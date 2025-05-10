Путин встретился с президентами Абхазии и Южной Осетии в Кремле

Tекст: Антон Антонов

На встрече с Гунбой Путин указал, что отношения между двумя странами «развиваются в духе дружбы и союзничества» и выразил надежду на их дальнейшее укрепление. Он отметил, что Россия ожидает в 2025 году роста турпотока с Абхазией на 7% или больше, передает ТАСС.

«Мы со своей стороны готовы продолжать сотрудничество и в сфере экономики, и в гуманитарной области, имеется в виду и образование, и здравоохранение, и, конечно, будем способствовать всячески росту туристических потоков», – сказал Путин.

«Проблем, конечно, всегда много и хватает, и перед вами много задач. Безусловно, люди после избрания вас президентом ожидают, что вы будете результативно работать на благо народа Абхазии», – сказал глава российского государства.

Гунба поблагодарил Путина за помощь республике на протяжении многих лет, а также предложил ему посетить республику в любое удобное время. Путин ответил: «Спасибо большое, с удовольствием. (По времени) с вами определимся потом».

После переговоров с Гунбой у Путина началась встреча с Гаглоевым. Путин заявил, что Россия будет уделять необходимое внимание вопросам безопасности в Южной Осетии, это важнейшее направление совместной работы двух стран, передает РИА «Новости».

Он заявил, что Россия будет делать все, чтобы поддержать Южную Осетию. «Всячески будем вам помогать... и по другим важнейшим направлениям, имею в виду и экономику, и социальную сферу, здравоохранение, образование», – сказал Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-подход Путина был запланирован на вечер, но международные переговоры президента России затянулись и продолжаются до сих пор. 9 мая Путин провел за общением с высокопоставленными иностранными гостями свыше 14 часов.