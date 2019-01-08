Путин ввел в эксплуатацию плавучий СПГ-терминал в Калининграде

Президент России Владимир Путин дал команду на ввод в эксплуатацию плавучего регазификационного терминала «Маршал Василевский» у берегов Калининградской области; глава государства подчеркнул, что регион больше не зависит от транзитных поставок газа.

Плавучий СПГ-терминал призван обеспечить возможность поставок газа в область по альтернативному маршруту – морем в сжиженном виде. Стоимость проекта составила более 60 млрд рублей, передает «Интерфакс».

В момент запуска терминала Газпром заявил об одновременном прекращении транзита газа в западный анклав России через Белоруссию и Литву по газопроводу Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград.

«Уважаемый Владимир Владимирович, задача, которую вы ставили – обеспечить полное автономное газоснабжение Калининградской области морем – выполнена», – доложил президенту председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

Выступая на церемонии ввода терминала в эксплуатацию, Путин отметил высокое значение этого проекта для региона. «Мощность терминала в 2,7 млрд кубометров газа в год практически в полном объеме покрывает потребности региона, гарантирует надежный альтернативный вариант его газоснабжения, снижает зависимость транзитных поставок газа, сводит их к нулю», – приводит его слова ТАСС.

Путин добавил, что высокой оценки заслуживает работа по строительству подземного хранилища газа. По его словам, это уникальное ПХГ позволит обеспечить надежные и стабильные поставки газа для потребителей в регионе, прежде всего – в осенне-зимний период.

Глава государства напомнил о планах Евросоюза по выводу прибалтийских государств из российского энергетического кольца. «Это их дело, дополнительные деньги налогоплательщиков в это будут вкладываться», – заметил Путин.

Он также сообщил о планах развития электросетей в Калининградской области. «Уже введено в действие две электростанции, третья уже готова к вводу в первом квартале 2019 года, четвертая будет введена в 2020 году», – сказал президент.

По словам Путина, в Калининграде будет создано 970 мегаватт дополнительной мощности. «Это полностью обеспечивает растущие потребности региона», – выразил уверенность глава государства.

Он поблагодарил всех энергетиков и в первую очередь сотрудников Газпрома за проделанную работу.

«Полностью отключена система поставок газа через газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград. Газоснабжение области идет через морской терминал»: Калининград больше не зависит от транзита газа pic.twitter.com/pIUDIfIdhI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 8 января 2019 г.

В конце 2015 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что страны Прибалтики, стремясь подключиться к энергосистеме ЕС, создают угрозу электроснабжению Калининграда; прибалтийские республики не останавливало то, что для них самих такое переключение принесет одни убытки, причем немаленькие.