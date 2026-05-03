    Почему Мерц ввязался в открытую ссору с США
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном
    Погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко
    Дрозденко сообщил о массированной атаке на порт Приморск
    Белый дом заявил о желании уничтожить ракетный потенциал Ирана
    Офицер «Азова» был убит в результате мятежа ВСУ у Купянска
    Зеленский пригрозил Белоруссии ответом на действия у границы
    Очевидец снял последствия авиаудара ВС России по заводу ВСУ в Дружковке
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Свободное море похоронят в узких водах Ормуза

    По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    3 мая 2026, 08:40 • Новости дня

    Шествие «Бессмертного полка» прошло в Пусане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шествие «Бессмертного полка» состоялось в Пусане, сообщило генеральное консульство России в этом втором по величине городе Республики Корея.

    Шествие «Бессмертного полка» прошло в Пусане, сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное консульство России в этом втором по величине городе Республики Корея. В мероприятии участвовали российские соотечественники, сотрудники генконсульства и представители морского регистра судоходства. Колонна прошла по парку «АТЭС Нару» под музыку военных лет и песни Победы, неся портреты родственников – участников Великой Отечественной войны.

    Дипломаты также выразили благодарность полиции Пусана за высокий уровень безопасности во время шествия. Отмечается, что в прошлом году акция «Бессмертный полк» состоялась в Пусане впервые после шестилетнего перерыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, акция «Бессмертный полк» прошла в центре Вашингтона.

    Шествие «Бессмертного полка» состоялось в центре Амстердама.

    В России начался прием заявок для участия в акции «Бессмертный полк онлайн».

    2 мая 2026, 15:29 • Новости дня
    Трагически погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко погибла после того, как ее сбил автомобиль, ей было 53 года, о трагедии сообщили на сайте международного движения.

    Участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко погибла на 54-м году жизни, сообщает КВН.

    В официальном сообщении говорится: «С глубоким прискорбием сообщаем, что трагически погибла Елена Рыбалко – яркая, талантливая участница команды «Утомленные солнцем».

    Международное движение КВН выразило соболезнования близким и семье Елены. В их заявлении отмечается, что гибель Рыбалко – невосполнимая утрата для всех, кто ее знал, и подчеркнули, что в этот трудный час разделяют боль родных и друзей Елены.

    Как уточняется в сообществе команды «Утомленные солнцем» в соцсети «ВКонтакте», Елену Рыбалко сбила машина. В сочинской Госавтоинспекции сообщили, что трагедия случилась 1 мая в 22:00 на ул. Ивановская, в районе дома 54, Адлерского района Сочи. 44-летний водитель автомобиля Toyota сбил женщину-пешехода 1973 года рождения, переходившую проезжую часть в неположенном месте. Пострадавшая скончалась на месте ДТП.

    Ранее актер и сценарист сериала «33 квадратных метра», выступавший за команду КВН «МАГМА», Василий Антонов умер в возрасте 62 лет. До этого участник команды КВН «Сборная Пятигорска» Павел Козмопулос скончался в возрасте 44 лет.


    2 мая 2026, 11:36 • Новости дня
    На Западе заявили о переломе в конфликте на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выделение Евросоюзом кредита в размере 90 млрд евро Украине знаменует переломный момент в конфликте с Россией, пишет Le Journal du Dimanche.

    Евросоюз согласовал выделение Украине кредита на сумму 90 млрд евро, что, по мнению французского издания Le Journal du Dimanche, стало переломным моментом в конфликте с Россией, передает РИА «Новости». В публикации отмечается: «Это переломный момент. Европа больше не ограничивается тем, что помогает Украине выжить. Она организует продолжение конфликта – без обсуждения цены этой стратегии, ее целей или условий выхода. Помощь преподносится как доказательство силы».

    Автор материала считает, что предоставление такого крупного займа свидетельствует о том, что финансирование боевых действий теперь стало постоянной статьей расходов в бюджете Евросоюза. Кредит будет предоставлен Украине на два года: по 45 млрд евро в 2026 и 2027 годах.

    Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что ЕС изучает возможность ужесточения условий кредита. В частности, часть выплат может быть увязана с проведением Киевом непопулярных налоговых реформ для бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты поддержали предоставление киевским властям финансовой помощи в размере 90 млрд евро.

    Американская газета Wall Street Journal заявила о переходе главного финансового бремени украинского конфликта на Евросоюз.

    В свою очередь Брюссель рассматривает введение новых жестких условий для выделения макрофинансовой помощи Украине.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    2 мая 2026, 13:12 • Новости дня
    Медведев представил новые инициативы «Единой России» по здравоохранению

    «Единая Россия» обеспечит доступность медицины для миллионов людей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На форуме «Есть результат!» в Петербурге представили предложения Народной программы «Единой России» по дальнейшему развитию системы здравоохранения, включая цифровизацию и поддержку семей.

    В ходе окружного форума «Есть результат!», который прошел в Петербурге, партия «Единая Россия» обсудила инициативы по развитию здравоохранения. В новую Народную программу уже внесено более 850 тыс. предложений, четверть из которых связаны с вопросами семьи и здоровья, сообщается на сайте партии.

    Среди инициатив – создание национальной цифровой платформы «Здоровье» и единой карты пациента, развитие дистанционного мониторинга состояния пациентов и обеспечение детей системами непрерывного контроля здоровья, в том числе для больных диабетом.

    Предполагается масштабное обновление здравоохранительной инфраструктуры: продолжится строительство и капитальный ремонт поликлиник, больниц и ФАПов, особенно в новых регионах, сельской местности и малых городах. Отдельный акцент сделан на мобильной медицине, профилактике, диспансерном наблюдении, реабилитации и поддержке отечественной фарминдустрии.

    Особое внимание уделено поддержке участников спецоперации и их семей. Координатор направления Герой России Владимир Сайбель заявил: «Нужно учить близких людей, членов их семей, как справляться с собственной тревогой и как помочь вернувшимся с фронта ветеранам справиться с последствиями перенесенного стресса». Кроме того, предложено обеспечить приоритетное психологическое консультирование и оперативную диспансеризацию для военнослужащих.

    Партия выступила с инициативой развития медицины будущего – формировать спрос на инновационные технологии, ускорять внедрение новых медразработок и развивать систему реабилитации после установки высокотехнологичных изделий. Предлагается привлекать социально ориентированные НКО к поддержке пациентов, использовать лучшие практики по выявлению инфекций и трансплантации органов.

    Председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что в стране уже создана одна из самых эффективных систем защиты здоровья детей и масштабно обновлено первичное звено здравоохранения.

    «Мы провели масштабное обновление первичного звена здравоохранения. Построено около 6,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий. Капитально отремонтировано почти 8 тысяч медицинских объектов. Они оснащены самым современным оборудованием. Более 40 тысяч единиц поставлено только за прошлый год. При этом большая часть обновлённой техники – отечественная», – сообщил он.

    Также расширены программы поддержки сельских медиков, модернизирован парк скорой помощи, внедрены телемедицина и электронные рецепты. Медведев подчеркнул, что партия продолжит заботиться о здоровье пожилых людей, развивать долгосрочный уход и поддерживать семейные ценности, как требует Президент.

    Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что Народная программа «Единой России» полностью соответствует национальным проектам. Она выделила снижение бедности, рост числа многодетных семей, увеличение пособий и развитие комплексной реабилитации как ключевые достижения в социальной сфере. Голикова поблагодарила партию за совместную работу и подчеркнула, что поставленные задачи будут реализованы совместно с регионами.

    Старт сбору предложений в новую программу был дан 19 февраля. Партия проведет форумы во всех федеральных округах. Программа будет состоять из двух документов: предвыборной части и основополагающих ценностных ориентиров. В июне представят стратегическую рамку, а в августе – пятилетний программный документ. В экспертном совете по подготовке программы – Герои РФ, участники СВО, представители науки, промышленности и бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» заявила о продолжении совместной работы с правительством по поддержке участников спецоперации на Украине. Партия также отметила важность обеспечения граждан необходимыми лекарствами и подчеркнула приоритет выполнения всех социальных обязательств.

    2 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Офицер «Азова» был убит в результате мятежа ВСУ у Купянска

    Tекст: Вера Басилая

    В результате вооруженного мятежа украинских военнослужащих под Купянском был убит капитан из 15-й бригады НГУ «Азов» (запрещен в России, признан террористическим), позывной «Старшина», сообщили в российских силовых структурах.

    Силовики сообщили, что в Купянском районе Харьковской области произошел вооруженный мятеж среди украинских военных. По данным российских силовых структур, конфликт возник в районе населенного пункта Малая Шапковка и привел к гибели капитана Сергея Маловичко, заместителя командира штурмовой роты 15-й бригады «Кара-Даг» 1-го корпуса Нацгвардии Украины «Азов» (запрещен в России, признан террористической организацией), передает ТАСС.

    Собеседник агентства сообщил, что мятеж был устроен личным составом сводного штурмового подразделения, сформированного из военнослужащих нескольких украинских бригад. Причиной конфликта стала акция неповиновения группы военных, отказавшихся выполнять боевую задачу из-за некомпетентных действий капитана Маловичко.

    В ходе вооруженного столкновения между украинскими военными капитану Маловичко было нанесено несколько огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью, уточнили в силовых структурах.

    Ранее украинские националисты жестоко подавили попытку вооруженного мятежа мобилизованных солдат под Чугуевом.

    Военнослужащие 151-й бригады ВСУ отказались укреплять позиции на Купянском направлении из-за страха уничтожения.

    Генеральный штаб ВСУ принял решение снять с должностей командиров 14-й бригады и 10-го корпуса из-за скандала с нехваткой продовольствия у солдат.

    2 мая 2026, 15:39 • Новости дня
    Китай запретил исполнять санкции США против нефтяных компаний

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство коммерции КНР выпустило постановление, запрещающее признавать и соблюдать санкции США в отношении пяти китайских нефтяных компаний, включая Hengli Petrochemical.

    Министерство коммерции Китая издало постановление, запрещающее признавать и соблюдать санкции США против пяти китайских нефтяных компаний. В документе отмечается, что ограничения США, введенные за якобы торговлю иранской нефтью, являются неправомерным экстерриториальным применением американских мер. В частности, компания Hengli Petrochemical отдельно подчеркнула, что не имела деловых отношений с Ираном, сообщает РИА «Новости».

    В заявлении министерства коммерции Китая говорится: «Соответствующие санкции США… не должны признаваться, исполняться или соблюдаться». Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь также заявил, что Пекин будет решительно защищать законные права и интересы национальных компаний.

    С 13 апреля в Китае действуют правила по противодействию необоснованным экстерриториальным мерам иностранных государств. Власти Китая ранее уже неоднократно подчеркивали, что Пекин решительно выступает против односторонних санкций и экстерриториального распространения законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон пригрозил ввести дополнительные пошлины в размере 50% против Пекина, если подтвердится факт поставок военного снаряжения Ирану.

    Ранее китайские дипломаты заявили, что не передавали вооружения Тегерану. До этого МИД КНР также отрицал информацию о продаже Ирану противокорабельных ракет.


    2 мая 2026, 10:42 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал создание в России оружия на новых физических принципах

    Коротченко: В России могут разрабатывать оружие на новых физических принципах

    Эксперт спрогнозировал создание в России оружия на новых физических принципах
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оружие на новых физических принципах могут разрабатывать в России, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием, военный аналитик Игорь Коротченко.

    Коротченко заявил, что Россия может разрабатывать оружие на новых физических принципах, передает ТАСС.

    Эксперт отметил: «Очевидно, мы говорим о тех перспективных проектах военного назначения, которые есть у предприятий и конструкторских бюро российского оборонно-промышленного комплекса. Во-первых, можно предположить, что речь может идти о разработках в области создания систем оружия на новых физических принципах. Разумеется, это оружие стратегического класса».

    Коротченко добавил, что современные гиперзвуковые технологии позволяют создавать новые виды ракет различного класса. По словам аналитика, Дмитрий Медведев в своем недавнем выступлении анонсировал возможное завершение испытаний и начало серийного производства целого ряда новых вооружений, что актуально на фоне разрушения прежнего миропорядка и активного использования военной силы Западом для решения политических и экономических вопросов.

    Эксперт считает, что обладание Россией новыми системами вооружения крайне важно для сдерживания потенциальных противников. По его мнению, это становится особенно актуально в нынешних условиях глобального противостояния.

    Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что в арсенале России, помимо баллистических ракет «Орешник» и беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», есть и другие перспективные виды вооружения, подробности о которых он раскрывать не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин лично курирует создание вооружений на новых физических принципах.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о наличии у страны уникального секретного оружия.

    Ранее глава государства анонсировал успешное прохождение новейшими образцами этапа испытаний.

    2 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    Зеленский пригрозил Белоруссии ответом на действия у границы

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал принять меры в случае обострения ситуации на границе с Беларусью, отметив необычную «активность» на этом направлении.

    Владимир Зеленский заявил о возможных мерах в ответ на активность на границе Украины и Беларуси, передают СМИUra.ru. По его словам, Киев внимательно следит за ситуацией и фиксирует все перемещения, происходящие, по его мнению, со стороны Беларуси.

    «Мы внимательно все фиксируем, все контролируем и, если потребуется, будем реагировать», – отметил Зеленский.

    Он также сообщил о подготовке новых санкционных решений, не уточнив при этом их деталей.

    Ранее украинские власти уже выражали обеспокоенность ситуацией на границе с Беларусью, отмечая повышение напряженности. Минск пока не комментировал подобные заявления со стороны Киева.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Владимир Зеленский не изменит свою политику, то рискует потерять Украину.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленский боится Белоруссию.

    2 мая 2026, 16:42 • Новости дня
    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в центре Амстердама

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Амстердама группа украинцев пыталась помешать проведению шествия «Бессмертного полка», выкрикивая угрозы и националистические лозунги, сообщили участники акции.

    Украинцы попытались сорвать шествие «Бессмертного полка» в Амстердаме, выкрикивая националистические лозунги и угрозы. Об этом сообщил РИА «Новости» один из участников шествия и представитель филиала Волонтерского корпуса 81-летия Победы в Нидерландах. Акция, приуроченная ко Дню Победы, а также памяти жертв трагедии в Одессе, прошла в субботу по центральной улице Дамрак.

    «Во время шествия «Бессмертного полка» по центральной улице Амстердама Дамрак украинскими контрдемонстрантами была предпринята попытка сорвать акцию», – рассказал собеседник агентства. По его данным, участники контрпротеста выкрикивали антироссийские лозунги, угрозы и несли плакат оскорбительного содержания, покрытый красными пятнами.

    Представитель Волонтерского корпуса отметил четкую работу полиции Амстердама, которая оперативно пресекла провокацию и обеспечила безопасность и порядок. Благодаря действиям правоохранителей шествие удалось продолжить.

    Акция завершилась возложением цветов к памятнику восстанию портовиков в память о Февральской забастовке 1941 года, одном из самых известных актов сопротивления нацистской оккупации в Нидерландах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Амстердама прошло шествие «Бессмертного полка» и акция в память о жертвах трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.

    Ранее украинцы попытались сорвать концерт «Хора Турецкого» в ООН. До этого сообщалось, что памятные мероприятия «Бессмертного полка» в России и за рубежом запланированы с расширенным набором форматов с 1 по 11 мая.


    2 мая 2026, 20:42 • Новости дня
    Очевидец снял последствия авиаудара ВС России по заводу ВСУ в Дружковке

    Tекст: Вера Басилая

    В сети опубликовали видеозапись сильного пожара на заводе газовой аппаратуры в подконтрольной ВСУ Дружковке после удара российских авиабомб.

    Кадры с полыхающим предприятием в Донецкой народной республике появились в Max «Военкоры Русской весны», пишет «Российская газета». На снятом очевидцем ролике видно охваченное огнем здание, над которым поднимаются густые клубы дыма.

    «Авиабомбы разобрали завод врага в оккупированной ВСУ Дружковке ДНР», – отмечается в подписи к опубликованному видео.

    В марте сообщалось, что российские войска приблизились к восточным окраинам Дружковки.

    Ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар по местному территориальному центру комплектования.

    Ракетный комплекс «Искандер» уничтожил командный пункт украинской группы «Луганск» в этом населенном пункте.

    2 мая 2026, 16:15 • Новости дня
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия всегда стремилась оставаться главной союзницей США в европейской части НАТО. Однако Фридрих Мерц крайне жестко высказался об операции Вашингтона в Иране, что заставило Дональда Трампа пересмотреть отношения двух стран, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава Белого дома распорядился вывести пять тысяч американских солдат с территории Германии.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не на шутку разгневал Дональда Трампа. Всему виной его острая критика американского конфликта с Ираном, которая резко контрастирует с тем, что еще недавно Германия старалась стать основным союзником США в европейской части НАТО, что помогало Берлину укреплять авторитет в ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако вывод американских войск с территории ФРГ станет значимым ударом по тому престижу, который наращивала республика все эти годы. Это буквально наказание Мерцу со стороны Трампа. Скорее всего, Белый дом примет демонстративное решение о переброске контингента в страну Восточной Европы», – полагает он.

    «Таким образом Вашингтон открыто покажет недоверие к действующей администрации ФРГ, да и подчеркнет лояльность «молодых» членов ЕС. В плане же безопасности мало что изменится. В Германии около 30 тыс. солдат, что не так уж и много. Их роль, скорее, заключается в том, чтобы своим присутствием демонстрировать силу трансатлантического единства», – заключил Рар.

    Ранее Дональд Трамп распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии. Как пишет The Wall Street Journal, этот шаг продиктован обострением разногласий между Берлином и Вашингтоном, связанных с жесткой критикой ФРГ конфликта на Ближнем Востоке.

    По данным Пентагона, вывод войск затронет армейскую бригаду и фактически отменит ранее согласованные планы по размещению в Германии дополнительных ракетных подразделений. В ведомстве подчеркнули, что решение стало итогом пересмотра военного присутствия США в Европе, а сам процесс сокращения может занять от шести до 12 месяцев.

    Тем не менее ФРГ останется крупнейшим военным узлом США в ЕС, где численность американского контингента все еще будет превышать 30 тыс. человек. На этом фоне решение Вашингтона оказалось неожиданностью не только для Берлина, но и для остальных членов союза. В правительстве Мерца произошедшее восприняли крайне негативно.

    Как отмечает Reuters, глава Минобороны страны Борис Писториус уже заявил, что сокращение американского военного присутствия в Европе подчеркивает необходимость для европейских стран брать на себя большую ответственность за собственную безопасность. И, по его оценке, Берлин прямо сейчас движется к данной цели.

    2 мая 2026, 16:46 • Новости дня
    Депутат Рады ужаснулся действиям военкомов у Дома профсоюзов в Одессе

    Депутат Дмитрук назвал бесчинствами действия ТЦК у Дома профсоюзов в Одессе

    Депутат Рады ужаснулся действиям военкомов у Дома профсоюзов в Одессе
    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что сотрудники ТЦК в Одессе устроили бесчинства на площади Куликово Поле, прямо напротив Дома профсоюзов, где 12 лет назад произошло массовое убийство.

    Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) в Одессе ведут себя жестоко на месте трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года, передает РИА «Новости».

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что здание Центрального ТЦК находится прямо напротив Дома профсоюзов, и напомнил о трагических событиях двенадцатилетней давности.

    «Прошло 12 лет, и там же, на этом месте, бесы продолжают приносить нас в жертву», – написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

    После государственного переворота на Украине в 2014 году активисты «Антимайдана» установили палаточный лагерь на площади Куликово Поле в Одессе. Днем 2 мая сторонники госпереворота совместно с националистами разрушили лагерь, а затем участники «Антимайдана» укрылись в Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание, а по тем, кто пытался выбраться, открыли огонь; большинство погибших – люди, сгоревшие заживо.

    Ранее политик Виктор Медведчук обвинил Александра Турчинова (внесен в России в список террористов и экстремистов) и Арсена Авакова (внесен в список террористов и экстремистов) в подготовке массового убийства в одесском Доме профсоюзов.

    В центре Одессы убили организатора поджога этого здания радикала Демьяна Ганула.

    Представители местного подполья пообещали отомстить за гибель людей 2 мая 2014 года.

    2 мая 2026, 12:36 • Новости дня
    Командование ВСУ скрыло от штаба ситуацию в Сумской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие группировки «Север» взяли под контроль село Мирополье в Сумской области, при этом командование ВСУ скрывало реальное положение дел от штаба, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование ВСУ скрывало от вышестоящего штаба реальную обстановку в селе Мирополье Сумской области, которое было взято под контроль российскими войсками, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    «Командование ВСУ скрывало от вышестоящего штаба реальную обстановку в Мирополье и окрестностях села. Зная ситуацию в стане врага, наши журналисты, военблогеры и военкоры приняли консолидированное решение длительное время не сообщать о боевых действиях на этом направлении», – сообщили силовики.

    Минобороны России 2 мая объявило, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом. По данным российских силовых структур, до начала эвакуации ВСУ в селе проживало почти три тысячи человек, а само Мирополье, основанное около 1650 года, было превращено в укрепленный район, где каждое строение использовалось как огневая точка.

    Штурм населенного пункта осуществляли главным образом подразделения Ленинградского военного округа при поддержке артиллерии, расчетов реактивных систем, операторов беспилотников и специалистов по радиационной, химической и биологической защите из других подразделений группировки «Север».

    После того, как российские военные взяли под контроль Мирополье, была существенно увеличена площадь освобожденных территорий Сумской области и расширена полоса безопасности вдоль российской границы, отметили в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения также скрывают от высшего командования ВСУ потери в Константиновке, выдавая погибших за живых.

    Ранее Генеральный штаб ВСУ принял решение снять с должностей командиров 14-й бригады и 10-го корпуса из-за скандала с нехваткой продовольствия у солдат.

    До этого командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ скрыло от своих подчиненных информацию о направлении их на штурм позиций ВС России.

    2 мая 2026, 19:55 • Новости дня
    Семь стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

    Reuters: Страны ОПЕК+ предварительно договорились увеличить лимит нефтедобычи

    Tекст: Мария Иванова

    Семь государств альянса намерены в июне нарастить добычу на 188 тыс. баррелей в сутки, продолжая прежний курс вопреки недавнему выходу ОАЭ из соглашения, отмечает Reuters.

    Представители семи государств, включая Россию и Саудовскую Аравию, согласовали новые квоты на июнь, передает РИА «Новости».

    «Семь стран ОПЕК+ достигли принципиального соглашения о повышении целевых показателей добычи нефти примерно на 188 тыс. баррелей в сутки в июне, продолжая реализацию планов, несмотря на выход ОАЭ, сообщили два источника, знакомые с позицией ОПЕК+, накануне заседания по вопросам политики в воскресенье», – отмечается в публикации Reuters.

    Рост предельного уровня сопоставим с майским увеличением на 206 тыс. баррелей. Из этого объема просто исключили долю Эмиратов, которые покинули организацию с 1 мая. Подобное решение демонстрирует приверженность участников альянса прежней стратегии.

    Однако фактическое увеличение квот окажется символическим. Судоходство через Ормузский пролив, который является главным маршрутом поставок сырья из Персидского залива, все еще ограничено. Встреча сторон пройдет в онлайн-формате в воскресенье.

    Во вторник Минэнерго ОАЭ объявило о выходе из объединения, назвав этот шаг стратегическим. При этом руководство организации не знало о намерениях страны досрочно покинуть альянс.

    Кремль выразил надежду на сохранение ОПЕК+ после выхода ОАЭ.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что Россия продолжит сотрудничество с ОПЕК+, считая этот механизм эффективным для регулирования нефтяного рынка.

    2 мая 2026, 15:05 • Новости дня
    В Петербурге самокатчик ударил прохожего рукояткой пистолета

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Невском районе Петербурга мужчина пострадал после конфликта с самокатчиком, который ударил его по голове предметом, похожим на рукоятку пистолета, нападавший уже задержан, сообщили в региональном главке МВД РФ.

    Самокатчик, повздоривший с петербуржцем на улице Дыбенко, ударил его рукояткой предмета, похожего на пистолет, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. Инцидент произошел 29 апреля примерно в 16 часов у дома номер 5. В полицию обратился 33-летний местный житель, который рассказал, что во время конфликта самокатчик угрожал ему пистолетом.

    Как уточнили в МВД, прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что неизвестный мужчина в ходе ссоры достал предмет, похожий на пистолет, и ударил им потерпевшего по голове. После этого нападавший быстро скрылся. В результате пострадавший получил ушибы, его состояние врачи оценили как удовлетворительное и отпустили домой.

    В тот же день предполагаемый злоумышленник был задержан в парадной на улице Дыбенко. Им оказался 43-летний безработный житель Ленинградской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщили в Главном управлении МВД. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

    Ранее в Петербурге произошел конфликт между мужчиной на велосипеде и молодым человеком на электросамокате, в ходе которого самокатчик несколько раз выстрелил в оппонента из пневматического пистолета.

    До этого в комитете по транспорту Петербурга отмечали, что случаи наездов самокатчиков на пешеходов участились в десятки раз.


    2 мая 2026, 19:54 • Новости дня
    На Украине началась кампания по дискредитации Буданова

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине началась информационная кампания по дискредитации экс-главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), заказчиком выступил экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщили в российских силовых структурах.

    Информационная кампания по дискредитации экс-главы украинской военной разведки Кирилла Буданова стартовала на Украине, передает ТАСС.

    В российских силовых структурах сообщают, что заказчиком кампании выступил бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    По словам силовиков, Ермак намерен возложить на Буданова ответственность за срыв переговорного процесса с Россией, а также обвинить его в начале гражданской войны на Украине и в растрате средств разведки и офиса президента, потраченных на публикации в западных СМИ. Эти публикации, по замыслу Ермака, должны формировать образ недоговороспособности киевского режима.

    Сообщается, что Ермак дал указание раскачивать негатив против Буданова через лидеров общественного мнения и телеграм-каналы, в том числе с помощью сети медиапроектов Максима Криппы. На первом этапе планируется оценить возможности Буданова как политического конкурента.

    Силовики отмечают, что решение о дискредитации Буданова могло быть принято в узком кругу окружения Зеленского еще полгода назад, но тогда его реализацию отложили, чтобы избежать прямых ассоциаций нападок с Ермаком и президентом Украины.

    Из-за публикаций в европейских СМИ Владимир Зеленский на повышенных тонах высказал претензии Кириллу Буданову.

    Ранее Буданов выразил несогласие с позицией Владимира Зеленского по вопросу Донбасса.

    Главное
    Трамп объявил о планах вывести из Германии более 5 тыс. американских военных
    Президент Кубы Диас-Канель заявил о беспрецедентном уровне угрозы со стороны США
    Еврокомиссия заявила о планах ограничить работу VPN
    Суды в России в 2025 году вынесли более 200 приговоров по делам о госизмене
    Крупнейший дата-центр в Москве перешел на резервное питание из-за перебоев
    На Украине началась кампания по дискредитации Буданова
    В Австрии задержали подозреваемого в отравлении питания HiPP крысиным ядом

    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Почему Мерц ввязался в открытую ссору с США

    Весьма осторожный обычно немецкий канцлер внезапно ввязался в публичную перепалку с президентом США – и добился заявлений о выводе части американского военного контингента из ФРГ. Какова подоплека этого конфликта между Фридрихом Мерцем и Дональдом Трампом – и чем он в итоге закончится? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

