Стоимость биткоина впервые с мая упала ниже 95 тыс. долларов

Курс биткоина снизился на 8% и достиг 94 859 долларов

Tекст: Денис Тельманов

По данным торгов, которые приводит РИА «Новости», курс биткоина на бирже Binance к 15:45 по московскому времени потерял 8,06% за сутки и достиг отметки 94 859 долларов. Это минимальный показатель стоимости криптовалюты с 6 мая этого года, отмечает агентство.

Аналогичную динамику зафиксировал портал CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену биткоина более чем по двадцати крупнейшим биржам. По данным CoinMarketCap, в течение последних суток стоимость биткоина снизилась на 8,13%, опустившись в среднем до 94 760,87 доллара.

Эксперты говорят о высокой волатильности рынка и отмечают, что столь резкое падение стоимости не фиксировалось с конца весны текущего года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, курс биткоина опустился на 4,5% утром в среду и продолжил снижаться третий день подряд.

Цены на криптовалюты рухнули после заявления президента США Дональда Трампа о введении дополнительных сто-процентных пошлин на товары из Китая и установке экспортного контроля на программное обеспечение.

Трейдеры ликвидировали позиции на сумму более 7 млрд долларов менее чем за час, по данным Coinglass. Курс биткоина утром 5 октября превысил отметку двести двадцать пять тыс. долларов и обновил исторический максимум на площадке Binance.