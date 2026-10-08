Суд в Латвии отправил на пересмотр приговор за вывешенный в окне флаг России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Верховный суд Латвии постановил отменить приговор местной жительнице Елене Крейле, осужденной на три года лишения свободы за вывешенный в своем окне флаг России. Инстанция признала решение Рижского окружного суда подлежащим отмене, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сайт Сената Латвии.

«Рассмотрев поданную защитником кассационную жалобу, сенат республики признал, что решение Рижского окружного суда подлежит отмене, а дело – новому рассмотрению», – сообщил суд.

В июле 2024 года Рижский городской суд приговорил Крейле к трем годам лишения свободы за вывешенный флаг. Защита попыталась обжаловать вердикт в Рижском окружном суде, но 13 марта 2025 года он оставил приговор без изменений. После этого адвокат обратился в департамент по уголовным делам сената, который вернул дело на пересмотр.

Кроме того, суд постановил тщательно изучить альтернативные объяснения поступка женщины, которая на предыдущих заседаниях заявляла, что таким образом призывала к миру и дружбе между народами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию.

В понедельник волонтера с гражданством России и ФРГ приговорили к семи годам тюрьмы в Латвии.

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