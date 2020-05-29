В Иудейском царстве использовали каннабис в религиозных целях

Согласно исследованию древней святыни, во время религиозных церемоний, проходивших тысячи лет назад в Иудейском царстве, происходило сжигание конопли. Открытие предполагает, что психоактивные вещества играли ключевую роль в ритуалах, проводимых в Иудейском царстве.

В 1963 году недалеко от города Беэр-Шева в Южном округе Израиля были найдены два алтаря из известняка. При их исследовании были обнаружены частицы конопли и ладана. По словам авторов исследования, это первое найденное доказательство использования каннабиса в религиозных целях на Древнем Ближнем Востоке.

«Мы знаем … , что многие культуры использовали галлюциногенные вещества, чтобы прийти в некий религиозный экстаз. Но мы никогда не думали, что иудеи также участвовали в этих практиках. Тот факт, что мы нашли каннабис в официальном культовом месте Иудейского царства, раскрывает нам новые стороны религии иудеев», – говорит куратор отдела археологии железного века в Музее Израиля в Иерусалиме Эран Арье, пишет New Scientist.

По его словам, обнаружение частиц ладана также позволило глубже понять, какие вещества применялись для благовоний в Иудейском царстве.

Предыдущее исследование также показало, что некоторые племена использовали коноплю в медицинских целях. Так, на останках девочки-подростка, которая умерла во время родов в пещере в Иерусалиме, был обнаружен каннабис, вероятно, использовавшийся для уменьшения боли при родах, сообщает CNN.

«Меня особенно поражает, что каннабис использовался в сочетании с ладаном. … Это подразумевает, что для применения каждого растительного вещества были установлены специальные независимые коннотации», – говорит независимый исследователь по этноботанике Роберт Кларк.

Иудейское царство – одно из двух иудейских государств (Южное царство) со столицей в Иерусалиме. Возникло в X веке до н. э. после распада Израильского царства Давида и Соломона. Включало в себя земли колена Иуды, колена Симеона, и половину колена Вениамина. Иудея, первым царем которого был сын Соломона Ровоам, со столицей в Иерусалиме просуществовало свыше 300 лет и было уничтожено Вавилоном в 586 году до н. э.