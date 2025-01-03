Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».18 комментариев
Россияне в 2024 году потеряли 168 млрд рублей из-за дистанционных мошенничеств
Ущерб от дистанционных мошенничеств в России достиг 168 млрд рублей за 11 месяцев 2024 года
За 11 месяцев 2024 года россияне, ставшие жертвами дистанционных мошенничеств, потеряли 168 млрд рублей, сообщили в пресс-центре МВД.
Общее количество зарегистрированных IT-преступлений за этот период составило более 702 тыс., что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Однако удалось сократить прирост мошенничеств – с 44% в 2023 году до 9,2% в 2024 году, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году одна из самых крупных сумм, переведенных мошенникам одним человеком, достигла 180 млн рублей. МВД сообщало, что перед новогодними праздниками в России телефонные мошенники активизировались.