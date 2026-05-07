Ушаков рассказал, с кем Путин проведет переговоры

Ушаков: Путин проведет переговоры с Фицо, Лукашенко, Сисулитом и королем Малайзии

По его словам, встреча с председателем правительства Словакии уже запланирована, передает РИА «Новости».

Кроме того, в пятницу, 8 мая, Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ушаков уточнил, что встреча пройдет в формате дружеского ужина, на котором лидеры обсудят перспективы развития двусторонних отношений.

В тот же день, по информации Ушакова, состоится еще одна важная встреча – глава российского государства проведет переговоры с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом в формате тет-а-тет. Султан сам выразил пожелание пообщаться именно в таком формате, и российская сторона согласилась.

Будут также переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, на которых стороны обсудят всестороннее развитие двусторонних отношений, добавил Ушаков.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин занимается подготовкой к встрече зарубежных гостей, которые намерены посетить 9 мая российскую столицу.