Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.
Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.14 комментариев
«Сирийский сценарий» в Мали не сорван, а лишь отложен. А следом Франция и Запад попытаются отыграться за проигрыш России в соседних Буркина-Фасо, Нигере, ЦАР. В этом уже можно не сомневаться.3 комментария
Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.6 комментариев
Политолог Ткаченко: Выдача Бутягина на растерзание Украине не пришлась бы по душе населению Польши
«Александр Бутягин – мой хороший коллега. Он вместе со мной работает в Петербургском университете. Мы за него страшно переживали все эти месяцы», – поделился Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По мнению собеседника, причин, почему Варшава обменяла российского археолога, а не экстрадировала его на Украину, несколько.
Во-первых, Польша в данной ситуации уже выжала максимум из возможной поддержки Киева. Например, развязала информационную кампанию, выпятив вопрос Крыма и археологических раскопок, которые Россия проводит на своем родном полуострове. «Дальнейшая выдача Бутягина на растерзание украинской стороне, где его непременно бы посадили в тюрьму, не пришлась бы по душе самому населению страны», – детализировал он.
Во-вторых, поляки, судя по всему, решили помочь Кишиневу. Политолог напомнил, что Бутягина и еще одну россиянку обменяли на двух офицеров молдавских спецслужб. «Правительство Майи Санду искало по всему миру задержанных граждан России, чтобы вернуть своих разведчиков. Москва же, видимо, сочла такой ход вполне приемлемым», – уточнил спикер.
Эксперт также обратил внимание, что обмен российского археолога произошел через Белоруссию, хотя Россия граничит с Польшей в Калининградской области. «Скорее всего, Варшаве хотелось избежать прямого диалога с Москвой, чтобы снизить репутационные потери среди западных государств. Может, им также не хотелось подчеркивать принадлежность данного региона к нашему государству. Поэтому включение Минска в переговорный процесс стало разумным компромиссом для всех сторон», – отметил спикер.
Украина, тем не менее, на произошедшее отреагирует негативно. «Я допускаю, что Киев может выразить Варшаве дипломатический демарш. Офис Владимира Зеленского рассчитывал на долгую серьезную информационную кампанию. Не исключено, что они сами в будущем хотели обменять Бутягина на кого-то из ВСУ. Но такая возможность выскользнула у них из рук», – заключил политолог.
Ранее в ФСБ сообщили, что археолог Александр Бутягин вернулся в Россию в рамках обмена, который прошел на границе Белоруссии с Польшей. Ведомство также заявило о возвращении на Родину супруги российского миротворца, находившегося в Приднестровье. Женщину задержали в Кишиневе в 2025 году, ей был вынесен приговор по сфальсифицированному делу о даче взятки.
Россиян обменяли на двух офицеров молдавской спецслужбы, которые прибыли в Россию в 2025 году по документам, оформленным на вымышленные данные, «с целью проведения разведывательных мероприятий».
По данным «БелТА», всего в обмене участвовали десять человек. Польше были переданы граждане, задержанные в Белоруссии и России по подозрению в шпионаже. В Минск же отправились граждане стран СНГ, арестованные на территориях различных стран ЕС, отмечает агентство.
В ФСБ заявили, что возвращение россиян «стало возможным благодаря многоэтапной операции, проведенной Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с КГБ Республики Беларусь».
Напомним, Бутягина задержали в Польше в декабре 2025 года по запросу украинской стороны. Киев обвиняет его в проведении «незаконных» археологических работ в Крыму и уничтожении объектов культурного наследия с ущербом более 200 млн гривен. 18 марта польский суд первой инстанции принял решение экстрадировать археолога на Украину.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД юристы отмечали, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением даже на Украине.
«В Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ», – сообщил оперативный штаб в «Максе».
В результате инцидента никто не пострадал. Для ликвидации последствий происшествия привлекли 122 специалиста и 39 единиц специальной техники, в том числе расчеты регионального управления МЧС России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черном море после атаки дронов ВСУ образовалось огромное нефтяное пятно. На прошлой неделе сообщалось, что в Туапсе зафиксировали превышение ПДК бензола и сажи из-за пожара на морском терминале.
Политолог Шеслер: Кому-то на Украине придется взять ответственность за уступку территорий
«Украинский парламент – это орган, который состоит из депутатов, пришедших в Раду для того, чтобы зарабатывать деньги. Эти люди – не политические деятели, которые защищают интересы населения и общества. Это «коррупционные решалы», которые хотят набить карманы», – отметила политолог Лариса Шеслер.
«Однако с 2022 года их фактически лишили такой возможности: большинство финансовых потоков проходит мимо», – напомнила она. Собеседница назвала это одной из причин, почему многие законодатели хотят сложить с себя полномочия. Причем, желающие встречаются как в «Слуге народа», так и в «Европейской солидарности».
Еще одна причина – общественное мнение. «ВСУ терпят поражение на поле боя. Украинскому руководству рано или поздно придется принимать решения по соглашению с Россией, в котором будут прописаны и территориальные уступки Украины. Главный «удар» примет на себя Верховная рада – единственный условно легитимный орган в стране», – рассуждает политолог.
Шеслер допускает, что найдутся те, кто станет обвинять парламентариев в предательстве и измене национальным интересам. «Многие депутаты этого боятся. Они не хотят принимать на себя ответственность, при этом не получая взамен какой-то финансовой награды», – уточнила спикер.
По ее мнению, заявление Ларисы Билозир, в котором озвучена эта проблема, адресовано в первую очередь Владимиру Зеленскому. «Речь идет о том, что Зеленскому не удастся переложить всю ответственность за принятие решений на Верховную раду, а самому остаться беленьким и чистеньким», – считает политолог.
На этом фоне она упомянула комментарий Владимира Путина «нравится – не нравится, терпи, моя красавица» по поводу выполнения Киевом минских договоренностей. «Кому-то на Украине все же придется взять на себя ответственность. Вероятно, им окажется Зеленский. На это намекают и в Европе», – отметила Шеслер.
«Если же дойдет до ратификации возможного соглашения между Россией и Украиной в Раде, то, я думаю, представители фракции Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) или Юлии Тимошенко могут проголосовать против, представив себя «непримиримыми патриотами», – заключил эксперт.
Ранее депутат Верховной рады от группы «Доверие» Лариса Билозир заявила, что многие парламентарии хотят сложить мандаты. Причина – законодатели опасаются, что на них ляжет ответственность за ратификацию мирного соглашения с Россией, предусматривающего потерю Украиной территорий, уточнила Билозир.
«Многие депутаты хотят сложить мандат. Вы понимаете? <...> Буду откровенна с вами. Многие депутаты не готовы брать на себя такую ответственность. Очень многие хотят сложить мандат и уйти», – сказала она. По ее словам, численность парламента сокращается. «Люди хотели 300 депутатов… Сейчас их уже около 390, и депутатов становится все меньше и меньше», – отметила парламентарий.
Заявление Билозир последовало после слов канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Украине придется признать потерю части своей территории. «В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в какой-то момент, будем надеяться, мирный договор с Россией. Тогда, возможно, часть территории Украины перестанет быть украинской», – сказал политик.
По его мнению, когда Владимир Зеленский сообщит об этом населению и попытается заручиться поддержкой, проведя референдум, он должен получить возможность вместе с тем сказать народу: «Я открыл для вас путь в Европу». Впрочем, как указал Мерц, для Украины вступление в ЕС ни к 1 января 2027 года, ни к 1 января 2028 года не является реалистичным.
В Киеве заявление немецкого канцлера об уступках территорий сочли ультиматумом Владимиру Зеленскому. Его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель пишет: «Мерц открыто признал то, о чем шептались многие в Европе… Это откровенное послание из Берлина: территориальные уступки могут стать ценой европейского будущего».
Как отмечает Berliner Zeitung, европейский союз увеличил политическое давление на руководство Украины после согласования пакета финансовой помощи в размере 90 млрд евро. «Конфликт на Украине обостряется в финансовом плане: ЕС вкладывает миллиарды, но этого уже недостаточно. Из-за того, что Европа вмешивается, – а США уходят, – надвигается следующий кризис», – говорится в материале.
Напомним, в марте Верховная рада – единственный легитимный орган власти на Украине – не смогла принять законопроект о налогах, что было требованием МВФ. Зеленский грозился обсудить изменение норм мобилизации для отправки парламентариев на фронт, если они не будут выполнять свои обязанности.
Отметим, фракция Зеленского «Слуга народа» на выборах 2019 года смогла провести в Раду 254 депутата из 450 и поставить исторический рекорд. Однако с тех пор во фракции осталось всего 228 депутатов при минимуме для правящего монобольшинства в 226, при этом среди них есть еще и «мертвые души».
Не менее 40 депутатов фракции «Слуга народа» готовы сложить свои мандаты. Газета ВЗГЛЯД писала, что на фоне трехстороннего кризиса между Радой, кабмином и Банковой это может означать, что последний формально легитимный орган власти на Украине окончательно утратит дееспособность, а депутаты разбегутся.
Экономист Лизан: Украина следит за российским зерном с помощью спецагентов
«Определить, из каких российских регионов в израильские порты доставляется зерно, можно только методом визуального наблюдения. Для этого на Украине с 2022 года при поддержке спецслужб действует целый ряд НКО. Они отслеживают – по мере возможности – экономическую деятельность РФ в Донбассе и Новороссии», – пояснил экономист Иван Лизан.
«В рамках этой деятельности в отечественных портах и прибрежных городах вербуются специальные агенты, которые тайно сотрудничают с противником. Они следят за прибытием и погрузкой зерновых, сопоставляют маршруты движения судов и всю полученную информацию направляют на Украину», – продолжил собеседник.
«Украинские НКО и спецслужбы, в свою очередь, оценивают весомость собранных доказательств. Если они считают, что зерно действительно было собрано в новых регионах России, профильные общественные деятели пытаются донести информацию до украинских и европейских госорганов, а также до максимального числа международных некоммерческих структур», – детализировал собеседник.
«У украинцев и их агентов на российской территории нет других способов определить родину зерна. Документы могут быть сделаны какие угодно, а транспондеры на судах отключают, что затрудняет их отслеживание. Пшеница же сама по себе ничем не различается – те же 12,5% белка, что приходится на зерно из Херсонской области, есть и в кубанских сортах», – подчеркнул он.
«Впрочем, Украине и не нужно юридических доказательств для создания шумихи вокруг поставок российского зерна на экспорт. Далее все зависит от того, какой «хор» подключится к созданному ажиотажу. Если к критике Тель-Авива присоединится тяжеловесная евробюрократия, вроде главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, то Израилю, конечно, придется ответить что-то дежурное, но от закупок продовольствия он вряд ли откажется», – спрогнозировал экономист.
Он также допустил, что Киев может попробовать использовать эту схему для шантажа и давления на другие страны, обвиняя их в получении зерна из Донбасса и Новороссии. «Но это не увенчается успехом. Тем не менее, какие-то минимальные дипломатические проблемы для Москвы подобные выходки создать могут», – резюмировал Лизан.
Ранее представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль Ануни сообщил изданию Haaretz, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций в отношении израильских физических и юридических лиц, причастных к поставкам из России пшеницы, выращенной в Донбассе и Новороссии.
По данным СМИ, в минувшее воскресенье судно Panormitis зашло в акваторию Хайфы и ожидало разрешения на вход в порт. На фоне инцидента МИД Украины вызвал посла Израиля. Глава дипведомства Андрей Сибига заявил, что Киев еще 15 апреля обращался к Тель-Авиву из-за аналогичной проблемы. Тогда в Израиле объяснили, что задержать судно уже было невозможно, поскольку оно покинуло порт.
Украина также готовит санкционный пакет против лиц и компаний, которые причастны к поставкам, заявил Владимир Зеленский. «Покупка украденного в любых нормальных странах является деянием, которое влечет за собой юридическую ответственность. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны», – пояснил он.
Российская сторона не будет вмешиваться в дипломатический конфликт Киева и Тель-Авива, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему мировой кризис продовольствия является цепной реакцией углеводородной ломки.
Сербия намерена заключить с Киевом соглашения по поставке удобрений для поддержки своего сельского хозяйства. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич, выступая на пресс-конференции после встречи с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, передает ТАСС.
«Мы пытаемся заключить с Украиной и некоторыми другими странами соглашения о свободной торговле или специальные бартерные соглашения по удобрениям. Мы пытаемся обеспечить фермеров удобрениями, но проблем очень много», – заявил Вучич.
Он добавил, что в условиях мировой нестабильности и продолжающегося роста цен на нефть Белград был вынужден снизить акциз на топливо на 25%. Вучич подчеркнул сложность ситуации на глобальном рынке и отметил, что поиск альтернативных поставщиков удобрений и топлива становится для Сербии критически важным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, энергетический кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива, все больше превращается в продовольственный.
Обучение незаконных вооруженных формирований в Мали проходило при участии украинских и европейских инструкторов, указало ведомство в Max.
Общая численность боевиков в африканской стране достигала 12 тыс. человек.
Вооруженные отряды одновременно атаковали столицу Бамако, а также крупные города Севаре, Гао и Кидаль.
Инструкторы применяли в том числе ПЗРК западного образца «Стингер» и «Мистраль», добавили в Минобороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 25 апреля террористические группировки предприняли попытку государственного переворота в Мали силами 10 тыс. человек.
Российские военные более суток вели бои в полном окружении в Мали, отразив четыре массированные атаки превосходящих сил террористов.
Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о территориальных уступках фактически стало ультиматумом президенту страны Владимиру Зеленскому. Такую оценку ситуации дала бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в соцсети, передает Lenta.Ru.
«Мерц открыто признал то, о чем шептались многие в Европе: Украине, возможно, придется смириться с безвозвратной потерей части своей территории в рамках любого будущего мирного соглашения с Россией», – отметила она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц допустил уступку Киевом части территорий ради вступления в Евросоюз.
Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о готовности большинства украинцев к компромиссам.
Депутаты Верховной рады захотели сложить мандаты из-за страха ратификации подобного мирного соглашения.
Минобороны Украины признало перебои с продуктами в ВСУ
Министерство обороны Украины подтвердило проблемы с поставками продовольствия на ряде позиций украинских военных, передает РИА «Новости». В частности, речь идет о дефиците продуктов в 30-й отдельной механизированной бригаде, 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде и 108-й отдельной бригаде территориальной обороны.
В министерстве заявили: «Случаи недостаточной поставки продуктов на отдаленные позиции... не должны стать системными. Минобороны работает с генштабом по этому вопросу».
Особое внимание уделено ситуации в 14-й отдельной механизированной бригаде, где начато расследование, а командир соединения снят с должности. По словам представителей Минобороны, виновные в нарушениях будут привлечены к ответственности.
Между тем в российских силовых структурах уже сообщали, что украинские военные из 14-й бригады остались без воды, еды, медикаментов и топлива, а некоторые из них теряют сознание от истощения и вынуждены пить дождевую воду. Осложняет ситуацию отсутствие связи с передовыми позициями в течение трех-четырех дней и крайне трудная логистика подвоза продовольствия и снабжения на фронт.
Ранее во вторник депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что солдаты ВСУ на передовой регулярно сталкиваются с нехваткой еды и воды, что уже привело к истощению в ряде подразделений.
До этого Генеральный штаб ВСУ принял решение снять с должностей командиров 14-й бригады и 10-го корпуса после появления в Сети фотографий украинских солдат, испытывающих нехватку продовольствия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, киевское командование не пытается решить проблему со снабжением едой военнослужащих ВСУ на передовой в Харьковской области.
«Ситуация находится под контролем, но требует пристального внимания. Все службы нацелены на оказание помощи жителям Туапсе. Мы обеспечим не только оперативную ликвидацию последствий, но и поддержку в восстановлении нормальной жизни в кратчайшие сроки», – приводит слова Куренкова ТАСС.
Начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин уточнил, что обстановка полностью стабилизирована, а на случай ее ухудшения подготовлен резерв сил и средств.
По словам Куренкова, для ликвидации последствий инцидента в регион переброшены подразделения спасателей из четырех соседних субъектов, сил и средств достаточно, передает РИА «Новости».
В среду в Туапсе прибудет сводная группировка, состоящая из 40 водолазов. Специалисты из МЧС, «Кубань-Спаса» и других подразделений обследуют акваторию Черного моря на предмет возможных утечек нефтепродуктов. Кроме того, в ближайшее время в район ЧП будут доставлены боновые заграждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, падение обломков беспилотника вызвало пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Из резервуара горящего предприятия произошел выброс нефтепродуктов. Власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации на территории всего муниципалитета.
Украинских граждан могут начать принудительно привлекать к строительству линии обороны, протянувшейся от Киевского водохранилища до города Сумы. Об этом сообщили ТАСС представители российских силовых структур, уточнив, что такие меры рассматриваются для обеспечения непрерывности оборонительных укреплений на данном участке.
Ранее начальник инженерных войск командования сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко заявил в интервью агентству Укринформ, что сейчас идет строительство сплошной линии обороны от Киевского водохранилища, расположенного к северу от столицы Украины, до Сум. По его словам, возведение укреплений необходимо для защиты северных рубежей страны.
В российских силовых структурах отмечают: «Украинские националисты отмечают, что за новой линией обороны оказывается Чернигов, большая часть Черниговской и половина Сумской областей. Кроме того, для строительства укреплений планируют вывозить на принудительные работы местных жителей». Кроме того, по данным силовых структур, ранее власти украинских регионов уже высказывали намерение внедрить практику обязательных работ для освобожденных от мобилизации граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине обсуждают введение всеобщей трудовой повинности. Ранее власти Одессы уже ввели трудовую повинность для безработных граждан.
Киевская военная администрация также рассмотрела вопрос о привлечении жителей столицы к обязательным работам.
В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа дрон атаковал легковой автомобиль. Водитель машины получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия, указал губернатор в Max.
Трагедия также произошла в селе Бобрава Ракитянского района, где беспилотник ударил по автомобилю с семьей. Мужчина и женщина погибли до прибытия врачей. Их 16-летний сын получил баротравму, бригада скорой помощи доставила подростка в детскую областную клиническую больницу.
Кроме того, в хуторе Красиво Борисовского района еще одна машина подверглась атаке дрона. В результате пострадали супруги: у мужчины диагностированы множественные осколочные ранения спины и головы, у женщины – слепые осколочные ранения спины и проникающее ранение поясницы. Пострадавших везут в областную клиническую больницу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Шебекинском округе Белгородской области четыре мирных жителя получили ранения при атаках украинских беспилотников. В Ракитянском округе от удара дрона по мотоциклу скончался 18-летний юноша.
Техника Бутягина осталась под арестом после изъятия по запросу Украины
Представитель Эрмитажа Александр Бутягин лишен доступа к мобильному телефону и ноутбуку, передает РИА «Новости». Гаджеты ученого изъяли по требованию украинской стороны, и сейчас устройства находятся под арестом.
«Александр находится на территории Белоруссии. У него по-прежнему нет доступа к средствам связи: его мобильный телефон и ноутбук были изъяты по запросу Украины и остаются под арестом», – рассказали родственники специалиста.
Близкие археолога добавили, что сторона защиты намерена обжаловать удержание техники и добиваться ее возврата. Ученого задержали в Польше в декабре 2025 года из-за обвинений в проведении незаконных раскопок в Крыму, а позже суд признал допустимой его экстрадицию.
Александр Бутягин был освобожден из-под стражи в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией.
После возвращения ученый заявил о прекрасном самочувствии. Ранее польская прокуратура направляла в суд Варшавы ходатайство об экстрадиции археолога на Украину.
«Мы согласились, что интерес венгров Закарпатья заключается в том, чтобы заложить новые основы отношений Венгрией и Украиной. Исходя из вышеизложенного, я инициирую в начале июня встречу с Владимиром Зеленским», – написал он в соцсетях, передает РИА «Новости».
Главной темой предстоящего диалога станет правовое положение закарпатских венгров. Политик подверг жесткой критике языковые ограничения со стороны украинских властей, которые лишают меньшинство возможности получать образование и осуществлять самоуправление на родном языке.
По мнению Мадьяра, Киеву давно пора отменить многолетние запреты. Он подчеркнул необходимость возвращения закарпатским венграм культурных и административных прав, чтобы они вновь стали уважаемыми и равноправными гражданами страны.
Напомним, Зеленский поздравил Петера Мадьяра с победой на выборах.
Дроны поразили с 22.00 мск 27 апреля до 7.00 мск 28 апреля, уточнило ведомство в Max.
Их поразили над Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областями, Краснодарским крем, Крымо и над Черными Азовским морями.
Вечером в понедельник над Россией уничтожили 30 украинских беспилотников самолетного типа.
Над Севастополем в этот период уничтожили 14 БПЛА.
Группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны около Соснового Бора, Липцов, Красного Ярв и Варваровки Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.
А в Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Миропольем и Корчаковкой.
Противник при этом потерял более 150 военнослужащих, два склада боеприпасов и два склада матсредств.
Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Ильиновка в ДНР. Они нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Константиновки, Николаевки, Артема, Краматорска и Рай-Александровки ДНР.
При этом противник потерял свыше 130 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов, восемь складов матсредств и горючего.
В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Чернещины, Кутьковки Харьковской области, Татьяновки и Красного Лимана ДНР, отчитались в Минобороны.
Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия.
Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригадам теробороны и нацгвардии ву Водянского, Светлого, Рубежного, Грузского, Василевки, Белицкого, Кучерова Яра и Доброполья ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне российские войска освободили сумское Таратутино и Ильичовку в ДНР.
В минувшие выходные российские войска освободили Бочково в Харьковской области.
Российские войска за прошлую неделю освободили два населенных пункта.