Tекст: Катерина Туманова

«На Чукотке в преддверии Дня Победы водители арктической техники впервые провели «Бессмертный полк» по бездорожью. Мощные машины пересекли заснеженные просторы с портретами героев, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны», – сообщает региональное правительство.

В годы войны местные жители обеспечивали фронт продовольствием и оловом, а грузы перевозили на собачьих упряжках. Сегодня для доставки необходимых вещей в труднодоступные районы используются современные вездеходы.

У многих водителей родственники сражались за Родину, поэтому было решено почтить их память. В будущем планируется проводить такие заезды ежегодно для привлечения молодежи и сохранения истории.

Один из водителей, Владислав Сизоков, поделился историей своего отца, который прошел всю войну пулеметчиком и вернулся домой в 1945 году после ранения. Он был награжден двумя орденами Славы и медалями за отвагу, а также за оборону Сталинграда и Ленинграда.

В 2027 году ожидается участие большего числа водителей арктической техники во втором в истории «Бессмертном полку» на вездеходах .

Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков сообщил о большом интересе к акции «Бессмертный полк» за рубежом. Шествие «Бессмертного полка» 3 мая прошло в Пусане в Корее, 6 мая акция прошла в Токио. В Вашингтоне и на территории российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке состоялись акции «Бессмертный полк».