США предостерегли мировые компании от использования чипов Huawei Ascend

США предупредили о риске наказания за использование чипов Huawei Ascend

Tекст: Мария Иванова

Администрация США предупредила компании по всему миру об уголовной ответственности за использование чипов искусственного интеллекта китайского производителя Huawei, передает Financial Times. Американское министерство торговли уточнило, что процессоры Ascend от Huawei подпадают под экспортный контроль, поскольку они, вероятно, созданы с использованием американских технологий или оборудования, передает ТАСС.

Бюро по вопросам промышленности и безопасности при Минторге США напомнило, что новые ограничения касаются чипов Ascend 910B, 910C и 910D. Там подчеркнули: использование этих микропроцессоров в любой стране может считаться нарушением экспортных правил США, если чипы спроектированы или изготовлены с применением американского ПО или технологий.

В публикации отмечается, что Вашингтон усилил контроль на фоне стремительного развития Huawei в области создания продвинутых ИИ-чипов и оборудования. Китайская компания уже начала поставки «кластеров» ИИ-процессоров на внутренний рынок, утверждая, что по производительности и объему памяти они превосходят предложения американской Nvidia.

В США опасаются, что вскоре Huawei сможет выйти с конкурентоспособными ИИ-чипами на зарубежные рынки, усилив давление на позиции ведущих американских технологических компаний, отмечает издание.

В конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин отметил важность разработки собственных микросхем и создания независимой системы искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что США намерены ввести новые ограничения на продажу чипов и оборудования в Китай, сосредоточив меры на компаниях, производящих полупроводниковое оборудование.

Между тем на прошлой неделе продажи видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090 для китайского рынка оказались заморожены из-за ужесточения экспортных ограничений со стороны США.