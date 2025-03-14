Запасы газа в Европе упали ниже 36% впервые за три года

Объем запасов газа в хранилищах Европы сократился до менее 40 млрд кубометров

Tекст: Александра Юдина

Так, запасы газа в подземных хранилищах Европы достигли уровня ниже 36% впервые более чем за три года, когда в хранилищах осталось менее 40 млрд кубометров газа, передает ТАСС.

Отбор газа из хранилищ стран ЕС 12 марта составил 395 млн куб. м, тогда как закачка снизилась до 30 млн куб. м. Несмотря на это, общий объем газа в хранилищах лишь седьмой по величине для начала марта за все время наблюдений, составляя 39,8 млрд куб. м.

Предыдущий сезон отбора завершился 31 марта 2024 года с рекордными 58,44% запасов. Нынешние запасы, заполненные на 35,89%, значительно ниже средних показателей за последние пять лет и ниже отметок предыдущих сезонов, включая критические минимумы в 2018 и 2022 годах.

Прохладная погода в текущей неделе и возможное сохранение низких температур в начале следующей семидневки может усложнить ситуацию. В то же время ветрогенерация в ЕС в марте составила 15% от общей выработки электроэнергии.

Также отмечается, что поступления СПГ идут рекордными темпами, а мощности регазификации загружены на 54% от максимума.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 марта запасы газа в Европе снизились до 37% впервые за три года.

Напомним, отбор газа в Европе достиг семилетнего рекорда в феврале, что вызвало обеспокоенность относительно запасов. Газпром сообщил о риске опустошения газовых хранилищ в Европе, если текущий отбор продолжится. Цена на газ в Европе в феврале выросла на пять процентов, что может усугубить ситуацию с запасами.