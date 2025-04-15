Tекст: Александра Юдина

По его словам, страна якобы полностью избавилась от зависимости от российского энергетического сырья, передает ТАСС.

Фиала заявил, что более месяца назад Чехия перестала получать российскую нефть по нефтепроводу «Дружба», что «не создало угрозы для потребителей», а напротив, как он указал, якобы способствовало снижению цен на топливо благодаря расширению мощностей нефтепровода TAL+.

Премьер Чехии подчеркнул, что якобы «страна окончательно избавилась от зависимости» от российского сырья и энергетических источников во всех секторах экономики.

Он также сообщил о планах производства малых модульных реакторов для атомных электростанций совместно с британской компанией Rolls-Royce.

Напомним, отбор газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе в марте превысил рекордные показатели. Запасы газа в Европе упали ниже 36% впервые за три года. Европейский союз отложил реализацию стратегии отказа от российских энергоресурсов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что европейский бизнес ищет спасения от США в российском газе.