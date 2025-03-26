Минторг США ввел санкции против 70 компаний из пяти стран

Минторг США расширил санкционный список на 70 компаний из Китая, Пакистана и других

Tекст: Денис Тельманов

Министерство торговли США расширило санкционный перечень, добавив в него 70 компаний из Китая, Пакистана, Ирана, ЮАР и ОАЭ, передает РИА «Новости». Согласно официальному документу Бюро промышленности и безопасности (BIS), эти компании действуют вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики США.

Среди попавших под санкции 42 китайские компании, включая институты, занимающиеся разработкой гиперзвукового оружия и квантовых технологий. Эти организации обвиняются в поставках продукции для нужд китайской армии. Также упоминаются компании Huawei и HiSilicon, уже находящиеся под санкциями.

В список добавлены 19 компаний из Пакистана, которые, по утверждению американских властей, имеют связь с ядерной и ракетной программами страны. Иран, ЮАР и ОАЭ представлены менее значительно: по две компании из Ирана, три из ЮАР и четыре из ОАЭ. Все они обвиняются в сотрудничестве с китайскими военными структурами и подготовке китайских военнослужащих с использованием западных и натовских ресурсов.

Теперь американские компании обязаны получать специальное разрешение для поставок любой продукции фигурантам списка. Заявки на такие лицензии будут рассматриваться с «презумпцией отказа», уточнили в Минторге США.

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