В Кремле сообщили о форматах акции «Бессмертный полк» в 2026 году

Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.
В Кремле сообщили о проведении «Бессмертного полка» очно и онлайн в 2026 году
Акция «Бессмертный полк» в 2026 году пройдет в регионах России как в очном, так и в онлайн-формате, в зависимости от ситуации с безопасностью, заявил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.
«Говоря об исторической памяти и о предстоящем Дне Победы 9 мая, хочу отметить, что у нас, безусловно, есть общая задача – провести его на высоком уровне. И акцию «Бессмертный полк». Там, где это позволит обстановка, по решению субъектов, она пройдет в очном формате, а там, где этого потребуют соображения безопасности, – онлайн», – подчеркнул Новиков на заседании итоговой коллегии Росмолодежи в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин назвал движение «Бессмертный полк» уникальным явлением.
Напомним, в 2025 году в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне более 7 млн участников шествия «Бессмертного полка» прошли по улицам 57 регионов России.