Акционеры ВТБ утвердили дивиденды 275,75 млрд рублей за 2024 год

Tекст: Елизавета Шишкова

Решение о рекордных дивидендах в размере 275,75 млрд рублей по итогам 2024 года акционеры приняли на годовом собрании, передает ТАСС. На одну обыкновенную акцию сумма выплат составит 25,58 рубля, что в совокупности эквивалентно 137,4 млрд рублей. Остальная часть суммы приходится на привилегированные акции.

Это первый случай выплаты дивидендов с 2021 года. За 2020 год ВТБ направил на выплаты 32,74 млрд рублей.

Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил: «Мы понимаем, что выплата дивидендов – это залог доверия и основа долгосрочных отношений с акционерами, поэтому рекомендовали собранию рассмотреть вопрос о возобновлении дивидендных выплат на год раньше, чем это было предусмотрено нашей стратегией на 2024-2026 годы. В основе этого решения – наши сильные финансовые результаты за последние два года, устойчивость бизнеса и прозрачность дивидендной политики. Согласно корпоративным процедурам, зачисление дивидендов завершится до конца августа».

Дата фиксации реестра акционеров для получения дивидендов – 11 июля 2025 года. Номинальные держатели и профессиональные управляющие получат выплаты в течение десяти рабочих дней, остальные акционеры – в течение 25 рабочих дней. Помимо дивидендов, акционеры утвердили годовой отчет за 2024 год, избрали новый состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также одобрили обновленную редакцию устава банка и внутренних положений.

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