«Бессмертный полк» собрал более 7 млн участников по всей стране

Tекст: Ольга Иванова

В День Победы, 9 мая, шествие «Бессмертного полка» собрало более 7 млн человек в 57 регионах России. В Петербурге в акции приняли участие более 1 млн 100 тыс. человек, в Челябинске – 200 тыс., в Уфе – 180 тыс., в Казани, Новосибирске и Екатеринбурге – по 150 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом выросло число участников в городах Астрахань, Киров, Калининград, Петрозаводск и Тюмень.

Локальные акции прошли и в муниципалитетах 17 регионов, а также в высокогорных селениях Чечни и Дагестана. В шествии участвовали жители освобожденных Мелитополя и Мариуполя, массовые колонны прошли по улицам Хабаровска, Якутска, Ставрополя, Перми и Кемерова. К «Бессмертному полку» присоединились тысячи детей и подростков в «Артеке», «Океане», «Смене» и жители федеральной территории Сириус.

Международная акция памяти прошла в 120 странах и более 260 городах мира, включая Вашингтон и Пусан, где шествие состоялось впервые за шесть лет. В Кишиневе вышло более 30 тыс. человек, в Бишкеке – 40 тыс., в Белграде, Ереване и на Кипре – по 10 тыс. участников. В Пекине и Вифлееме в «Бессмертном полке» участвовало более 1200 человек.

Шествие поддержали и российские зимовщики на станции «Восток» в Антарктиде при минус 70 градусах, а также полярники на Шпицбергене. С борта Международной космической станции нынешние космонавты поздравили россиян со Знаменем Победы и портретами героев-космонавтов, заявив: «Мы помним и гордимся теми, кто принес миру Победу».

Акция «Бессмертного полка» прошла в крупнейших городах Германии, Италии, Франции, Испании, Турции и Аргентины. Организаторы отмечают: участие миллионов людей в России и за рубежом подтверждает, что память о героях Великой Отечественной войны остается священной для многих семей и объединяет разные страны.