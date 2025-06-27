ЦБ пригрозил мерам против недобросовестных практик на рынке вкладов

ЦБ заявил о возможных поправках в закон из-за обмана вкладчиков

Tекст: Елизавета Шишкова

Банк России пригрозил введением законодательных изменений или созданием специального банковского стандарта на фоне жалоб клиентов на недобросовестные практики банков, пишет «Интерфакс».

В телеграм-канале регулятор ответил на вопросы подписчиков, которые пожаловались на навязывание дополнительных условий для получения повышенной ставки по вкладам, например, требования по оборотам по карте, остаткам на счетах или подписке на платные сервисы.

В сообщении ЦБ отмечает: «Старый банк не ценит вашу лояльность, но зато есть улучшенные условия в другом банке, для которого вы новый клиент».

Центробанк напомнил, что россияне могут ежемесячно переводить до 30 млн рублей между своими счетами в разных банках и выбирать наиболее выгодные условия. Регулятор призвал использовать финансовые маркетплейсы только под его надзором.

ЦБ подчеркнул, что добросовестная конкуренция зависит от прозрачности условий, и банки, скрывающие требования для высоких ставок, в итоге теряют клиентов.

В завершение ЦБ сообщил, что выпустил рекомендации по честному информированию о вкладах и проводит мониторинг исполнения. По выявленным случаям применяется надзорное взаимодействие, а при необходимости будут подготовлены предложения по изменению законодательства или стандартов.

Ранее ВТБ прогнозировал, что в первом полугодии 2025 года россияне получат около 4 трлн рублей процентных доходов по вкладам, что на 50% выше уровня прошлого года.

Большинство банков России планируют снизить ставки по вкладам после сокращения ключевой ставки Центробанком до 20% годовых.