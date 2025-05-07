При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.0 комментариев
Кремль объяснил ограничение мобильной связи в Москве «опасным соседством»
Песков сообщил об ограничении мобильного интернета в Москве из-за безопасности
В столице ввели ограничения на использование мобильного интернета из-за мер безопасности и присутствия иностранных гостей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Меры по ограничению мобильного интернета в Москве в дни празднования 80-летия Победы связаны с необходимостью обеспечения безопасности, передает ТАСС. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения введены по «понятным причинам» и не являются техническими сбоями.
Песков подчеркнул, что к данной мере следует относиться с пониманием, поскольку все необходимые разъяснения уже были даны. Он пояснил: «Мы должны учитывать то опасное соседство, которое мы имеем».
Пресс-секретарь отметил, что ограничения могут сохраняться весь период пребывания в России иностранных гостей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ограничения на доступ в интернет вводятся для обеспечения безопасности массовых праздничных мероприятий в столице.
Жителям Москвы и области предупредили о возможных сбоях мобильного интернета и сервисов в связи с подготовкой ко Дню Победы. В отдельных районах Москвы уже наблюдаются перебои мобильного интернета у пользователей разных операторов.