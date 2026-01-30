War Zone сообщил о переброске F-35A ВВС США в Европу

Tекст: Дмитрий Зубарев

ВВС США перебрасывают истребители пятого поколения F-35A в Европу, сообщает портал War Zone со ссылкой на открытые источники, передает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что перемещение техники происходит на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. В материале говорится: «Есть яркие свидетельства того, что на Ближний Восток могут направляться первые... F-35A ВВС США. Истребители... были в Пуэрто-Рико... На видео (из соцсетей)... видно, как некоторые из этих истребителей приземляются в Лажише в Португалии».

Пункт назначения перебрасываемых F-35A пока не раскрывается. По данным портала, истребители были переброшены в Пуэрто-Рико при подготовке к операции США в Венесуэле, которая завершилась захватом президента страны Николаса Мадуро. Кроме того, некоторое время назад в сторону Испании вылетели американские истребители F/A-18G.

Портал напоминает, что F-35A сыграли ключевую роль в подавлении иранских средств ПВО во время атаки США в июне 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон предсказал неминуемые удары США по Ирану.

США направили истребители F-15E на Ближний Восток.

Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток.