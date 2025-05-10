Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.2 комментария
Песков опроверг сообщения о планах Путина «взорвать американский прайм-тайм»
Сообщения в соцсетях о том, что пресс-подход президента России Владимира Путина по итогам международных встреч с гостями юбилея Победы «взорвет американский прайм-тайм», не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал соответствующие заявления, появившиеся в соцсетях. Он отметил, что «интернет всегда хочет чего-то взорвать». «Мы ничего не собираемся взрывать», – приводит слова Пескова ТАСС.
Пресс-подход Путина был запланирован на вечер, но международные переговоры президента России затянулись и продолжаются до сих пор.
Напомним, Песков заявил, что Россия рассмотрит инициативу о 30-дневном прекращении огня на Украине, но давить на Москву бесполезно. 9 мая Путин провел за общением с высокопоставленными иностранными гостями свыше 14 часов.