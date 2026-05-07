Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.15 комментариев
Ушаков рассказал, с кем Путин проведет переговоры
Ушаков: Путин проведет переговоры с Фицо, Лукашенко, Сисулитом и королем Малайзии
Президент России Владимир Путин планирует провести переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который прилетает в Москву на празднование Дня Победы, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
По его словам, встреча с председателем правительства Словакии уже запланирована, передает РИА «Новости».
Кроме того, в пятницу, 8 мая, Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ушаков уточнил, что встреча пройдет в формате дружеского ужина, на котором лидеры обсудят перспективы развития двусторонних отношений.
В тот же день, по информации Ушакова, состоится еще одна важная встреча – глава российского государства проведет переговоры с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом в формате тет-а-тет. Султан сам выразил пожелание пообщаться именно в таком формате, и российская сторона согласилась.
Будут также переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, на которых стороны обсудят всестороннее развитие двусторонних отношений, добавил Ушаков.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин занимается подготовкой к встрече зарубежных гостей, которые намерены посетить 9 мая российскую столицу.