорке во вторник начинается отбор присяжных по уголовному делу против китайской корпорации Huawei Technologies, которую обвиняют в рэкете, краже торговых секретов и банковском мошенничестве.
Прокуратура обвиняет Huawei и ряд её подразделений в ведении бизнеса с Северной Кореей в обход американских санкций, передает AP. Также компании приписывают установку оборудования, которое помогло Ирану следить за протестующими во время антиправительственных демонстраций 2009 года.
Защита Huawei настаивала на прекращении дела, называя обвинения слишком размытыми. По мнению юристов компании, часть претензий носит недопустимо экстерриториальный характер и не связана с мошенничеством через американские банки или телефонные сети внутри страны.
Huawei остаётся крупнейшим в мире поставщиком оборудования для беспроводных сетей связи, однако компании запрещено продавать технику американским операторам из-за опасений в сфере безопасности. Аналогичные ограничения ввели Канада и Британия. Помимо телекоммуникационного оборудования, компания выпускает смартфоны и другую электронику, а на фоне бума искусственного интеллекта расширила производство микропроцессоров.
Первые обвинения против Huawei США выдвинули в начале 2019 года, ещё при президенте Дональде Трампе, чья администрация тогда указывала на угрозу национальной безопасности со стороны китайской компании. Позже список претензий расширили. Финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу обвинили в мошенничестве – по версии следствия, она обманула банк HSBC относительно деятельности компании в Иране через гонконгскую фирму Skycom.
Мэн, дочь основателя Huawei, была задержана в Канаде в конце 2018 года по запросу США об экстрадиции, но в сентябре 2021 года её освободили в рамках обмена, в результате которого на родину вернулись двое канадцев, удерживаемых Китаем. Тогда Вашингтон отозвал запрос об экстрадиции и пообещал снять с неё обвинения в мошенничестве. Власти Китая назвали действия США «экономическим запугиванием» и использованием темы национальной безопасности как предлога для давления на китайские компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рассматривает возможность обязать страны ЕС отказаться от оборудования Huawei в телекоммуникационных сетях.
Ранее американские власти призвали мировой бизнес отказаться от чипов Huawei Ascend из-за угрозы уголовной ответственности за нарушение экспортного контроля.
Минторг США также расширил санкционный список, включив в него 70 компаний, среди которых значатся Huawei и ее подразделение HiSilicon.