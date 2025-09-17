Колония «Черный дельфин» нарастила продажи своей продукции

Tекст: Алексей Дегтярев

Продажи товаров, произведенных осужденными в колонии «Черный дельфин», за восемь месяцев 2025 года превысили 11,4 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ФСИН.

За весь 2024 год этот показатель составил более 11 млн рублей. Магазин при исправительной колонии пользуется популярностью, что вызвало необходимость его реконструкции. В прошлом году увеличили площадь помещения, установили новое торговое оборудование, антикражные рамки и примерочные кабинки.

Ассортимент был расширен – теперь здесь продаются швейные изделия, товары из дерева и металла, такие как мангалы, подставки для цветов, мебель, а также продукты питания. По словам представителей управления ФСИН по Оренбургской области, «наиболее популярными сувенирами среди туристов стали фигурки из мякиша хлеба, раскрашенные вручную, нарды, шахматы».

Ранее сообщалось, что перед выходом на свободу актера Михаила Ефремова, сидевшего за смертельное ДТП, в исправительной колонии, где он отбывал наказание, существенно возрос спрос на его поделки.

Отмечалось, что актер изготавливал там деревянные нарды, иконы и кресты.