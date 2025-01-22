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    Наступает момент испытания на прочность принципа «мы не такие»
    22 января 2025, 12:20 Мнение

    Наступает момент испытания на прочность принципа «мы не такие»

    Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».

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    Ах инаугурация, инаугурация! За восторгами, скепсисом или прогнозами обратим внимание вот на что.

    На протяжении достаточно длительного времени в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями, в том числе с семейными ценностями (и на этой волне принимались вполне хорошие законы).

    А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались – по крайней мере, в официальной риторике и законодательстве (хотя тут еще стоит подождать и посмотреть, что действительно изменится) – быть такими, про которых мы говорили «мы не такие» (впрочем, нам для этих слов пока еще остается Европа).

    И перед нами неизбежно встает вопрос: какие мы сами по себе? Достаточно ли конституционно декларировать, что де у нас семья – это только союз мужчины и женщины? Достаточно ли того, чтобы принимать законодательные акты, ограничивающие пропаганду извращений? Являются ли это декларациями для демаркации от «них» или маркерами нашей живой, в жизни реализуемой идентичностью?

    А сделали ли мы достаточно, чтобы действительно превознести семью, превознести наши духовно-нравственные идеалы? Наша статистика преобладания малодетных и бездетных семей, статистика разводов и абортов, дичайшая антисемейная пропаганда на центральных ТВ и прочих онлайн-кинотеатрах – всё это говорит нам: молодцы, что законы приняли, но работа над собой еще только началась.

    Известна евангельская реплика фарисея, который делал всё как положено по библейскому закону (в трактовке книжников) и, глядя с презрением на грешного мытаря, молился Богу: «Боже! благодарю Тебя, что я – не таков, как прочие люди: грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». 

    Вот если нет мытаря для сравнения с собой – о чем бы тогда молился фарисей? Легко быть белым на черном фоне. Что мы сделаем для того, чтобы быть белыми, не глядя на фон? Сами по себе?

    Много доброго и живого, рожденного от многовекового опыта русского православного народа и непреложно современного, божеского есть в нашем Отечестве: и в области семейной, и в области культуры, и в области воспитания и образования. Именно это крепкое и возвышающее должно не просто декларировать, а стать нашей жизнью.

    «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть» (императивное и запретительное законодательство) – это внешняя заплатка, костыль, по сути не требующий сверхусилий, несложное практическое решение. А подтверждение идентичности требует намного больших усилий.

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