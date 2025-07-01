  • Новость часаЖурналистов «Sputnik Азербайджан» Картавых и Белоусова арестовали в Баку
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    Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.

    6 комментариев
    Андрей Афанасьев Андрей Афанасьев Ход СВО подталкивает освободить мавзолей

    Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.

    59 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как добиться того, чтобы тебя отвергли, а потом арестовали

    Кого весь этот пикап успешно соблазняет – так это только закомплексованных, мучительно неуверенных в себе мужчин, которые готовы платить деньги за явно ложное обещание сделать их успешными соблазнителями.

    5 комментариев
    1 июля 2025, 18:39 • Новости дня

    Акционеры ВТБ утвердили дивиденды 275,75 млрд рублей за 2024 год

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВТБ направит акционерам рекордные выплаты, впервые с 2021 года вернувшись к дивидендам, размер которых составит 50% от прибыли группы.

    Решение о рекордных дивидендах в размере 275,75 млрд рублей по итогам 2024 года акционеры приняли на годовом собрании, передает ТАСС. На одну обыкновенную акцию сумма выплат составит 25,58 рубля, что в совокупности эквивалентно 137,4 млрд рублей. Остальная часть суммы приходится на привилегированные акции.

    Это первый случай выплаты дивидендов с 2021 года. За 2020 год ВТБ направил на выплаты 32,74 млрд рублей.

    Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил: «Мы понимаем, что выплата дивидендов – это залог доверия и основа долгосрочных отношений с акционерами, поэтому рекомендовали собранию рассмотреть вопрос о возобновлении дивидендных выплат на год раньше, чем это было предусмотрено нашей стратегией на 2024-2026 годы. В основе этого решения – наши сильные финансовые результаты за последние два года, устойчивость бизнеса и прозрачность дивидендной политики. Согласно корпоративным процедурам, зачисление дивидендов завершится до конца августа».

    Дата фиксации реестра акционеров для получения дивидендов – 11 июля 2025 года. Номинальные держатели и профессиональные управляющие получат выплаты в течение десяти рабочих дней, остальные акционеры – в течение 25 рабочих дней. Помимо дивидендов, акционеры утвердили годовой отчет за 2024 год, избрали новый состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также одобрили обновленную редакцию устава банка и внутренних положений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России предупредил о возможном ужесточении регулирования, если банки продолжат вводить клиентов в заблуждение по условиям вкладов и правам вкладчиков.

    30 июня 2025, 21:05 • Новости дня
    Россия ввела санкции против крупнейшего производителя грузовиков в мире

    Правительство внесло Daimler Truck AG в санкционный перечень иностранных компаний

    Россия ввела санкции против крупнейшего производителя грузовиков в мире
    @ IMAGO/Arnulf Hettrich/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкий автоконцерн Daimler Truck AG был официально включен в российский санкционный список согласно обновленному постановлению, опубликованному на портале правовых актов.

    Правительство России внесло компанию Daimler Truck AG из Германии в перечень юридических лиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры, передает РИА «Новости». Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

    В тексте постановления указано: «Дополнить перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры… Daimler Truck AG / Даймлер Трак АГ (Германия)».

    Ранее Daimler Truck владел 15% акций российского автопроизводителя «Камаз». В феврале 2024 года стало известно, что немецкая компания продала свою долю, однако генеральный директор «Камаза» не сообщил, кому именно были переданы акции.

    Daimler Truck Holding AG - крупнейший производитель грузовых автомобилей и автобусов. Создана в 2021 году путем выделения в отдельное предприятие дочерней структуры Mercedes-Benz Group.  Производит тягачи, грузовые автомобили и автобусы под торговыми марками BharatBenz, Freightliner, FUSO, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses и Western Star.

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    1 июля 2025, 09:48 • Новости дня
    В Красноярском крае возбудили дело по факту насилия над ребенком в летнем лагере

    Tекст: Александра Юдина

    В Красноярском крае трое подростков стали фигурантами уголовного дела после инцидента в летнем лагере с 10-летним мальчиком, сообщает Сухобузимский межрайонный следственный отдел ГСУ СК по Красноярскому краю и Республики Хакасия.

    На сайте ведомства указано, что уголовное дело возбуждено по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении десятилетнего мальчика.

    По данным следствия, 25 и 27 июня трое подростков в возрасте 11 и 13 лет совершили противоправные действия в одном из летних лагерей Красноярского края. Ребенок рассказал о случившемся своей маме и воспитателю учреждения.

    В рамках расследования назначен комплекс судебных экспертиз. Следственные органы приняли необходимые меры для документирования всех обстоятельств произошедшего и установления полной картины преступления.

    Ранее Дзержинский районный суд Нижнего Тагила арестовал до 2 ноября обвиняемого в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки.

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    1 июля 2025, 16:55 • Видео
    Ссора с Азербайджаном. Откуда столько эмоций?

    Посол Азербайджана Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ в связи с последними событиями, пробыл там около часа. Почему в Баку перешли в режим русофобии и берут заложников из числа российских журналистов?

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    30 июня 2025, 21:56 • Новости дня
    Задержанные в Екатеринбурге азербайджанцы подозреваются в гибели 44 человек

    Tекст: Вера Басилая

    В Екатеринбурге задержанные по делу об ОПГ могут быть связаны с массовым отравлением спиртосодержащей жидкостью осенью 2021 года, когда жертвами стали 44 человека, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Фигуранты резонансного дела о заказных убийствах в Екатеринбурге могут быть причастны к организации поставок суррогатного алкоголя, из-за которого осенью 2021 года погибли 44 человека. По предварительным данным, ОПГ владела сетью киосков, где реализовывали контрафактную табачную продукцию и поддельный алкоголь, передает РИА «Новости».

    Собеседник агентства отметил, что организаторами указанных поставок были «одни из задержанных». Встречи членов группировки происходили в ресторане «Баку Плаза» и кафе «Каспий» в Екатеринбурге.

    Торговля суррогатом велась в торговых павильонах города, стоимость напитка составляла от 100 до 140 рублей за литр. В одной из партий спиртосодержащей жидкости был зафиксирован метанол в смертельно опасной концентрации, всего от отравления пострадал 51 человек.

    В 2021 году семеро обвиняемых по этому делу были приговорены к срокам от трех лет условно до шести с половиной лет колонии. Позднее Свердловский областной суд ужесточил наказания для шести фигурантов до девяти-десяти лет лишения свободы.

    На прошлой неделе следователи задержали участников группировки по новому делу об убийствах и покушениях, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. Основным мотивом этих преступлений, по версии следствия, стал передел сфер влияния в бизнесе. В рамках расследования проведено 14 обысков, 11 осмотров транспорта и помещений, а также 10 допросов свидетелей. Один из подозреваемых скончался от сердечной недостаточности, причины смерти другого устанавливаются. Несколько задержанных согласились сотрудничать со следствием и дали признательные показания.

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    Напомним, суд в Екатеринбурге взял под стражу подозреваемых в тяжких преступлениях, совершенных еще несколько лет назад. В частности, выходцы из Азербайджана Мазахир и Акиф Сафаровы были взяты под стражу до 19 июля по ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В том числе задержанные подозреваются в убийствах по найму. По версии следствия, они были причастны к покушениям на убийство, совершенным в 2001, 2010 и 2011 годах.

    После этого инцидента МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в Баку после задержаний подозреваемых в нескольких убийствах в Екатеринбурге.

    Азербайджанская сторона намерена провести свою экспертизу тел фигурантов дела, которые были выходцами из Азербайджана.

    В ответ на задержания членов этнической ОПГ власти Азербайджана отменили культурные мероприятия с участием российских учреждений, отказались от встречи с делегацией Федерального собрания и инициировали обыск в офисе агентства Sputnik.

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    30 июня 2025, 21:14 • Новости дня
    В Азербайджане задержали сотрудницу Ruptly
    В Азербайджане задержали сотрудницу Ruptly
    @ Алексей Майшев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Редактор международного видеопортала Ruptly была задержана в Азербайджане, куда она прибыла в частном порядке по согласованию с редакцией.

    Сотрудница Ruptly Айтекин Гусейнова была задержана в Баку у офиса Sputnik, когда снимала на телефон обыски, проходившие в здании, сообщила редакция агентства, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Гусейнова, обладающая гражданством России и Азербайджана, находилась в Баку с частным визитом. По просьбе редакции она направилась к офису «Sputnik Азербайджан», чтобы снять на телефон проходящие обыски.

    В редакции Ruptly добавили, что Гусейнова самостоятельно предложила помощь в освещении событий вокруг задержания коллег из Sputnik. Примерно в 16.00 мск она прибыла к зданию офиса и вскоре сообщила о съемке ареста. После этого связь с ней прервалась.

    Позже мать журналистки подтвердила факт задержания.

    Ранее в Баку азербайджанские силовики задержали главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

    Сообщалось, что Азербайджан провел силовую операцию в офисе Sputnik в Баку. Спикер МИД России Мария Захарова заявила об отказе Азербайджана допустить дипломатов к журналистам в Баку.

    Министерство иностранных дел России вызвало посла Азербайджана из-за ситуации с российскими журналистами.

    На ваш взгляд
    Как долго продлится напряженность в отношениях между Россией и Азербайджаном?





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    Комментарии (20)
    1 июля 2025, 12:43 • Новости дня
    Мигранты устроили пляски и стрельбу у Исаакиевского собора в Петербурге

    У Исаакиевского собора задержали двух человек за танцы и стрельбу

    Мигранты устроили пляски и стрельбу у Исаакиевского собора в Петербурге
    @ @obshina_spb

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В центре Петербурга группа приезжих громко танцевала и ругалась у Исаакиевского собора, устроив дебош прямо у храма.

    Инцидент произошел у стен Исаакиевского собора, сообщает Telegram-канал Русская Община Петрограда. По данным источника, приезжие включили громкую музыку, кричали, ругались и танцевали возле культового здания, игнорируя значение православной святыни.

    Дружинники прибыли на место происшествия и прекратили неуместное поведение приезжих. Один из участников спросил, обращаясь к дружинникам: «Кроме лезгинки другое можно перед храмом танцевать?»

    Позже один из провокаторов выстрелил из пистолета в сторону купола собора. Местного жителя и приезжего среднеазиатской внешности задержали и передали полиции. В сообществе подчеркнули, что необходимо поддерживать порядок возле культовых объектов.

    Ранее МВД зафиксировало за первые три месяца 2025 года 12,4 тыс. преступлений, совершенных иностранцами. Количество таких преступлений увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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    1 июля 2025, 13:08 • Новости дня
    Эксперт: Ижевск подвергся атаке крупными модернизированными БПЛА «Лютый»
    Эксперт: Ижевск подвергся атаке крупными модернизированными БПЛА «Лютый»
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    О применении модернизированных беспилотных летательных аппаратов «Лютый» под Ижевском сообщил главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

    В Telegram-канале Ura.ru отмечается,  что эти дроны представляют собой одну из крупнейших моделей БПЛА-камикадзе, которые широко используются украинской стороной для проведения ударов по территории России.

    По словам Федутинова, «Лютый» входит в число не менее пяти наиболее часто применяемых моделей дронов. Специалист сообщил, что на Украине налажено масштабное производство таких беспилотников, что отчасти способствует снижению их стоимости.

    Он также добавил, что украинские разработчики, вероятно, параллельно совершенствуют технологии удешевления изготовления аппаратов.

    Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что при атаке украинских дронов на одно из предприятий в Ижевске погибли и пострадали люди, есть тяжелораненые.

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    30 июня 2025, 23:28 • Новости дня
    Госдеп США ответил на слова Лаврова об угрозе краха НАТО

    США в ответ на слова Лаврова заявили о «возвращении» НАТО к «первичной задаче»

    Госдеп США ответил на слова Лаврова об угрозе краха НАТО
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс прокомментировала заявление главы МИД России Сергея Лаврова об угрозе краха НАТО из-за увеличения военного бюджета.

    Брюс попросили прокомментировать слова российского министра. «Что мы знаем, и что, очевидно, беспокоит Россию, это тот факт, что НАТО вернется к своей первичной задаче по сдерживанию», – приводит ее ответ РИА «Новости».

    Брюс также подчеркнула, что увеличение военных расходов даст НАТО возможность лучше защищать безопасность Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран НАТО приняли коммюнике по итогам саммита в Гааге, в котором согласились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Лавров заявил, что существенное увеличение оборонных расходов странами НАТО может обернуться распадом альянса.

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    30 июня 2025, 19:30 • Новости дня
    Экс-тренер сборной России по фристайлу Васильев погиб в зоне СВО

    Бывший тренер сборной России по фристайлу погиб в зоне СВО

    Экс-тренер сборной России по фристайлу Васильев погиб в зоне СВО
    @ ski-rus.com

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне проведения спецоперации погиб экс-тренер российской сборной по фристайлу Никита Васильев, ранее командовавший десантно-штурмовым подразделением.

    О гибели бывшего главного тренера сборной России по фристайлу Никиты Васильева в зоне спецоперации сообщает Федерация фристайла Петербурга, передает РИА «Новости». Васильев был командиром десантно-штурмового подразделения на линии боевых действий.

    До службы в рядах Вооруженных сил Васильев семь лет работал тренером в сборной России по фристайлу. Под его руководством спортсмены одерживали победы на международных соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер театра и кино Вадим Алферов погиб в Курской области. Житель Екатеринбурга Константин Буйновский перестал выходить на связь после обстрела в Донбассе при выполнении боевой задачи.

    В зоне спецоперации на Украине погиб бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов.

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    30 июня 2025, 22:17 • Новости дня
    ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow
    ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow
    @ MBDA/ABACAPRESS.COM/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Донецк подвергся атаке ракет Storm Shadow со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили оперативные службы ДНР. Информационные агентства сообщают, что погиб один человек.

    «Информация о повреждениях уточняется», – сообщили в оперативных службах.

    По данным ТАСС, один человек погиб и по меньшей мере двое мирных жителей ранены.

    РИА «Новости» сообщает, что жертвой обстрела стала женщина. Также сообщается, что в результате атаки повреждения получили как минимум пять машин и несколько зданий, включая супермаркет.

    Напомним, над центром Донецка прозвучали взрывы, загорелись торговые ряды на рынке «Сокол».

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    30 июня 2025, 20:02 • Новости дня
    В Германии исчез миллиард евро при выделении помощи Украине

    СМИ сообщили о недостаче миллиарда евро в военном бюджете Германии для Украины

    В Германии исчез миллиард евро при выделении помощи Украине
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В оборонном бюджете Германии на следующий год неожиданно обнаружилась разница в один миллиард евро, предназначенный для военной поддержки Украины.

    Информация о недостаче появилась в публикации издания Bild, передает Bild. Журналисты отмечают, что ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял о намерении выделить на военную помощь Украине девять миллиардов евро на 2025 год. Однако в окончательном проекте бюджета, представленном министерством финансов Германии, эта сумма снизилась до восьми миллиардов евро.

    По данным Bild, Писториус анонсировал сумму в девять миллиардов евро при визите в Киев 12 июня. Спустя неделю министерство обороны уточнило, что только 7,3 млрд евро уже одобрены парламентом, а 1,9 млрд ожидают одобрения в бундестаге. В итоге, сумма, заложенная в бюджете, оказалась меньше заявленной.

    Журналисты Bild называют ситуацию в оборонном ведомстве Германии «финансовым хаосом». Также отмечается, что 23 июня был представлен и утвержден проект бюджета, в котором предусмотрено только 8,3 млрд евро для поддержки Украины. Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что вместе с Писториусом направил письмо странам ЕС с просьбой предоставить Украине дополнительные системы ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл в Киев с необъявленным визитом и заявил о сохранении поддержки Украины, включая поставки оружия.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отказался звонить президенту России Владимиру Путину, опасаясь обострения ситуации на Украине после таких контактов. Дональд Трамп на пресс-конференции в Гааге ушел от прямого ответа о дальнейшей военной поддержке Украины и ограничился комментарием о будущих решениях.

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    1 июля 2025, 02:29 • Новости дня
    Маск назвал США страной под властью Партии жирных свиней
    Маск назвал США страной под властью Партии жирных свиней
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Хотя республиканцы и демократы делают вид, что в США действуют две партии, это однопартийная система, страной правит Партия жирных свиней, заявил американский предприниматель Илон Маск, призвав создать новую политическую партию в США.

    «Учитывая безумные расходы по этому законопроекту, который увеличивает потолок долга на рекордные 5 трлн долларов, очевидно, что мы живем в однопартийной стране – с Партией жирных свиней (Porky pig party)», – заявил Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он добавил, что настало время «для новой политической партии, которая действительно заботится о людях». По его словам, если «безумный законопроект о расходах» будет принят, «на следующий день будет создана партия «Америка».

    «Нашей стране нужна альтернатива однопартийцам-демократам-республиканцам, чтобы у людей действительно был голос», – заявил Маск, добавив, что республиканцы и демократы «только притворяются, что это две партии». Он повторил, что в США, по его мнению, «всего лишь одна партия».

    Он возмутился тем, что законодатели поддерживают «законопроект о долговом рабстве с самым большим в истории повышением потолка долга». Маск осудил членов Конгресса, которые прежде выступали за сокращение государственных расходов, а теперь выступили в поддержку увеличения долга. «И они проиграют свои праймериз в следующем году, даже если это будет последнее, что я сделаю на Земле», – заявил Маск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между Маском и президентом США Дональдом Трампом произошел конфликт, сопровождавшийся взаимными угрозами. Поводом к ссоре послужила инициатива главы Белого дома о налоговых послаблениях One Big Beautiful Bill («Один большой прекрасный билль»). Позднее Маск выразил сожаление по поводу некоторых своих сообщений о Трампе. СМИ сообщили, что Маск позвонил в понедельник президенту США. При этом Маск призывает «убить билль».

    Проект закона предполагает увеличение потолка госдолга США на 5 трлн долларов, сокращение ряда социальных программ и рост военных расходов, а также сохранение налоговых льгот .

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    30 июня 2025, 20:16 • Новости дня
    Танкер с нефтью взорвался у берегов Ливии
    Танкер с нефтью взорвался у берегов Ливии
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    У берегов Ливии произошел взрыв на танкере Vilamoura с 1 млн баррелей нефти, при этом разлива сырья и жертв среди экипажа удалось избежать.

    В результате происшествия было затоплено машинное отделение, однако утечки нефти не произошло, а экипаж судна не пострадал, передает РБК.

    Причины взрыва пока неизвестны. Судно вышло под флагом Маршалловых Островов из порта Зейтина и следовало в Гибралтар. На данный момент его буксируют в Грецию для оценки ущерба, завершить операцию планируют к 2 июля.

    По данным MarineTraffic, Vilamoura находится сейчас в Восточном Средиземноморье. Как уточняет агентство, в апреле и мае танкер заходил в российские порты для перевозки казахстанской нефти через Усть-Лугу и терминал КТК около Новороссийска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее польские власти приняли решение отправить российский танкер «Хатанга» на утилизацию.

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    1 июля 2025, 11:48 • Новости дня
    В Баку заявили о смерти братьев Сафаровых в Екатеринбурге от множественных травм

    Tекст: Александра Юдина

    Генеральный директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Азербайджана Адалят Гасанов объявил причину смерти братьев Сафаровых.

    По его словам, причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых, фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге, стал «тяжелый посттравматический шок в результате полученных травм», передает ТАСС.

    По словам Гасанова, на телах обнаружены множественные повреждения, предположительно, нанесенные тупым предметом.

    Ранее ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Акифа Сафарова, обвиняемого по делу об убийствах прошлых лет.

    Напомним, МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых после задержаний подозреваемых в нескольких убийствах в Екатеринбурге.

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    30 июня 2025, 22:40 • Новости дня
    Тела фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге доставили в Баку

    Тела умерших в Екатеринбурге братьев Сафаровых доставлены самолетом в Баку

    Tекст: Вера Басилая

    В Баку самолетом доставили тела Зияддина и Гусейна Сафаровых, связанных с делом об убийствах в Екатеринбурге, где они ранее скончались, сообщает местный сайт Axar.az.

    Самолет с телами Зияддина и Гусейна Сафаровых, скончавшихся в Екатеринбурге, приземлился в Международном аэропорту Гейдара Алиева, сообщает местный сайт Axar.az, передает РИА «Новости».

    Тела сразу передали родственникам. До этого они хранились в морге бюро судебно-медицинской экспертизы Екатеринбурга.

    Ранее суд арестовал до 19 июля трех обвиняемых по делу об убийствах в Екатеринбурге – Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира. Еще троим фигурантам, Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову, продлили срок задержания на 72 часа.

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    Суд в Екатеринбурге взял под стражу подозреваемых в тяжких преступлениях, совершенных несколько лет назад.

    Мазахир и Акиф Сафаровы были взяты под стражу до 19 июля по обвинению в убийстве по предварительному сговору.

    Следствие установило причастность задержанных к покушениям на убийство, совершенным в 2001, 2010 и 2011 годах.

    МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в Баку после задержаний.

    Азербайджан объявил о намерении провести собственную экспертизу тел фигурантов дела.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Азербайджан мстит за своих бандитов российским журналистам.

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    1 июля 2025, 01:24 • Новости дня
    Мужчины сбежали с Украины по письмам с подписью Александра III

    Tекст: Антон Антонов

    Львовская областная военная администрация выдавала разрешения на выезд мужчинам с Украины по обращениям несуществующей организации с подписью российского императора Александра III и логотипом Газпромбанка, сообщают украинские СМИ.

    Львовская ОВА разрешала выезд мужчин за границу на основании писем от вымышленной организации «Гуманитарная надежда нации». В минюсте Украины подтвердили, что такой организации не существует, а почта, с которой приходили обращения, неактивна. Директором значился Александр Николенко, однако в реестрах страны находятся сотни человек с таким именем, передает ТАСС.

    Осенью 2022 года организация отправила в ОВА пять писем, после чего восемь мужчин получили разрешения на выезд. Семь из них не вернулись обратно на Украину. Среди выехавших оказался 25-летний Артем Лущан, который пересек границу вместе с внештатным советником главы ОВА Алексеем Шевчуком. За три дня до этого Лущан был внесен в систему «Шлях» как водитель-волонтер на основании обращения «Гуманитарной надежды нации». Шевчук вернулся через три дня, а Лущан остался в Польше.

    Разрешения на выезд выдавались также по обращениям другой несуществующей организации – «Львовский путешественник».

    Львовская ОВА, отвечая на запрос журналистов, заявила, что знает только об одном мужчине, нарушившем сроки пребывания за границей, а в июне 2024 года Госпогранслужба отменила ему разрешение на выезд. В администрации подчеркнули, что ответственность за достоверность сведений в письмах несли заявители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Украины пытаются различными способами избежать мобилизации. Некоторые мужчины маскируются под животных, чтобы пересечь границу. С риском для жизни уклонисты пробуют пересечь реку Тиса на границе Украины и Румынии. Мужчина заключил брак с матерью своей бывшей жены, чтобы уехать в Европу и избежать службы. Также жители Украины переодеваются в женщин, чтобы сбежать из страны.

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