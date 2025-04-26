Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.4 комментария
Си Цзиньпин призвал Китай сосредоточиться на разработке чипов
На встрече Политбюро председатель КНР Си Цзиньпин отметил важность разработки собственных высокотехнологичных микросхем и создания независимой системы искусственного интеллекта.
На заседании Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости уделить особое внимание исследованиям и разработке микросхем, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Китай должен продолжать фундаментальные исследования и сосредотачивать усилия на освоении ключевых технологий, в числе которых высокотехнологичные чипы и базовое программное обеспечение.
Си Цзиньпин отметил важность создания независимой, регулируемой и координированной программно-аппаратной системы искусственного интеллекта и ускорения научных и технологических прорывов. По его словам, необходимо преобразовать парадигму научных исследований с учетом возможностей искусственного интеллекта.
Председатель КНР также подчеркнул, что только прорыв в исследованиях искусственного интеллекта позволит стране перехватить инициативу в этой сфере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пекине обсуждали возможность временно отменить высокие пошлины на часть американских товаров, включая медицинское оборудование и промышленные химикаты, Белый дом исключил возможность одностороннего снижения тарифов для продукции из Китая, настаивая на взаимных уступках со стороны Пекина, а The Wall Street Journal сообщил о возможном снижении пошлин США на товары из Китая.