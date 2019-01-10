Литва продолжила поставку газа в Калининград

Через одни полные сутки после запуска плавучего СПГ-терминала в Калининградской области газотранспортный оператор Литвы Amber Grid фиксирует продолжение транзита газа по газопроводу Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград.

Так Литва продолжает сухопутные поставки газа в российский западный анклав, передает «Интерфакс».

Статистика литовского газотранспортного оператора свидетельствует о том, что 6 января поставки отсутствовали, а 5 января наблюдалось их четырехкратное снижение. Таким образом остановка транзита могла случиться уже 5 января.

8 января президент России Владимир Путин ввел в эксплуатацию новый СПГ-терминал у берегов Калининградской области, благодаря которому можно доставлять газ в область альтернативным маршрутом: по морю в сжиженном виде. Это позволяет региону никак не зависеть от транзита газа.

Во время запуска терминала Газпром заявил о прекращении поставок газа по маршруту Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград. Председатель правления компании Алексей Миллер заявил, что поставленная Путиным задача об обеспечении автономного газоснабжения Калининградской области по морю выполнена.