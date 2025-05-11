Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.2 комментария
Президент Южной Осетии на встрече с Путиным назвал СВО «нашим общим делом»
Жители и руководство Южной Осетии оказывают поддержку участникам специальной военной операции России на Украине, это наше общее дело, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
По словам Гаглоева, руководство республики и простые граждане оказывают помощь бойцам, периодически посещают зону специальной военной операции и привозят гуманитарные грузы.
«Все понимают, что это наше общее дело и наше общее будущее. То, что мы вместе добьемся очередной общей победы, – здесь никто в этом не сомневается. И будем вместе праздновать очередную победу», – приводит его слова РИА «Новости».
Гаглоев подчеркнул особое значение братских отношений между Россией и Южной Осетией и заверил, что республика всегда поддерживает решения руководства России. «Мы полностью поддерживаем проведение специальной военной операции», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Абхазии Бадрой Гунбой в Кремле. После этого он начал встречу с лидером Южной Осетии Аланом Гаглоевым.