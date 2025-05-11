ВС России зеркально отреагировали на нарушение ВСУ режима прекращения огня

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух бригад теробороны, не соблюдавших режим временного прекращения огня, объявленного в дни празднования 80-летней годовщины Победы. Нарушения были зафиксированы около Бессаловки и Павловки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, четыре бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии, был уничтожен склад с боеприпасами.

В то же время подразделения группировки «Запад» отразили атаку противника возле Липового в Донецкой народной республике (ДНР).

При этом ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, две бронемашины, РСЗО «Град» и артиллерийское орудие производства НАТО. Уничтожены станция РЭБ «Кракен» и склад с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки отразили атаку противника в районе Валентиновки ДНР. Потери ВФУ составили более 110 военнослужащих, четыре бронемашины, три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами.

Между тем подразделения группировки «Центр» отразили восемь атак противника в районах Новооленовки, Ульяновки, Миролюбовки, Елизаветовки, Котляровки, Новосергеевки и Алексееви ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник потерял более 130 военнослужащих, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция РЭБ.

Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, нарушавших режим прекращения огня, у Богатыря, Зеленого Поля и Новополя ДНР.

Потери противника составили до 130 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии. Уничтожена американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, перечислили в Минобороны.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение не соблюдавшим режим прекращения огня формированиям механизированной бригады ВСУ поблизости от Новоданиловки Запорожской области и Понятовки Херсонской области.

Были уничтожены более 20 военнослужащих и орудие полевой артиллерии.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России удары не наносились, подчеркнули в Минобороны.

За минувшие сутки средствами ПВО была уничтожена американская управляемая авиабомба JDAM, а также 86 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56592 беспилотника, 605 ЗРК, 23 265 танков и других бронемашин, 1561 боевая машина РСЗО, 24 624 орудия полевой артиллерии и минометов, 35 237 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ четырежды пытались прорваться через границу в Курской и Белгородской областях.

Накануне Минобороны сообщило о 5026 нарушениях перемирия со стороны ВСУ.