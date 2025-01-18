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    18 января 2025, 12:05 • Справки

    «Нам есть что показать и есть чем гордиться»: как прошла выставка-форум «Россия»

    «Нам есть что показать и есть чем гордиться»: как прошла выставка-форум «Россия»
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Международная выставка-форум «Россия», посвященная достижениям всех 89 регионов страны, стала одним из главных событий 2024 года. Выставку посетили миллионы людей. В итоге форум стал прообразом и платформой для создания Национального центра «Россия», который будет на постоянной основе демонстрировать достижения страны во всех областях.

    Посещаемость и рекорды

    Выставка-форум «Россия» пользовалась огромной популярностью среди жителей и гостей страны. За время работы ее посетили более 18 млн человек. Наблюдался устойчивый рост интереса к площадке, особенно начиная с мая: если ранее новый миллионный посетитель регистрировался дважды в месяц, то в мае и июне этот показатель увеличился до трех раз в месяц.

    Абсолютный рекорд посещаемости зафиксировали 6 июля – в этот день, когда проводился концерт, на выставке побывали свыше 200 тыс. человек. Предыдущие пиковые значения посещаемости были отмечены в день открытия, 4 ноября (191 тыс. человек), а также 1 июня – в День защиты детей (190 тыс. человек).

    Как отмечал председатель оргкомитета выставки-форума «Россия», первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, выставка «Россия» вошла в десятку самых посещаемых мест планеты.

    Глава государства неоднократно высказывался о выставке «Россия», подчеркивая ее важность и значение для страны. «Нам есть что показать и есть чем гордиться. Но важно еще это красиво и талантливо преподнести», – говорил президент, подчеркивая, что на выставке «Россия» это удалось.

    Программа и мероприятия

    На протяжении всего периода работы выставки-форума было проведено более 17 тыс. разнообразных мероприятий. Наибольшее количество пришлось на образовательные (9,3 тыс.) и культурные (7,5 тыс.) программы. Организаторы стремились не только продемонстрировать достижения страны, но и предоставить посетителям возможность получить новые знания и обогатить свой культурный опыт.

    Международное участие

    Выставка-форум «Россия» стала площадкой для международного диалога и обмена опытом. Ее посетили не только россияне, но и представители более 120 иностранных делегаций. Лидерами по количеству делегаций стали КНДР, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Израиль, Бразилия, Сербия и Куба. Это подчеркивает значимость мероприятия на международной арене и интерес к достижениям России со стороны зарубежных партнеров.

    Исторический контекст и организация

    Выставка-форум «Россия» стала первым событием такого масштаба в постсоветский период, возродив традиции всероссийских выставок, имеющих давнюю историю. Подобные мероприятия проводились еще в Российской империи (1829–1896 годы), а затем и в Советском Союзе, включая знаменитую ВСХВ, впоследствии преобразованную в ВДНХ.

    Решение о проведении выставки-форума «Россия» было принято в соответствии с указом президента Владимира Путина от 29 марта 2023 года. Выставка была призвана продемонстрировать самые важные достижения страны в разных отраслях экономики. Мероприятия проходили в 20 постоянных павильонах ВДНХ, а также на площадках, которые специально возвели для проведения выставки. Крупнейшая экспозиция располагалась в павильоне № 75, именно там демонстрировались достижения российских регионов, а также тематические экспозиции «Страну меняют люди» и «Мы – Дальний Восток».

    Первоначально планировалось, что выставка продлится до 12 апреля 2024 года, однако 15 февраля президент Путин поручил продлить ее работу до 8 июля.

    Итоги выставки «Россия» в цифрах

    Выставка-форум «Россия» поразила посетителей не только масштабом и разнообразием представленных экспозиций, но и впечатляющими статистическими данными:

    265 тыс. кв. м – именно такую площадь заняла выставка «Россия». Экспозиции разместились в 47 постоянных и 12 временных павильонах, каждый из которых имеет свою историю и связан с демонстрацией ключевых достижений страны. Это были не просто выставочные пространства, а настоящие архитектурные памятники, наполненные смыслом и историей.

    5 визитов: российский лидер Владимир Путин пять раз посещал выставку «Россия». В июле глава государства провел встречу с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов. В феврале он осмотрел павильон VK и экспозицию «Сбера» вместе с участниками «Движения первых». В январе принял участие в форуме «Родные-любимые». В декабре 2023 года президент выступал на съезде «Единой России», а также присутствовал на церемонии вручения премии «Волонтер года». Все эти мероприятия проходили на площадке выставки.

    0 рублей – вход на выставку был абсолютно бесплатным. Лишь для посещения некоторых специальных мероприятий требовалась предварительная регистрация. Такой подход обеспечил доступность выставки для всех желающих.

    282 пары – именно столько браков было заключено на выставочной площадке за время ее работы. Уникальное событие – массовая свадебная церемония, организованная столичными загсами, – состоялась на площадке выставки 12 мая 2024 года. Выбор даты был обусловлен праздником Красной горки, который традиционно знаменует начало свадебного сезона.

    90 елок – столько новогодних елей появилось на главной аллее выставки «Россия», когда встречали наступающий 2024 год. Центральную ель Москвы и все остальные украсили 36 км гирлянд, суммарно на них засияло 360 тыс. огней.

    23 тыс. пельменей – столько пельменей было съедено на выставке в дни Свердловской области. В Доме российской кухни известные уральские рестораторы провели мастер-классы по приготовлению блюд из дичи и дикоросов, знакомя гостей с уникальной региональной кухней.

    Создание Национального центра «Россия»

    На базе выставочной площадки принято решение создать Национальный центр «Россия», который будет на постоянной основе демонстрировать современные достижения нашей страны во всех сферах. Аналогичные центры создаются и в регионах.

    Образовательная роль и продвижение традиционных ценностей

    Президент поручил правительству РФ совместно с администрацией президента и дирекцией выставки создать просветительские материалы об опыте выставки «Россия» и деятельности Национального центра для использования в образовательном процессе. Это подчеркивает важность выставки не только как демонстрационной площадки, но и как источника знаний и патриотического воспитания.

    В своем послании Федеральному собранию Путин отметил роль выставки в продвижении традиционных ценностей. Он выразил уверенность, что многие посетили выставку, чтобы увидеть самим и показать детям богатство и необъятность России. Президент напомнил, что на выставке был дан старт Году семьи, подчеркнув важность передачи ценностей любви и поддержки из поколения в поколение, наряду с культурой, традициями, историей и нравственными устоями. Он подчеркнул, что главное предназначение семьи – это рождение детей и продолжение рода. Президент призвал граждан посещать выставку всей семьей, чтобы «удивляться, вдохновляться и узнавать о достижениях страны».

    Международное значение

    В обращении к участникам встречи глав правительств стран СНГ Путин отметил огромный интерес к выставке. Он также упомянул обновленные национальные павильоны государств Содружества, расположенные на ВДНХ, что указывает на международный аспект выставки и ее значение для укрепления связей между странами.

    Национальный центр «Россия»: что нужно знать о постоянной экспозиции, созданной на базе выставки

    Местоположение и структура

    На данный момент, до завершения строительства нового здания, Национальный центр «Россия» располагается в объединенных павильонах № 3, 4 и 7 бывшего «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной. Планируется, что строительство нового здания будет завершено в 2028 году.

    Цели и задачи

    В соответствии с президентским указом, Национальный центр «Россия» призван продемонстрировать достижения нашей страны и опыт регионов РФ, сформировать чувство гордости за страну, укрепить национальную идентичность. В указе главы государства говорится, что Национальный центр призван сохранить наследие вошедшей в десятку самых посещаемых мест мира выставки.

    Гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова выражала надежду, что центр превратится в площадку для открытого диалога и проектирования будущего, доступную для всех граждан страны.

    Конгрессно-выставочное пространство включает в себя:

    – Два больших зала: для постоянных и временных экспозиций.

    – Лектории и деловую зону.

    – Конгресс-зал на 600 мест.

    – Концертный зал, который может вместить 1600 зрителей.

    – Фуд-корт, где представлены блюда национальных кухонь.

    В оформлении павильонов и залов использованы разнообразные образы, отсылающие к русской истории и культуре, такие как древние палаты, традиционные избы, пейзажи Алтая и северное сияние.

    Какие экспозиции и программы можно увидеть в Национальном центре «Россия» сейчас?

    В настоящее время в центре действует экскурсионная программа «Создавая будущее», которая рассказывает о пути от смелых идей фантастов до современных технологических достижений. Экскурсия включает посещение:

    – «Библиотеки будущего»: знакомство с представлениями писателей-фантастов о будущем.

    – «Зала изобретений»: демонстрация воплощения фантазий в реальные технологии.

    – Галереи с работами современных авторов из разных стран (Россия, Китай, Иран, Индия, Эфиопия и Бразилия).

    Также представлены три зала экспозиции «Время первых», призванные вдохновить посетителей на реализацию собственных идей. В них можно:

    – Загадать желание на «космическом корабле».

    – Увидеть научные разработки участников «Движения первых» в футуристической лаборатории.

    – Познакомиться с природным наследием России, культурой и традициями разных народов.

    Экскурсии проводят «живой проводник» Алиса, герои мультсериала «Фиксики», а также доступен аудиогид со специально созданной музыкой.

    Открытие постоянной экспозиции «Путешествие по России» запланировано на конец февраля. Временные выставки будут обновляться каждые три месяца.

    Кроме того, там работает «Универмаг», где представлены товары от 150 производителей из 50 регионов страны, включая продукты питания, косметику, аксессуары и изделия народных промыслов. Также открыта библиотека с книгами для детей и взрослых.

    Международный симпозиум «Создавая будущее»

    Национальный центр «Россия» начал свою работу с важного международного мероприятия – симпозиума «Создавая будущее», который проходил в начале ноября 2024 года. В рамках симпозиума представители 101 страны, включая представителей власти, бизнесменов, деятелей культуры и ученых, обсуждали вопросы будущего цивилизации, человека и технологий, а также многополярного мира. Обсуждалось и важность сотрудничества стран, особенно в сфере искусственного интеллекта.

    Заключение

    Выставка-форум «Россия» стала ярким и значимым событием в жизни страны. Она продемонстрировала не только впечатляющие достижения во всех областях – от промышленности и науки до культуры и искусства, но и сплотила людей вокруг общей идеи гордости за свою Родину.

    Выставка «Россия» предоставила уникальную возможность увидеть в одном месте все многообразие и потенциал страны, познакомила с успехами регионов и ведущих компаний. Многочисленные мероприятия, лекции, мастер-классы и экспозиции способствовали расширению кругозора и повышению интереса к истории, культуре и науке. Выставка укрепила чувство национальной идентичности и гордости за страну, показав, что России, как подчеркивал российский лидер, есть чем гордиться и что предложить миру.

    Создание Национального центра «Россия» позволит сохранить и приумножить это наследие, сделав достижения страны доступными для всех желающих на постоянной основе.

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