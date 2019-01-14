Газпром оценил значение СПГ-терминала в Калининграде

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, какое значение имеет запуск плавучего СПГ-терминала в Калининградской области.

Он отметил риск, связанный с транзитом через страну НАТО – Литву. Глава российского государства Владимир Путин велел «обнулить транзитные риски», а для этого требовалось «создать абсолютно независимый, гарантированный, надежный маршрут газоснабжения», сказал Миллер.

«И это поручение выполнено», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 2».

Кроме того, решена проблема «автономии производства электроэнергии в Калининградской области».

СПГ-терминал устранил и дисбаланс интересов в транзитном контракте с Литвой, возникший, когда «Литва построила свой собственный терминал» и тем самым «усилила свою переговорную позицию» по транзиту.

Миллер признал, что поставки через Литву дешевле, чем СПГ. Он напомнил об обещании Путина, что «разница в цене абсолютно точно не ляжет на плечи конечного потребителя газа в Калининградской области».

Миллер также сообщил, что строится завод по сжижению природного газа в районе компрессорной станции «Портовая». С собственным СПГ проект становится «более конкурентоспособным по экономике по отношению» к иностранным.

«В тот период времени, когда Калининградская область не будет нуждаться в сжиженном природном газе, мы его будем просто-напросто поставлять на рынок», – добавил он.