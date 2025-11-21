Биткоин подешевел более чем на 7%

Курс биткоина впервые с апреля опустился ниже 86 тыс. долларов

Tекст: Мария Иванова

Стоимость биткоина в пятницу утром существенно снизилась, впервые с апреля опустившись ниже отметки 86 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

По данным крупнейшей криптовалютной биржи Binance, на 9.09 по московскому времени биткоин потерял 7,46% за сутки и торговался на уровне 85 909,98 доллара. В ходе торгов курс достигал минимума в 85 360 долларов.

Портал CoinMarketCap, усредняющий значения на более чем 20 биржах, зафиксировал аналогичное падение: за сутки стоимость главной криптовалюты в среднем снизилась на 7,45%, составив 85 827,46 доллара. Это стало первым падением ниже 86 тыс. долларов с 21 апреля 2025 года.

Комментируя ситуацию, глава отдела по внебиржевой торговле Wintermute Джейк Островскис заявил: «Сохраняется неопределенность относительно определения Федеральной резервной системы США своей денежно-кредитной политики в условиях информационного вакуума, и эта неопределенность больше, чем что-либо еще, снижает готовность инвесторов к риску, что наиболее выражено в более рискованных активах».

По данным Bloomberg, инвесторы опасаются дальнейших изменений, что приводит к распродаже на рынке криптовалют.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 ноября стоимость биткоина упала ниже 95 тыс. долларов впервые с мая.

Ранее биткоин подешевел на 4,5% и установил новый антирекорд.