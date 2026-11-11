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МИД анонсировал участие Лаврова в форуме по безопасности в Абу-Даби
МИД: Лавров обсудит ситуацию вокруг Украины на форуме в Абу-Даби
Министр иностранных дел Сергей Лавров 13–14 ноября посетит Абу-Даби для участия в Международном форуме по вопросам мира и безопасности, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Глава российского дипломатического ведомства примет участие в 17-м форуме «Сир Бани Яс», где изложит подходы Москвы к актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины и положение в Персидском заливе, передает РИА «Новости».
На полях форума запланированы контакты главы МИД Сергея Лаврова с руководством Объединенных Арабских Эмиратов. По словам Захаровой, стороны намерены обсудить перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в различных сферах.
Форум ежегодно организуется министерством иностранных дел ОАЭ для обсуждения ключевых политических и экономических проблем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о сохранении трехстороннего формата переговоров в ОАЭ, несмотря на планы европейцев отправиться туда.
В тот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил о планах обсудить гарантии коллективной безопасности на трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби.
Тогда же было отмечено, что вопрос украинского урегулирования стал лишь одним из пунктов масштабной дискуссии на трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.