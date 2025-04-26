Си Цзиньпин призвал Китай сосредоточиться на разработке чипов

Tекст: Дмитрий Зубарев

На заседании Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости уделить особое внимание исследованиям и разработке микросхем, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Китай должен продолжать фундаментальные исследования и сосредотачивать усилия на освоении ключевых технологий, в числе которых высокотехнологичные чипы и базовое программное обеспечение.

Си Цзиньпин отметил важность создания независимой, регулируемой и координированной программно-аппаратной системы искусственного интеллекта и ускорения научных и технологических прорывов. По его словам, необходимо преобразовать парадигму научных исследований с учетом возможностей искусственного интеллекта.

Председатель КНР также подчеркнул, что только прорыв в исследованиях искусственного интеллекта позволит стране перехватить инициативу в этой сфере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пекине обсуждали возможность временно отменить высокие пошлины на часть американских товаров, включая медицинское оборудование и промышленные химикаты, Белый дом исключил возможность одностороннего снижения тарифов для продукции из Китая, настаивая на взаимных уступках со стороны Пекина, а The Wall Street Journal сообщил о возможном снижении пошлин США на товары из Китая.