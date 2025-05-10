Путин встретился с президентами Абхазии и Южной Осетии в Кремле

  • Новость часаПутин провел переговоры с командующим Ливийской национальной армией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Игра мускулами Индии и Пакистана ставила мир на грань ядерной войны
    Эксперт заявил об отсутствии смысла в инициативе «коалиции желающих» о новом перемирии
    Военкор объяснил количество орденов у генерала КНДР
    Журналист Колесников принес извинения Лукашенко за репортаж с парада
    Песков заявил о готовности России обдумать 30-дневное перемирие на Украине
    В ВМФ России опровергли сообщения о перехвате подлодки «Краснодар» в Ла-Манше
    ВС России зеркально отреагировали на нарушение ВСУ режима прекращения огня
    Туск пригрозил России санкциями Запада за отказ от 30-дневного перемирия
    NBC: США, Европа и Украина разработали 22 условия прекращения конфликта
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как сосуществуют война и мир

    Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.

    2 комментария
    Дмитрий Соколов-Митрич Дмитрий Соколов-Митрич Победа наших дедов – это подвиг милосердия

    Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.

    11 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    3 комментария
    10 мая 2025, 23:50 • Новости дня

    Путин встретился с президентами Абхазии и Южной Осетии в Кремле

    Tекст: Антон Антонов

    В Кремле президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Абхазии Бадрой Гунбой, после этого началась его встреча с лидером Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

    На встрече с Гунбой Путин указал, что отношения между двумя странами «развиваются в духе дружбы и союзничества» и выразил надежду на их дальнейшее укрепление. Он отметил, что Россия ожидает в 2025 году роста турпотока с Абхазией на 7% или больше, передает ТАСС.

    «Мы со своей стороны готовы продолжать сотрудничество и в сфере экономики, и в гуманитарной области, имеется в виду и образование, и здравоохранение, и, конечно, будем способствовать всячески росту туристических потоков», – сказал Путин.

    «Проблем, конечно, всегда много и хватает, и перед вами много задач. Безусловно, люди после избрания вас президентом ожидают, что вы будете результативно работать на благо народа Абхазии», – сказал глава российского государства.

    Гунба поблагодарил Путина за помощь республике на протяжении многих лет, а также предложил ему посетить республику в любое удобное время. Путин ответил: «Спасибо большое, с удовольствием. (По времени) с вами определимся потом».

    После переговоров с Гунбой у Путина началась встреча с Гаглоевым. Путин заявил, что Россия будет уделять необходимое внимание вопросам безопасности в Южной Осетии, это важнейшее направление совместной работы двух стран, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что Россия будет делать все, чтобы поддержать Южную Осетию. «Всячески будем вам помогать... и по другим важнейшим направлениям, имею в виду и экономику, и социальную сферу, здравоохранение, образование», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-подход Путина был запланирован на вечер, но международные переговоры президента России затянулись и продолжаются до сих пор. 9 мая Путин провел за общением с высокопоставленными иностранными гостями свыше 14 часов.

    10 мая 2025, 06:38 • Новости дня
    Песков назвал условие временного прекращения огня на Украине

    Песков объяснил необходимость прекратить поставки оружия Киеву при перемирии

    Песков назвал условие временного прекращения огня на Украине
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае временного прекращения огня на Украине поставки вооружений Киеву должны прекратиться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пояснив, что в противном случае Украина получит преимущество от перемирия.

    «Если мы говорим о прекращении огня, то что мы будем делать с поставками оружия, ежедневно поступающими из США и европейских стран?» – заявил Песков в интервью ABC News, фрагмент которого показали в пятницу.

    Журналистка прервала его и заявила, что Москва добивается прекращения поставок вооружений. «Если мы заключаем временное перемирие…» – начал отвечать пресс-секретарь, но его снова перебили. «Вы хотите, чтобы (поставки) оружия были остановлены», – сказала журналистка, слова которой приводит ТАСС.

    Песков пояснил, что без выполнения этого условия перемирие «будет иметь преимущество для Украины», которая сможет проводить «тотальную мобилизацию, перебрасывая на фронт новые войска» и воспользуется прекращением огня для подготовки новых военных и отдыха уже участвующих в боях. «Так почему же мы должны предоставлять Украине такое преимущество?» – заявил он.

    Песков сказал, что Киев «не готов к незамедлительным переговорам». Он напомнил, что президент России Владимир Путин «поддержал прекращение огня, но задал несколько вопросов». Также Песков указал, что «сейчас на фронтах наблюдается определенная динамика, российские войска наступают и наступают достаточно уверенно».

    «Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, чтобы достигнуть урегулирования при помощи мирных и дипломатических методов», – заявил Песков. Он пояснил, что России приходится «продолжать военную операцию», так как «под рукой» нет «мирных и дипломатических средств».

    Песков выразил надежду, что посредничество США позволит «убедить киевский режим» продемонстрировать «немного большую гибкость, немного большую политическую волю и мудрость».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Западе Россию призывают к 30-дневному перемирию на Украине. Песков заявил, что идея перемирия с Украиной «как таковая» поддерживается Москвой, но не может быть реализована без обсуждения множества нюансов.

    Коментарии (37)
    9 мая 2025, 17:28 • Новости дня
    Уиткофф отверг критику переговоров США и России

    Уиткофф назвал невозможным решение конфликта на Украине без переговоров с Путиным

    Уиткофф отверг критику переговоров США и России
    @ Joyce N. Boghosian/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что обсуждения с президентом России Владимиром Путиным необходимы для поиска выхода из украинского конфликта.

    В интервью изданию Breitbart Уиткофф заявил, что отсутствие прямых переговоров не оставляет возможностей для разрешения ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    «Если мы не будем с ним (Владимиром Путиным – ред.) разговаривать, как мы вообще сможем добиться решения? Это даже невозможно. Так что сама идея о том, что мы не должны с ним разговаривать, нелепа», – сказал он.

    Напомним, в апреле президент России Владимир Путин дважды встречался с посланником США Стивеном Уиткоффом. Первая встреча прошла в Петербурге, вторая – в Москве.

    Коментарии (3)
    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

    Коментарии (0)
    8 мая 2025, 00:52 • Новости дня
    Началось объявленное Путиным перемирие к 80-летию Победы

    Началось объявленное Путиным трехдневное перемирие к 80-летию Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    С полуночи 8 мая вступило в силу объявленное на трое суток президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летия дня Победы. При этом российские войска готовы отражать возможные атаки украинской стороны.

    Россия прекратила боевые действия на 72 часа в рамках перемирия, объявленного президентом Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Перемирие началось с полуночи 8 мая и завершится в полночь 11 мая.

    Российская сторона подчеркнула, что Вооруженные силы России готовы отразить возможные атаки в случае нарушений перемирия со стороны Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по ранее объявленному перемирию остается неизменной, дополнительных указаний не поступало.

    Вооруженные силы Украины вечером 7 мая совершили массированную атаку беспилотниками на российские регионы. ПВО уничтожила БПЛА противника в том числе над Москвой.

    Это третье перемирие, объявленное за время спецоперации на Украине. Первое проходило в январе 2023 года по случаю Рождества, второе – в апреле в связи с Пасхой. В обоих случаях украинская сторона нарушала условия прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что единственным препятствием к перемирию остается Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня.

    Коментарии (13)
    9 мая 2025, 15:02 • Новости дня
    Отец Путина был награжден по приказу автора прорыва блокады Ленинграда
    Отец Путина был награжден по приказу автора прорыва блокады Ленинграда
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В годы Великой Отечественной войны отец президента России Владимир Путин был награжден медалью «За боевые заслуги» по приказу маршала Леонида Говорова, автора прорыва блокады Ленинграда, следует из архивных документов.

    Приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России, был подписан Маршалом Советского Союза Леонидом Говоровым, командующим Ленинградским фронтом, и генерал-лейтенантом Владимиром Богаткиным, передает ТАСС.

    Владимир Путин – старший участвовал в боях в Ленинградской области и был ранен в ногу на знаменитом плацдарме «Невский пятачок» во время Великой Отечественной войны.

    Медали «За боевые заслуги» Владимир Путин – старший был удостоен за бой на «Невском пятачке». В архивных документах отмечается: «Приказ войскам Ленинградского фронта. От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награждаю: медалью "За боевые заслуги" красноармейца Путина Владимира Спиридоновича… (бывшего) стрелка 330 стрелкового полка 86 стрелковой дивизии – ныне инвалида Отечественной войны».

    Маршал Говоров с 1942 года руководил операцией «Искра» по прорыву блокады Ленинграда, которая началась 12 января 1943 года. Советские войска смогли прорвать блокаду 18 января 1943 года, а полностью сняли ее 27 января 1944 года. Говоров также участвовал в битве за Москву, затем командовал операциями в Прибалтике и координировал действия других фронтов. За свою службу он был награжден множеством высших военных орденов СССР, его прах захоронен в Кремлевской стене.

    Владимир Спиридонович Путин был тяжело ранен в сражении на Невском пятачке. Боевой товарищ спас его, переправив под обстрелом на правый берег реки к ближайшему госпиталю.

    Ранее Путин вручил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза.

    Коментарии (0)
    8 мая 2025, 21:00 • Новости дня
    Путин поднял тост за Победу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе обеда, организованного в Кремле от имени главы государства для иностранных делегаций, пригласил гостей поднять тост за Победу, мир и благополучие.

    Глава государства обратился к собравшимся с речью, отметив: «Дорогие друзья, позвольте предложить тост за поколение победителей, за великую Победу, за мир и благополучие, за вас, за наших друзей». Мероприятие в Кремле прошло в рамках торжеств по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и собрало представителей иностранных делегаций, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что в разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу.

    В четверг российский лидер встретил руководителей иностранных делегаций, которые прибыли в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Коментарии (2)
    8 мая 2025, 21:07 • Новости дня
    Путин поздравил нового папу римского с избранием

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму папе римскому Льву ХIV в связи с его избранием, сообщила пресс-служба Кремля.

    В тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля, президент отметил: «Уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей. Желаю Вам, Ваше Святейшество, успехов в выполнении возложенной на Вас высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия».

    Напомним, в четверг в Ватикане избрали нового папу римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый и второй туры голосования конклава в Ватикане завершились без избрания нового папы, и над Сикстинской капеллой появился черный дым.

    Коментарии (4)
    8 мая 2025, 20:55 • Новости дня
    Путин: Решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что в разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу.

    «Это та историческая правда, которую никто не сможет ни замолчать, ни оболгать, ни отнять», – подчеркнул глава государства на официальном обеде в Кремле, который проходит в честь глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной война, передает РИА «Новости».

    Путин добавил, что наши отцы, деды и прадеды совершили подвиг, величие которого никогда не померкнет. «Девятое мая – священная дата для нашего многонационального народа», – сказал глава государства.

    Российский лидер выразил благодарность иностранным лидерам и главам делегаций, приехавшим в Москву почтить память героев Великой Отечественной войны. «Прежде всего, сердечно приветствую и благодарю вас, наших надежных друзей и партнеров. Вы приехали в Москву, чтобы разделить с нами радость праздника Победы над нацизмом, почтить память героев, спасших человечество», – сказал Путин.

    Президент России отметил, что страна не забудет своих союзников и товарищей по борьбе с нацизмом. «К победе вели общие усилия народов Европы, США, Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона», – указал Путин.

    Глава государства заявил, что сегодня идет становление более справедливого миропорядка, а востребованность и значение ООН вновь возрастают. «В основе наших отношений и совместной работы общие ценности и устремления. Мы выступаем за справедливость и равенство, за утверждение высоких идеалов дружбы и добрососедства, за согласие и взаимное уважение, за учет мнения и интересов каждого, за равную и неделимую безопасность для всех»,– обратился Путин к гостям.

    «Уверен, что только такие подходы позволят обеспечить долгосрочный мир, благополучие и равенство возможностей для всех народов земли. Россия готова к такой созидательной совместной работе», – заверил президент РФ.

    В четверг Путин встретил руководителей иностранных делегаций, которые прибыли в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Коментарии (4)
    9 мая 2025, 15:22 • Новости дня
    Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы

    Ушаков: Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы

    Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об обмене поздравлениями между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом по случаю Дня Победы.

    По его словам, поздравления были переданы через помощников обоих лидеров, передает ТАСС.

    «Через своих помощников президент России и президент США обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника», – сказал Ушаков Первому каналу.

    Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин пока не поздравлял президента США с 80-летием Победы.

    Ранее глава США заявил, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне. Он принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Трампа в гиперболизации роли США во Второй мировой войне.

    Коментарии (4)
    9 мая 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин оценил походку Фицо после приема в Кремле

    Путин обратил внимание на спортивную походку Фицо

    Путин оценил походку Фицо после приема в Кремле
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин после кремлевского приема обратил внимание на спортивную манеру ходьбы премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

    Путин во время прощания после приема в Кремле в рамках празднования 80-летия Победы обратился к премьер-министру Словакии Роберту Фицо со словами: «У вас прямо такая спортивная походка», передает ТАСС.

    Фицо, улыбнувшись, ответил утвердительно и поинтересовался, будет ли у них еще встреча в этот день. Путин подтвердил, что они еще увидятся позже.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приезд президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование 80-летия Победы настоящим актом героизма.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко лично пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на праздничных торжествах по случаю Дня Победы в Москве и назвал его молодцом за визит в российскую столицу.

    Коментарии (0)
    10 мая 2025, 20:17 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии реакции Киева на предложение Путина о переговорах
    Песков заявил об отсутствии реакции Киева на предложение Путина о переговорах
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киев не ответил на предложение Владимира Путина начать прямые переговоры без предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, отсутствие официальной реакции со стороны Киева делает ситуацию вокруг переговоров противоречивой, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Владимир Путин открыт для контактов с любыми зарубежными лидерами, в том числе и с лидерами европейских стран, если те проявят готовность к диалогу. Он отметил, что в Европе слышны в основном противоречивые и конфронтационные заявления, а не призывы к восстановлению отношений с Россией.

    Комментируя отношения с Францией, представитель Кремля сообщил, что в данный момент каналы диалога с президентом Эмманюэлем Макроном отсутствуют. Однако, по его словам, между Москвой и Вашингтоном поддерживаются определенные коммуникации для обсуждения различных вопросов.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

    Президент Дональд Трамп выразил растущее недовольство затянувшимся конфликтом между Россией и Украиной.

    До этого Песков отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно выражал готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине и ждет реакции Киева, но ответа пока не поступило.

    Коментарии (9)
    9 мая 2025, 12:32 • Новости дня
    Немецкий политик восхитился парадом Победы и мудростью Путина

    Немецкий политик Нимайер восхитился парадом Победы в Москве и мудростью Путина

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава Немецкого совета за конституцию Ральф Нимайер выразил восхищение масштабом московского парада и отметил важность участия молодежи и ветеранов в мероприятии.

    Политик особо отметил присутствие на мероприятии молодых курсантов и ветеранов, подчеркнув, что это символ преемственности борьбы за свободу и против фашизма между поколениями, сообщает РИА «Новости».

    Нимайер заявил: «Я очень впечатлен и тронут, в особенности участием молодых курсантов, а также присутствием некоторых ветеранов. Я восхищен мудростью президента Путина – провести этот парад так, что он продвигает миролюбивый новый миропорядок, а не миропорядок, основанный на войне и разъединении. Мы, немцы, хотим присоединиться к нашим российским братьям и сестрам в праздновании 9 Мая как дня освобождения».

    По словам политика, участие представителей разных возрастов демонстрирует, как память о Победе и борьбе против фашизма сохраняется и передается следующим поколениям. Нимайер также добавил, что для него, как для немца, важно помнить, что Победа означает конец страданий, и выразил гордость за возможность присутствовать на этом событии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади. Президент России Владимир Путин провозгласил славу народу-победителю и вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 11:53 • Новости дня
    Путин с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
    Путин с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
    @ Кирилл Зыков/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ознаменование 80-летия Победы в Москве прошла церемония возложения цветов к мемориалу, в которой участвовали руководители 30 зарубежных государств.

    В Москве президент России Владимир Путин вместе с лидерами 30 иностранных государств почтили память советских воинов-освободителей, передает ТАСС. Участники церемонии возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

    Для большого числа гостей подготовили специальный венок, украшенный алыми и георгиевскими лентами. Каждый из участников церемонии также получил букет темно-красных роз, чтобы индивидуально выразить уважение павшим.

    Вдоль мемориала выстроился почетный караул с флагами частей, принимавших участие в боях Великой Отечественной войны. Под звуки метронома все присутствующие почтили память павших минутой молчания.

    По завершении церемонии сводный расчет почетного караула прошел торжественным маршем под мелодию «Баллады о солдате».

    Ранее Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовали ветеранов Великой Отечественной войны, находившихся на трибунах во время парада в Москве.

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 21:25 • Новости дня
    Путин высоко оценил решение Вучича приехать в Москву на День Победы

    Путин выразил признательность Вучичу за визит на День Победы в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с сербским лидером Александаром Вучичем в Кремле, он высоко отметил личное участие президента Сербии в торжествах в Москве.

    Встреча президентов состоялась в Екатерининском зале Кремля, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что высоко ценит решение Вучича лично участвовать в памятных мероприятиях 9 Мая, несмотря на внешнее давление и трудности с логистикой.

    «Позвольте сердечно поприветствовать вас в Москве. Мы искренне ценим, что в столь знаменательный день 80-летия Великой Победы вы с нами в Москве принимаете личное участие в торжественных юбилейных мероприятиях. Хотя знаю, что вас пытались отговаривать, да и создавали определенные логистические проблемы, но тем не менее вы здесь, с нами, и мы это высоко ценим», – отметил Путин.

    Глава государства отметил, что дружба между русскими и сербами укрепилась во время Второй мировой войны. По словам Путина, эта дружба стала прочной основой стратегического партнерства двух стран, которое носит конструктивный и взаимовыгодный характер.

    Путин напомнил, что у России и Сербии 9 Мая – общий праздник, а воины обеих стран сражались против нацистских захватчиков вместе. Он также упомянул телефонный разговор с Вучичем в октябре 2024 года по случаю 80-летия освобождения Белграда, подчеркнув уважение сербской стороны к памяти павших солдат.

    «Наши воины плечом к плечу сражались с нацистскими захватчиками. Белградская наступательная операция советской армии совместно с подразделениями Народно-освободительной армии Югославии стала одним из ключевых событий завершающего этапа Второй мировой войны. Знаем, насколько уважительно власти и народ Сербии относятся к памяти павших за свободу наших стран солдат. Мы признательны за это», – заключил Путин.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приезд президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование 80-летия Победы настоящим «актом героизма».

    По прибытии в Москву сербский лидер записал обращение с Красной площади и подчеркнул, что его не волнует мнение других государств относительно своего приезда.

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин вручил Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин передал главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист для присвоения его отцу звания Героя Советского Союза.

    Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале. «Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, хочу передать Вам наградной лист. Это документ, который засвидетельствовал награждение вашего отца званием Героя Советского Союза», – обратился российский лидер к президенту Казахстана.

    Токаев поблагодарил Путина и поздравил президента и народ России с Днем Победы.

    Напомним, Министерство обороны России рассекретило наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева – отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В документе, опубликованном на портале «Подвиг народа», говорится о награждении отца президента Казахстана орденом Отечественной войны II степени за участие в сражениях северо-западнее Еглиевца в польском Мазовецком воеводстве в январе 1945 года.

    Ранее Министерство обороны России представило новый проект, посвященный героям Великой Отечественной войны разных национальностей.

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 06:10 • Новости дня
    Путин подтвердил Си готовность России начать переговоры по Украине

    Путин выразил Си Цзиньпину готовность к переговорам без условий по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин сообщил Си Цзиньпину о готовности России к мирным переговорам по украинскому кризису, выразив надежду на справедливое соглашение.

    Президент России Владимир Путин подтвердил председателю КНР Си Цзиньпину готовность Москвы начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Согласно заявлению МИД Китая, встреча лидеров прошла в неформальной обстановке – за чашкой чая в Кремле 8 мая. В сообщении отмечается: «Путин высоко ценит объективную и беспристрастную позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса и выражает готовность российской стороны начать мирные переговоры без предварительных условий, надеется на достижение справедливого и прочного мирного соглашения».

    Также лидеры обменялись мнениями по украинскому кризису и другим международным вопросам. В ходе встречи особое внимание уделялось роли Китая в поиске политических решений и сохранению стабильности на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков заявил о наличии взаимных разочарований между Россией и Соединенными Штатами. Россия и Соединенные Штаты движутся к проведению двусторонней встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Дмитрий Медведев выразил уверенность в итогах спецоперации и подчеркнул важность подготовки к будущему после завершения боевых действий.

    Коментарии (0)
    Главное
    Путин словами из песни о Красной армии подтвердил сотрудничество с Вьетнамом
    В МИД призвали США «привести в сознание» Киев
    Украинские активисты пытались сорвать «Бессмертный полк» в Париже
    Журова осудила рукопожатие украинки Костюк с экс-россиянкой Касаткиной
    В Берлине к памятнику воинам Советской Армии принесли фото деда Зеленского
    Москвичей предупредили о ливневых дождях и аномальном холоде
    Пользователи Сети обсудили странный след на лице Зеленского

    Кратный рост поставок американский нефти в Индию не страшен России

    Западные агентства раздули сенсацию из того, что Индия вдвое нарастила поставки американской нефти взамен российской. Однако эксперты уверены, что нефть из США не способна стать серьезным конкурентом российской и подвинуть ее на индийском рынке. И вот почему. Подробности

    Перейти в раздел

    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

    Перейти в раздел

    Как советская разведка вскрыла оборону Берлина

    Успех ключевой для окончания войны Берлинской операции был бы невозможен без эффективной работы в том числе и войсковой разведки. Саперы и артиллеристы, летчики и агентура в тылу врага и даже лично маршалы, командующие объединениями войск – каждый из этих десятков тысяч людей стал в этот момент глазами и ушами Красной армии. Как всё это происходило? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Иран разозлился из-за подарка Вашингтона арабам

    Соединенные Штаты собираются сделать большой географический подарок своим арабским союзникам – переименовать Персидский залив. Иран уже крайне раздражен этой идеей, и последствия переименования выйдут далеко за пределы споров о географических названиях. Зачем это нужно Вашингтону и почему именно сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............