Эксперт объяснил протесты в Польше после ареста экс-главы МВД

Полонист Стремидловский: Арестом Каминьского и Вонсика «Гражданская платформа» бросила вызов Анджею Дуде

Tекст: Евгений Поздняков

«С недавних пор в Польше установилось двоевластие. В то время как исполнительная власть остается в руках консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС), законодательная отошла к прогрессистской «Гражданской платформе». Между фракциями нарастает градус противоречий. Борьба постепенно переходит на улицы», – сказал полонист Станислав Стремидловский.

«Уверен, что задержание экс-главы МВД Мариуша Каминьского и его зама Мацея Вансика является делом рук Дональда Туска. Время и обстоятельства ареста были выбраны неслучайно. Напомню, на 11 января была назначена акция протеста сторонников «Права и справедливости» против деятельности «Гражданской платформы», – отмечает он.

«Задержание состоялось за несколько суток до митинга, да еще и в президентском дворце, перед встречей членов ПиС с Анджеем Дудой. Противники главы государства решили наглядно продемонстрировать, что его власть не безгранична, а сторонники консервативной фракции также не могут чувствовать себя в безопасности», – подчеркивает собеседник.

«Все это раззадорит людей, которые 11 января решатся выйти на митинги в поддержку «Права и справедливости». Не исключаю, что «Гражданская платформа» намеренно пытается спровоцировать беспорядки со стороны своих политических оппонентов. Консерваторов хотят выставить в дурном свете», – акцентирует эксперт.

«Все это отрицательно повлияет на внутриполитическое положение дел в Польше. Если раньше Дуда пытался идти на компромисс с конкурентами, то теперь он будет играть более жестко. Шансы на достижение договоренностей уменьшаются, а это значит, что градус противоречий будет расти, что может привести к непредсказуемым последствиям», – резюмирует Стремидловский.

Ранее в Варшаве начались митинги после задержания экс-главы МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика. Об этом сообщает радиостанция RFM. Возле президентского дворца собрались около 300 человек. Собравшиеся скандировали лозунг «Это Польша» и размахивали бело-красными флагами.

«Я глубоко опечален тем, что происходит в данный момент в моей стране. Оказывается, полиция вот так просто может задерживать честных граждан и политиков», – цитирует радиостанция одного из участников мероприятия. Напомним, арест произошел в соответствии с решением суда, вынесшим «окончательный приговор».

Как пишет Rzeczpospolita, Каминьский и Вонсик были арестованы в президентском дворце, куда направлялись по приглашению Анджея Дуды. Оба заявили о своей невиновности и готовности продолжить выполнять стоящие перед ними парламентские обязанности даже несмотря на то, что деятельность их мандатов была приостановлена.

Восемь лет назад чиновников приговорили к тюремному заключению за превышение полномочий. Однако они прошли в законодательный орган страны и стали членами партии «Право и справедливость» до тех пор, пока приговор не вступил в силу. Позже их обоих помиловал Анджей Дуда. Дело было пересмотрено после того, как противники консерваторов из «Гражданской платформы» получили парламентское большинство на последних выборах.

В знак протеста арестованный Мариуш Каминьский объявил о начале голодовки, сообщает в другом материале RMF. «Я рассматриваю свое задержание как незаконное лишение меня депутатского мандата, а также как акт политической мести», – заявил политик.